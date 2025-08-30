Laura Pinillas, experta en biología sobre cómo evitar la resaca: "Tus células pasarán el mal trago lo mejor posible"
La experta se dedica a publicar vídeos en sus redes sociales acerca de curiosidades científicas.
Más información: Los Olmos, la familia segoviana tras el mejor jamón serrano y de bellota de España en 2025: sólo cuesta 5 euros.
Casi todo el mundo puede afirmar que alguna vez se ha podido pasar un poco bebiendo y como consecuencia la resaca al día siguiente ha sido inevitable. Dolor de cabeza, náuseas, deshidratación, una mezcla de síntomas que provocan un arrepentimiento inmediato de nuestros actos de la noche anterior.
Pero Laura Pinillas, bióloga y divulgadora científica tiene un par de trucos para reducir esta resaca lo máximo posible. La experta se dedica a publicar vídeos en sus redes sociales (@celula.bio) acerca de curiosidades científicas y su objetivo es "que veas el mundo con otros ojos".
En un vídeo reciente ha compartido con todos sus seguidores algunos "trucos para no tener tanta resaca el domingo":
@celulau.bio 🍻🥂 Sabías que hay formas de ayudar a tu cuerpo cuando decides beber alcohol? 🍷😵💫 En el vídeo anterior te conté por qué ibas tantas veces al baño y por qué tienes resaca 💦😉 Hoy te doy un par de consejos que tus células agradecerán #alcohol #resaca #soluciones #agua #fiesta #borrachos #borrachera #cubalibre #ciencia #curiosidades #cienciaparatodos ♬ sonido original - celulau.bio
En primer lugar, cuando bebemos alcohol lo que sucede es que las células se deshidratan, por tanto, la divulgadora recomienda que entre copa y copa bebas un vaso de agua. "Esto no solo hará que repongas parte del líquido que estás perdiendo, también ralentizas el ritmo al que absorbes el alcohol". Laura aclara que de esta manera no eliminas el alcohol, pero sí que ayuda un poco.
El segundo truco es muy sencillo. Tan solo debes beber un vaso de agua antes de irte a dormir o mejor aún, suero oral, aquel que te suelen vender en las farmacias cuando tienes gastroenteritis. "Esto es porque aparte de reponer líquido también estás aportando electrolitos como sodio o potasio o un pequeño porcentaje de glucosa".
Pinillas explica que esto hará que la concentración que tenemos dentro y fuera de las células ya no sea tan distinta. "Por tanto, si la concentración entre la célula y el entorno es parecida, ya no habrá deshidratación celular porque la célula ya no necesita perder agua para igualar concentraciones".
A pesar de que Laura haya querido compartir estos trucos con todo el mundo, aclara que que no está incitando de ningún modo a beber, "simplemente es un pequeño consejo para que tus células pasen el mal trago lo mejor posible", finaliza la bióloga.