Núcleo Nacional, los neonazis que no se esconden: "Salieron de las protestas de Ferraz, creemos que les financian desde fuera"

La semilla ya estaba. La plantaron en 2022, y se pusieron nombre: Núcleo Nacional. Su objetivo era crear una organización potente, aglutinadora de las otras ya existentes e incluso vetustas, como Falange Española. Se movilizaban en redes sociales. Tomaron vuelo en las protestas frente a Ferraz contra la amnistía, a partir de 2023.

Un año después registraron el dominio de su página web, y en agosto de 2024 el Ministerio de Interior aprobó su inscripción como asociación con fines "cívico-políticos". Este verano han estrenado lujosa sede y gimnasio, a cara descubierta. No así sus miembros, quienes siempre la ocultan en actos públicos.

A la sede le han puesto hasta nombre, El Nido, y le han abierto otra cuenta en X. El Nido hace alusión al del águila: la residencia que las SS le regalaron a Hitler en los Alpes bávaros cuando cumplió 50 años y que se salvó de la destrucción durante y después de la II Guerra Mundial.

Núcleo Nacional es una organización neonazi de estética cuidada, con vestimenta paramilitar de color negro, botas de cordones y la cara cubierta con un pasamontañas negro en sus despliegues públicos.

"En NN están ahora mismo a tope, de nueva etapa", cuenta a EL ESPAÑOL una fuente policial con mucha experiencia en investigaciones de grupos de carácter violento.

Es una de las organizaciones señaladas tras los disturbios racistas de Torrepacheco este verano, junto con otras como Deport Them Now. También sospecha la policía que NN está detras de la paliza a varios menas en las inmediaciones del centro de menores de Hortaleza, días después de que un magrebí violase a una menor de 14 años.

En X, antes Twitter, se jactaron de la agresión y escribieron: "No todos los héroes llevan capa. Algunos van con capucha" en una publicación que ha desaparecido en las últimas horas. También han suprimido la que anunciaba una charla con tres ponentes de extrema derecha, a celebrar en su nueva sede en estos días.

Tras la disolución de Bastión Frontal, el grupo neonazi madrileño, buena parte de ellos se han integrado en Núcleo Nacional. ¿Su número? Indefinido, aunque se les calcula que son más de 300. "Hay carlistas, franquistas, patriotas a secas que no se quieren catalogar en ninguna ideología, hay nacionalsocialistas, hay fascistas... hay un poco de todo".

El entrecomillado corresponde al líder de Núcleo Nacional en una entrevista concedida a Cake Minuesa hace unos meses, donde desvela su ideología pero no su cara, cubierta con una capucha. ¿Quién es? Un misterio, aunque se sabe que se llama Iván y que era quien estaba tras Una Rana Baneada, un perfil de redes sociales que realizaba directos en Twitch. Está inactivo desde diciembre de 2024.

Caras tapadas

En cuanto a los motivos para ocultar el rostro e identidades, sostienen en su web que "actualmente ser nacionalsocialista, franquista, nacional sindicalista, fascista, o de cualquier pensamiento de tercera posición, conlleva todo tipo de males para la vida personal de cada uno".

Continúan relatando que estos males son "multas y sanciones legales por cualquier tipo de delito de odio, señalamiento público... sólo por pensar diferente, despidos laborales, amenazas, agresiones, acoso, y un largo etc... (sic)".

Por eso, continúan, "preferimos taparnos las caras. No estamos aquí para enseñar lo guapos que somos o hacernos los valientes, sino para luchar por nuestro pueblo".

Otra imagen, con su líder en primer plano. NN

El diario Red publicó hace unos días la supuesta identidad de su líder; se trataría de Iván Rico. Su hermano David, que es técnico de sistemas, sería el responsable de marketing, redes y comunicación.

Enrique Rico Pérez, padre de ambos, y nacido en Alemania, según la publicación, también tiene vínculos con este tipo de organizaciones. Es un empresario del sector servicios que fue concejal de Deporte, Transportes e Industria entre 2015 y 2019 en el ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo, en Madrid.

El domicilio que aportaron para inscribirse como asociación corresponde a Valladolid, en una dirección que coincide con el local El Alcázar, sede del partido Democracia Nacional. Uno de los responsables de ese local es Enrique Lemus, quien formó parte de DN y que ahora se encontraría entre los fundadores de Núcleo Nacional.

"Núcleo Nacional se forja en Ferraz, con las primeras manifestaciones contra Pedro Sánchez". David Docal, director del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia, cuenta a EL ESPAÑOL que comienza a captar jóvenes "cuando empieza a haber cargas policiales".

Los vínculos

Ante la sede del PSOE, "chavales de 15, 16, 17 y18 años empiezan a aglutinarse ante las cargas policiales y hacen grupúsculos". Ahí los captaron. Luego, meses después, "empiezan a andar en Moncloa, al estilo de los antiguos skinheads de Madrid. A hacerse notar".

En este tiempo "han sido detenidos varios miembros de Núcleo Nacional, lo que pasa es que si bien se ha ha informado a Fiscalía que las detenciones eran por delitos de odio, por la circunstancia que sea, no ha trascendido a los medios".

El analista Jesús Pérez Triana advierte que en sus orígenes "jugaron a la ambigüedad. Porque en las protestas de Ferraz abuchearon a la ultra Isabel Peralta cuando se subió a un quiosco a dar su mitin. Quizá no era el momento. Pero la imagen de ella allí les ayudó a hacerse con muchos los simpatizantes de extrema derecha", sostiene a EL ESPAÑOL.

En cuanto a su estética, el logotipo que utilizan recuerda al escudo de la 2ª División Panzer SS Das Reich del ejército nazi. Su estética y logotipo también son muy parecidos a los que propugna la marca de ropa alemana Thor Steinar, prohibida en actos públicos en varios países europeos y en determinadas regiones de Alemania.

Varios de los miembros de NN, en otra imagen recogida en su web. NN

Por poner un ejemplo, está terminantemente prohibido entrar con prendas de esta marca en numerosos estadios deportivos germanos por ser usada habitualmente por neonazis, aunque la empresa propietaria de la marca esté radicada en Dubai.

Núcleo Nacional tiene también nexos con otras organizaciones y asociaciones de corte nacionalista y de extrema derecha a nivel europeo, como Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ), o Movimiento Identitario de Austria, fundada en 2012"; con el An Páirtí Náisiúnta, el partido nacionalista irlandés de extrema derecha. Ya en la Península, con Grupo 1143 y Reconquista, dos grupos similares a NN en ideología, pero portugueses. También se relacionan con los griegos Athens Autonomous, y Légio Hungaria, de Hungría.

La financiación

Hasta hace poco se reunían en el centro Armadans, en el distrito de Salamanca, lugar habitual de encuentro de organizaciones de extrema derecha y donde tiene su sede Falange Española. La apertura de su sede, en la calle de María Tubau, en Las Tablas, les ha dado nuevos bríos. "Están cogiendo ese auge que les da las redes sociales y esos medios de comunicación anónimos que pueden propagar las ideas que ellos creen oportunas, con esa estética con pasamontañas, y van creando esos mensajes que empiezan a calar.... hasta que ha pasado lo que vimos el otro día en Hortaleza", sostiene David Docal.