El día que Leonor visitó de niña la Academia del Aire, donde se formará como piloto: su primer vuelo será en un mes y medio

La alférez Leonor conoce desde niña la increíble sensación de subirse a un avión de la Academia General del Aire (AGA) de San Javier en la que ingresará el próximo lunes 1 de septiembre.

La princesa de Asturias debe guardar como oro en paño el recuerdo de su primera visita a la AGA porque solo tenía 8 años, cuando un lejano 2 de mayo de 2014, tuvo la oportunidad de meterse en la cabina de uno de los flamantes cazas C-101 de la Patrulla Águila, con motivo de la asistencia de su padre a la celebración de las bodas de plata de la 41 promoción de la Academia General del Aire.

Este lunes, se cerrará el círculo del especial vínculo que mantiene Leonor de Borbón y Ortiz con la AGA, ya que iniciará su último año de formación castrense justo en las mismas instalaciones donde participó en su primer acto público. Aquel 2 de mayo, el entonces príncipe de Asturias acudió a las bodas de plata de la 41 promoción de la Academia General del Aire a la que pertenece Felipe VI y lo hizo cumpliendo con la tradición de ir acompañado de la familia, como el resto de sus compañeros.

Todas las miradas del graderío de la plaza central del recinto militar se centraban en Don Felipe, y su esposa, Doña Letizia, junto a sus dos hijas: las infantas Leonor, de 8 años, y Sofía, de 6 años. La pequeña Leonor tuvo la oportunidad de fotografiarse sonriente sobre un C-101 de la Patrulla Águila, tal y como recoge la imagen a la que ha accedido EL ESPAÑOL. Aquel 2 de mayo, la niña que ocupaba el segundo puesto en la línea de sucesión al trono, siguió con obediencia el solemne protocolo militar como lo viene haciendo los últimos dos años.

Todo ello, sin dejar de mostrar la curiosidad propia de una niña de 8 años que le preguntó a su padre por el color de los uniformes militares y por las características de los aviones. Incluso se asomó con desparpajo al libro de honor de la AGA que firmó el entonces príncipe de Asturias y le enseñó a su hermana pequeña, Sofía, la letra escrita del himno del Ejército del Aire.

Felipe VI, cuando era príncipe de Asturias el 2 de mayo de 2014, firmando el libro de honor de la AGA, bajo la atenta mirada de su hija Leonor. Cedida

Once años después, la princesa de Asturias regresa a la AGA con galones de alférez para afrontar "la estancia más larga" de toda su formación castrense. “La infanta Leonor permanecerá en la Academia General del Aire de San Javier, desde el 1 de septiembre hasta el 14 de julio de 2026, cuando recibirá los reales despachos de manos de su padre Felipe VI, como ya ocurrió cuando el rey era príncipe de Asturias y se los entregó su padre, Juan Carlos I", tal y como explica una fuente del Ayuntamiento conocedora del protocolo de la Academia General del Aire.

La alférez Leonor tiene por delante diez meses y catorce días de formación en el Ejército del Aire y del Espacio, cuyo inicio estará marcado por una exposición estática de un Pilatus PC-21 que le estará esperando este lunes. Nada más llegar a la AGA tendrá su primera toma de contacto visual y escuchará una explicación sobre las características de este turbohélice suizo que sustituye al C-101 en el que la princesa de Asturias se subió siendo una niña para hacerse una foto.

"El acto será meramente militar y académico: no habrá cargos políticos porque será una alumna más de cuarto curso", según avanzan fuentes del Ejército del Aire y del Espacio. "A falta de cerrar los detalles, el director de la AGA, el coronel Luis Felipe González Asenjo, recibirá el lunes a la princesa de Asturias, habrá una exposición estática del avión Pilatus que volará en el futuro y una presentación de los mandos que supervisarán su formación: el jefe de estudios, el jefe de escuadrilla, el profesor de vuelo…".

Entre "seis y siete" mandos militares de alto rango, "de capitán a teniente coronel", serán los encargados de lograr que la alférez Leonor, con 19 años, cumpla con la tradición más importante de la Academia General del Aire: 'La Suelta'. En la práctica, ponerse sola a los mandos de un Pilatus PC-21: un avión de entrenamiento militar, fabricado por la compañía suiza Pilatus Aircraft, con 11,2 metros de longitud, capaz de alcanzar un techo de vuelo de 11.580 metros y una velocidad de 785 kilómetros por hora.

El sonido de los motores del Pilatus no le generarán la misma sensación de sorpresa que mostró la princesa de Asturias, siendo una niña, cuando en mayo de 2014 escuchó surcar el cielo a los siete cazas C-101 de la Patrulla Águila y se quedó boquiabierta en el recinto militar de Santiago de la Ribera que ahora será su nueva casa.

Las infantas Leonor y Sofía, junto a su madre, Doña Letizia, el 2 de mayo de 2014, sorprendidas por el vuelo de los aviones de la AGA. Cedida

De media, un cadete de la AGA tarda de un mes a un mes y medio en efectuar su primer vuelo en un avión de entrenamiento, acompañado de un instructor, según ha informado Europa Press. Pero todo dependerá de la destreza que demuestre la alférez Leonor para lograr este hito del vuelo tutorizado, como paso previo a ‘La Suelta’ que su padre realizó tras formarse con los aviones T-34 Mentor y los ya jubilados C-101.

"Cada vez que un piloto llega a 'La Suelta', sus compañeros le rapan una cruz en la nuca", tal y como advierte la citada fuente del Ayuntamiento sobre el ritual de la AGA por el que deberá pasar la alférez Leonor. Tal símbolo lo podrá tapar con su largo cabello rubio, pero se lo tendrá que ganar a pulso tras recibir formación teórica y práctica en simuladores donde aprenderá técnicas de vuelo mediante experiencias de pilotaje casi real en el Computer Based Training (CBT) y en el Full-fligh Training Device (FTD).

La instrucción militar de la Princesa de Asturias arrancó el 17 de agosto de 2023, como cadete en la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza, su segundo año prosiguió en la Escuela Naval Militar de Ferrol, y ahora, llegará a San Javier para aprender no solo a volar un avión militar porque también recibirá nociones sobre el manejo de drones o sobre satélites. De hecho, la AGA cuenta con un aula donde enseña operaciones espaciales.

Nada que ver con la formación que recibió Felipe VI durante el curso 1987-1988 en las mismas instalaciones, ubicadas a la vera del Mar Menor.

El rey Felipe VI, el pasado 16 de julio, conversando con la princesa Leonor durante la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales en la Academia Naval de Marín EFE / Lavandeira Jr

Padre e hija tampoco disfrutarán de la misma privacidad. "Con Felipe VI no había móviles", tal y como recuerda esta fuente municipal, conocedora de primera mano del paso del rey por la AGA. “Por aquel entonces, Felipe VI se movía en vespino por Santiago de la Ribera y era habitual verle con el resto de cadetes por restaurantes, cafeterías, tiendas...”.

Uno de los locales de marcha por los que se dejaba caer el entonces príncipe de Asturias, durante sus permisos de fin de semana, era el desaparecido Pub Pipurrax y que en la actualidad alberga una panadería. También disfrutaba de un placer tan mundano como comerse una pizza con sus compañeros en la Pizzería Palermo, de la gastronomía del Restaurante Moderno o de salidas en barco en el Club Náutico de Regatas de esta localidad marmenorense marcada por su oferta turística.

"Los vecinos recuerdan con cariño muchas anécdotas de Felipe VI, como la vez que estaba en el Restaurante Moderno y como es tan alto, al levantarse de la mesa, se golpeó en la cabeza con una lámpara", tal y como ejemplifica este fuente del Ayuntamiento de San Javier. "Como no había móviles, cuando el príncipe de Asturias iba a algún local hostelero y le pedían una foto, la Casa Real tenía por costumbre enviar una enmarcada y dedicada".

La alférez Leonor llegará a San Javier en la generación streamer en la que todo se viraliza vía móvil y redes sociales. De modo que durante las primeras semanas, una instantánea suya por la localidad será objeto de deseo de turistas y lugareños. La privacidad en la libertad de movimientos no será la misma de la que gozó su padre, pero si podrá disfrutar como Felipe VI de los desayunos y almuerzos del bar que sigue abierto frente a la Academia General del Aire -frecuentado por muchos veteranos-.

El entonces príncipe de Asturias cogiendo de la mano a la infanta Leonor, en mayo de 2014, en la AGA. Cedida

La Casa Real no ha desvelado los pormenores de la agenda que desarrollará la princesa de Asturias durante su estancia en la AGA, al igual que su padre, pero este diario ha podido saber que "casi con total seguridad, repetirá algunas de las visitas" que Felipe VI realizó en los ochenta, como su periplo por el Santuario de la Vera Cruz en Caravaca o a la patrona de Murcia: la Virgen de la Fuensanta.

De momento, lo que está claro es la repercusión que está teniendo la formación castrense de la princesa de Asturias para proyectar la imagen de las Fuerzas Armadas. Así lo ha indicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a la Agencia EFE donde ha subrayado "la importancia" de su papel porque supone un llamamiento para que los jóvenes valoren el mundo militar como una opción laboral.

Prueba de ello es que el número de jóvenes que se incorporan al Ejército del Aire y del Espacio ha aumentado un 9,3% este año: 409 chicos y 74 chicas. "La AGA llevaba un año preparándose para le llegada de la princesa de Asturias con distintos trabajos de mejora de los pabellones", según resalta esta fuente municipal. El resultado de tales trabajos ha sido supervisado por la ministra Robles en una visita que acaba de realizar y donde resaltó sus "capacidades" tanto formativas como logísticas.

Durante los últimos cuatro años se han llevado a cabo obras de adaptación en las instalaciones, como el nuevo edificio simulador, la rehabilitación de alojamientos y la reforma de aulas, entre ellas, una dedicada al pilotaje de drones. Todo ello, sin olvidar la sustitución de los cazas C-101 por los Pilatus PC-21 donde la alférez Leonor vivirá la adrenalina de su bautismo de fuego: 'La Suelta'.