Este es el grado superior de FP de sanidad con el que puedes llegar a ganar hasta 30.000 euros anuales

Se suele decir que una de las decisiones más relevantes en la vida de un estudiante es la elección de sus estudios postobligatorios. Factores como la vocación, las oportunidades laborales y el futuro salario juegan un papel clave en este proceso. Sin embargo, tomar esta decisión no es tan simple como parece, ya que intervienen múltiples aspectos. En este contexto, una alternativa muy recomendable es cursar un ciclo de Formación Profesional.

La FP ofrece una amplia variedad de titulaciones adaptadas a las demandas de sectores clave como la tecnología, la salud, la industria y los servicios. En este sentido, para aquellos que quieran trabajar en el sector sanitario pero no quieran cursar una carrera ni pegarse años estudiando, la FP de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría es una opción ideal, ya que la tasa de empleabilidad supera el 80%.

Este grado medio tiene una duración de dos cursos de 2.000 horas en total y te prepara para trabajar en el sector sanitario, en instituciones públicas y empresas privadas, en unidades de oncología radioterápico, servicios de Radiofísica Hospitalaria, unidades de protección radiológica y centros de investigación.

Algunos de los requisitos para entrar en él son contar con algunos de los siguientes títulos: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario, Técnico de Grado Medio de Formación Profesional o el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño. Además, es necesario haber superado una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo, un curso de formación específico preparatorio y gratuito para el acceso a ciclos de grado superior o una prueba de acceso.

Los estudiantes aprenderán durante la formación a diferenciar imágenes normales y patológicas en niveles básicos, verificar el funcionamiento de los equipos, verificar la calidad de las imágenes médicas obtenidas, elaborar los complementos y accesorios necesarios para la simulación del tratamiento de radioterapia o aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial.

Algunas de las principales salidas profesionales son técnico superior en radioterapia, técnico especialista en radioterapia, personal auxiliar de los servicios de protección radiológica o delegado comercial de equipos de radioelectrología médica.

El sueldo medio de un Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría está entre los 25.000 y los 30.000 euros brutos anuales. Un salario que puedes mejorar si añades otras titulaciones o cursos de especialización a tu formación.