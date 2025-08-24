Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Nunca firmes tu contrato de alquiler sin esta cláusula"

Firmar un contrato de alquiler puede parecer un puro trámite, sin embargo, es importante prestar atención a cada cláusula, ya que muchos propietarios e inquilinos pueden pasar por alto algunas cuestiones que en un principio parecen no tener importancia y a la larga pueden acabar afectando negativamente a alguna de las partes implicadas.

Y para que esto no te pase, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, cofundador y director de Excellence Real Estate Circle, se dedica a compartir con sus seguidores a través de redes sociales cuestiones acerca de viviendas, alquileres, propietarios, etc.

En uno de sus vídeos más recientes ha querido advertir sobre el riesgo que puede conllevar firmar un contrato de alquiler al que le falta la cláusula en la que el inquilino renuncia al derecho de adquisición preferente.

El experto lo alerta con firmeza: "Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula". Y aclara que es importante tanto para propietarios como para inquilinos, ya que, "nunca sabes las vueltas que da la vida", añade el experto refiriéndose a que en un contrato de 5 años o más pueden surgir situaciones que cambian todo.

Entre todas las circunstancias que pueden ocurrir a lo largo de esos cinco años de contrato, el experto pone como ejemplo el caso de que como propietario debas o quieras vender el piso. "Si eso sucede debes tener la cláusula en la que el inquilino renuncia al derecho de adquisición preferente en el contrato de alquiler".

En caso de no haber firmado un contrato que incluya este punto, deberás tener el consentimiento del inquilino por escrito, algo que Sergio asegura que "no es nada fácil". Asimismo, si eres inquilino y tienes dicha cláusula, perderás la opción de poder comprar la vivienda en caso de que exista una venta por debajo del valor de mercado.

Gutiérrez explica que vendiéndolo a rentabilidad lo normal sería que esa venta se realice por debajo del valor de mercado. "Y tú como inquilino quizá quieras aprovechar esa oportunidad". Por tanto, recomienda que a la hora de firmar el contrato de alquiler ambas partes deben negociar "correctamente este punto", finaliza el experto.