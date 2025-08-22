Javier Sobrino, experto en hoteles: "Si tu idea es descansar, intenta evitar estas habitaciones"

Seguimos en verano y eso significa que todavía quedan algunas semanas de buen tiempo para aprovechar e irse a unas últimas vacaciones de la temporada. Para disfrutar del buen tiempo muchas personas eligen alojarse en hoteles, ya sea porque puede ser la opción más cómoda cuando viajas a otra ciudad o país, o simplemente para disfrutar durante unos días de sus instalaciones.

Sin embargo, no todo el mundo sabe qué detalles hay que tener en cuenta a la hora de elegir un hotel. Para ello, Javier Sobrino, apodado como "probador de hoteles", se dedica –tal y como el apelativo indica– a probar todo tipo de hoteles. El creador de Descubriendo Viajes, es un apasionado de los hoteles y se dedica a recorrer España y documentar los mejores hoteles tanto en su blog como en sus redes sociales.

Recientemente, en una de sus últimas entrevistas en la Cadena COPE, ha compartido algunos trucos y consejos esenciales para no equivocarte al elegir las vacaciones perfectas.

El primer truco o consejo que da el experto, es algo muy básico y que a pesar de ello mucha gente olvida o pasa por alto, es reservar con antelación, especialmente si ya sabes que las vacaciones van a ser en verano. "Yo he visto 40% más barato si reservas en febrero para verano", asegura Javier.

Y después para elegir el hotel adecuado, Sobrino aconseja leer las reseñas de otros usuarios: "leer muy bien las reseñas y qué es lo que ofrece".

En cuanto a elegir la habitación correcta Javier explica la razón por la que deberías evitar ciertos números. "Hay un problema porque al final las habitaciones acabadas en 01 las suelen poner en la esquina, es decir, las que están cerca del ascensor y también cerca de la salida de las escaleras del hotel".

Esto a primera vista puede no llamar la atención de nadie, pero el problema con estas habitaciones es que cada vez que pasa un huésped lo vas a oír. "Cada vez que alguien baja por las escaleras lo vas a escuchar e incluso he llegado a escuchar el ascensor". Por tanto Javier recomienda, en caso de que tu idea sea descansar, evitar a toda costa esas habitaciones y si es la que te dan pedir un cambio.