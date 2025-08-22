El calvario de un concejal del PSOE linchado en redes por un bulo de Vox tras la muerte de un jornalero: "No era su empleado"

En Gualchos-Castell de Ferro (Granada) andan indignados. Los casi 5.300 vecinos que lo habitan y que saben de campo. La polémica saltó hace dos días por un suceso trágico que acaeció el 12 de agosto en una explotación agrícola colindante a una rambla muy cercana a la localidad. El origen se encuentra en la muerte de un trabajador de origen extranjero, quien habría fallecido, presuntamente, por un golpe de calor.

Tres días después, un medio digital vinculado a VOX lanzó la noticia con el siguiente titular: Muere tras estar a pleno sol un trabajador rumano contratado de forma ilegal en un invernadero explotado por un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Gualchos (Granada).

"No no. Es un bulo. No hay derecho. Está destrozado", indica a EL ESPAÑOL Antonio, el propietario de un espacio hotelero del pueblo granadino. Fue entonces cuando comenzó el calvario de Miguel Pérez Castillo, concejal de Agricultura en el Ayuntamiento: es el propietario de la explotación agrícola en la que trabajaba el fallecido.

"El hombre es agricultor", confirma la misma fuente, una ocupación que ha mantenido pese a ser concejal, y que es su principal ocupación y vía de sustento al margen del que hasta hace unos días ha sido su cargo político.

Miguel Pérez tiene 50 años, y es muy querido y conocido en un pueblo que no se explica el linchamiento al que ha sido sometido. Para ellos es simple. "Miguel contrató a una empresa, creo que de Motril, para que le cambiara los plásticos del invernadero por unos nuevos, como hacen todos. Trabajan dos o tres días, terminan el trabajo, cobran y se van".

Y aquel día, 12 de agosto, en plena ola de calor, la cuadrilla de empleados de aquella empresa externa llegó a la finca de Miguel. Eran las 10 de la mañana. Según fuentes del caso, el hombre, de 32 años, no comenzó a trabajar porque se encontraba indispuesto.

Se quejaba de dolor torácico. Fueron sus propios compañeros los que decidieron trasladarlo hasta el ambulatorio de Castell de Ferro, donde posteriormente se desplomó y perdió la vida tras sufrir un fallo cardiaco.

El hombre, de nacionalidad rumana, resultó que trabajaba de manera irregular para la empresa especializada en colocación de plásticos. Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil y por las Inspección de Trabajo. Fue ese medio digital vinculado a Vox quien lanzó la noticia tres días después.

"Vamos a ver,.es la empresa contratada quien debía darle de alta, no Miguel", precisa otra fuente consultada que pide anonimato. El trabajador, de 32 años, estaba realizando labores de retirada y cambio de plásticos de invernadero "a pleno sol, bajo unas temperaturas muy elevadas", contó tres días después el medio vinculado a Vox.

."Se empezó a encontrar mal, con dolor torácico. Desde el invernadero le mandaron al centro médico, a escasos 300 metros de donde trabajaba. Acudió sin decir que estaba trabajando para un tercero y se desplomó".

Para estas labores de retirada y colocación de plásticos, se suelen contratar empresas externas. "Suelen tener trabajadores rumanos o rusos", indica Antonio a EL ESPAÑOL. ¿Los cultivos a cubrir de la explotación de Miguel? "Pues los típicos de la zona: tomates, pimientos y pepinos".

Sindicatos y políticos de VOX

El sindicato Solidaridad, también de la órbita de VOX, aparece citado en el artículo, Anunció que habían puesto sus servicios jurídicos a disposición de la familia del trabajador fallecido.

También subrayó que "UGT y CCOO no tienen ningún interés por buscar a los responsables de esta muerte que puede deberse al sobreesfuerzo y a las condiciones del puesto de trabajo. Cuando hay políticos socialistas por medio, todo es silencio".

No obstante, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, ya han anunciado su intención de denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo, recordando que son ya 9 las personas fallecidas en Granada en 2025 por accidentes laborales.

Imagen de WhatsApp 2025-08-21 a las 12.23.40_ecf0bbb5

La noticia comenzó a ser replicada en redes sociales por distintos dirigentes de VOX, como Gustavo de Castro Sierra, portavoz de la formación de Santiago Abascal en la Diputación de Granada. Su publicación fue difundida por Coco Robatto, diputado nacional de Vox en el Congreso por la provincia.

Antonio, el vecino de Castell de Ferro que conoce a Miguel, sostiene que "yo estoy indignado. Y no tengo carné de ningún partido. Pero esto no se hace". Por su parte, la alcaldesa de Castell de Ferro, Toñi Antequera, ha confirmado que la empresa era externa.

Precisa a EL ESPAÑOL que el ya exedil, pues ha presentado su dimisión, ha renunciado al cargo, y lo ha hecho "porque ha considerado que debe separar su condición de concejal de los hechos, que se aclararán". Ha tomado "una decisión que respetamos", y sostiene que "se ha centrado ahora mismo en aclarar lo sucedido".