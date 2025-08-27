Una madre abandona en Palma a sus 3 hijos para irse de fiesta y se justifica con que "en Nigeria los niños se quedan solos"

Una mujer de 38 años nigeriana ha sido detenida por la Policía Local de Palma acusada de abandonar a sus tres hijos menores, de dos, cuatro y seis años, para irse de fiesta.

El marido, con quien no mantiene una buena relación, fue quien avisó a una vecina de lo que estaba sucediendo en el domicilio familiar.

Éste observó a través de las cámaras de seguridad lo que ocurría y, tras varios intentos de contactar con la acusada, este decidió llamar a la vecina, que llamó al 092.

En el momento de su detención, la madre de los menores fue interrogada por lo sucedido y justificó con que "en Nigeria los niños se quedan solos con seis años".

Según las fuentes conocedoras del caso, el hecho tuvo lugar en la tarde del pasado domingo 24 de agosto en el barrio de Son Gotleu de la capital balear.

Sobre las siete y media de la tarde, la mujer decidió dejar a los menores solos en casa, ya que tenía un compromiso en casa de una amiga al que "no podía faltar".

El esposo, observando mediante el móvil las imágenes de las cámaras de vigilancia, comprobó que los niños no estaban con ella. La llamó repetidamente sin obtener respuesta. Ante esa situación, optó por contactar a una vecina.

Tras la llamada, la Policía Local envió una patrulla al domicilio familiar y fue el mayor de los tres hermanos quien les abrió la puerta.

Después de varios intentos y tras transcurridas algunas horas, la sospechosa finalmente atendió el teléfono y se dirigió hasta el domicilio.

A su llegada, fue detenida por un presunto delito de abandono de menores. Tanto ella como el informe policial fueron entregados a la Policía Nacional, y la investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).