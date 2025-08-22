Noelia, la peluquera canina a la que mató su inquilino Isaías en Avilés por el alquiler: "Ella le acogió, no tenía adónde ir"

Isaías M.C. acabó en la noche del lunes 18 de agosto con la vida de Noelia González Gutiérrez. Ella era su arrendadora desde hacía unos meses. La víctima, de 45 años, fue brutalmente asesinada en Avilés, Asturias, después de recibir un fuerte golpe en la cabeza. El presunto asesino vivía en una habitación que le había alquilado Noelia después de que este lo dejara con su pareja, con la que estaba viviendo en Cáceres.

La pareja de la víctima, tras regresar de un viaje, encontró el cadáver ensangrentado de Noelia en la cocina alrededor de las diez y media de la noche. Inmediatamente alertó a las autoridades y la Policía Nacional se personó en el domicilio para realizar un registro exhaustivo, sin encontrar el arma del crimen. El cuerpo de la víctima presentaba una herida en la cabeza y los primeros indicios apuntan a que fue provocada tras una discusión por el alquiler de la habitación.

Noelia residía en la zona de La Folleca y tenía su negocio en Raíces, una peluquería canina, Animalhadas. "Ella era muy buena persona y con un gran corazón hacia los animales. Era muy confiada. Llevaba muchos años allí, en la recta de Raíces. Era majísima. Todos decíamos que era buenísima con los animales", han repetido varios de sus vecinos. Según el relato de María Victoria Gutiérrez, la madre, en el programa de Telecinco Vamos a ver, su hija conocía desde hacía tiempo a Isaías y que, tras la ruptura con su pareja, su hija le había dado cobijo.

Peluquería canina de Noelia González. Cedida

"Él lo había dejado con su novia y no tenía dónde ir, y Noelia, que era muy buena y que sentía pena por todo el mundo, le dijo que podía quedarse en su casa. A cambio, él le pagaba algo por estar allí. Llevaban ya unos meses compartiendo casa", relató.

La madre asegura que Noelia nunca le había comentado nada negativo de su nuevo inquilino y que se entendían bastante bien en la casa. También ha podido aclarar que no existía una posible relación sentimental entre ambos.

"Decía que no le molestaba ni un poco, que estaba todo el día trabajando y que siempre llegaba de madrugada, cuando ella ya estaba durmiendo". "Ella llevaba ahora un tiempo con otro chico, que fue, precisamente, quien encontró el cadáver. Él venía de un viaje".

La detención tuvo lugar en la mañana del martes 19 de agosto en el bar del barrio de La Folleca, que regentaba habitualmente. Tras el arresto fue sometido por las autoridades a un interrogatorio, donde se acogió a su derecho a no declarar.

Al ser cliente habitual, los clientes y los camareros del bar conocían el pasado y presente del presunto homicida. Actualmente trabajaba en una sidrería muy conocida de Avilés, había sido militar en Cáceres, pero dejó el cuerpo por una pareja anterior y vivía de alquiler desde hace unos meses.

Isaías M.C. llegó a desvelar a un conocido del bar que ese día esperaba acabar entre rejas por lo que había hecho en la noche del día anterior."Hoy estoy mal, le pegué a alguien que no debía","hoy duermo en el calabozo". Una camarera, que ya lo conocía porque era asiduo a acudir a ese establecimiento, señala que "parecía que estaba esperando que lo detuvieran". Ese martes el presunto homicida se limitó a pedir la consumición mientras que otras veces se mostraba hablador, "con ganas de contar".

El cadáver ha sido trasladado a dependencias del Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, para la práctica de la autopsia. Todas las hipótesis se encuentran abiertas, pero las autoridades, tras una evaluación inicial, han concluido que no se trata de un caso de violencia de género, al no existir lazos afectivos ni indicios de conflictos previos entre las partes.

La madre, en Vamos a ver ha comentado uno de los posibles motivos del crimen. "No se sabe exactamente. Comentaban que en su puesto de trabajo llevaba unos días algo violento. Los compañeros lo notaron. Había tenido una discusión con un cliente y se había marchado. Algo le pasaba".