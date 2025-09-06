José María tiene la mayor colección de ciclismo de España: 50.000 artículos y un museo en Jaca

José María Pérez ha conseguido reunir una colección de más de 50.000 artículos que ha reunido desde que tiene 7 años.

La Vuelta Ciclista a España llegó a su fin el pasado 9 de septiembre. Sin embargo, para José María Pérez su fanatismo por el ciclismo cobra un especial interés con y sin Vuelta. José María es un coleccionista y dueño del conocido como Museo de Ciclismo del Pirineo, donde alberga más de 50.000 artículos que ha ido acumulando durante más de seis décadas.

La pasión de José María por el ciclismo empezó desde muy pequeño, "a los 7 años ya coleccionaba y acumulaba lo que recogía de las carreras", cuenta a EL ESPAÑOL. Pero no fue hasta los 15 años de edad cuando se subió a una bicicleta donde descubrió su amor por el ciclismo.

A partir de entonces, José María empezó un coleccionismo que mantendría hasta la actualidad a sus casi 73 años. "Al final acumulas y acumulas, y cuando te das cuenta dices: "Joder, tengo aquí una colección", rememora José María.

Con el tiempo, la colección de José María fue alcanzando niveles inesperados, especialmente cuando conoció a otros coleccionistas como él por todo el mundo con los que ha intercambiado y pujado por artículos.

Actualmente su colección cuenta con más de 50.000 artículos entre los que se encuentran fotografías, bidones, guantes, trofeos y maillots, las camisetas deportivas que visten los ciclistas durante sus carreras. "Contamos con unos 14.000 maillots de los cuales 400 son donados y el resto comprados de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Australia...", afirma el coleccionista.

Con todas estas piezas, José María inauguró hace tres años el considerado 'Museo de ciclismo del Pirineo' en Jaca, aunque en realidad es su colección privada. "Es un museo no declarado, lo de museo es el nombre que le hemos dado. Por eso no podemos cobrar entrada sino que indicamos una donación voluntaria porque todo sale de mi bolsillo, no tengo otras financiaciones ni subvenciones", dice Pérez.

Sumar artículos

La extensa colección de José María continúa sumando artículos que recibe, en parte, a través de donaciones: "Hay algunas joyas que puedo presumir de prendas donadas por corredores profesionales o que me han dado familiares y amigos de ciclistas".

La colección de José María Pérez. Cedida

De hecho, la joya de la corona del Museo son los maillots de Miguel Mucio, doble ganador de la Volta a Cataluña y de la Vuelta a España hace casi un siglo, y que su propia familia le llevó personalmente. "Es el artículo más antiguo que tengo y quizás el que más me entusiasmó", cuenta José María.

Sin embargo, además de las donaciones, gran parte de los artículos del Museo llegan por subastas online en las que José María puja frente a coleccionistas de todo el mundo.

Así, cuando desea un objeto para su colección, no duda en pujar a lo grande si hace falta. "Lo máximo que he pagado son 170 o 200 euros pero a veces las pujas se van de las manos. Por ejemplo, una foto de un ciclista tiene un precio y son cifras espantosas, nadie se creería el volumen de valor que hay ahí", afirma Pérez.

Visitas

A pesar de su entrada gratuita, las visitas al Museo son limitadas por dos razones: no está abierto todo el año y José María tampoco puede dedicarse plenamente a atenderlo.

"La colección no está abierta todo el año, sino cuando Jaca es visita turística o en fiestas y se llena de gente. Ahí viene gente de toda España fanática del ciclismo que admira la colección", apunta José María. Aunque también remarca cómo también tienen visitantes de fuera de España como Italia o Bélgica.

Además, al estar jubilado y participar en otras actividades, a José María le resulta complicado atender el museo en todo momento. No lo tengo muy publicitado porque no puedo dedicarle 8 horas diarias a atenderlo, si lo publicitara tendría más visitantes pero no puedo dedicarle tanto tiempo” asegura José María.

Eso no ha impedido que, en estos tres años que lleva abierto, ya hayan pasado alrededor de 5.000 personas, con celebridades incluidas entrelos que salen nombres como el ex-ciclista Samuel Sánchez y Chente García o el manager de Movistar Team, Eusebio Unzue.

José María Pérez en una exposición de su colección ciclista. Cedida

Más allá de su Museo, José María también ha sido presidente del club ciclista Mayenco y se dedica a realizar exposiciones de su colección por toda España. "Llevo los maillots de ciclistas españoles, franceses o del tour y los presento en polideportivos, locales o a la intemperie, donde surja. Llevo más de 100 exposiciones en toda España y ahora la próxima será en Egea", asegura Pérez.