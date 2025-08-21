Pilar Tomé, abogada, explica cómo reclamar los daños provocados por incendios: "Las pruebas son determinantes"

España se ha visto envuelta en fuego y cenizas desde hace semanas. Según los últimos datos del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS), 382.607 hectáreas de superficie han sido arrasadas por el fuego en lo que va de año.

Los incendios han azotado la Península dejando pueblos completamente desolados por las llamas. Un ambiente que preocupa, ya no solo por las pérdidas medioambientales y humanas, sino también por las pérdidas materiales. Centenares de personas han sido desalojadas de sus casas a causa del fuego.

Dada la situación, la abogada madrileña Pilar Tomé ha compartido, en redes sociales, los pasos que se deben seguir para reclamar los daños ocasionados por los incendios.

Pilar Tomé es abogada en el bufete Vilches Abogados, empresa con más de 20 años de experiencia en los servicios jurídicos. Pilar es graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y está especializada en Derecho de Sucesiones por la Escuela de Práctica Jurídica, rama del derecho que regula la transmisión del patrimonio.

Reclamar los daños

Con motivo de ayudar a paliar los daños de los afectados, Pilar Tomé desarrolla sus argumentos en torno a una cuestión clave: "¿A quién reclamar los daños?". En primer lugar, informa que "el punto de partida es la póliza de seguros", acuerdo mediante el que el asegurador se compromete a indemnizar al cliente por los perjuicios sufridos.

En esta ocasión se debe atender al seguro de hogar, contrato del que "es fundamental verificar si cubre los daños de la vivienda", argumenta Pilar Tomé. "El seguro puede contemplar daños en cultivos, maquinarias e instalaciones", continúa la abogada.

Asimismo, alerta que "es esencial comunicar el siniestro con la mayor rapidez posible, aportando fotografías, vídeos y cualquier factura que acredite los perjuicios".

Otro punto a tener en cuenta es si los incendios han sido ocasionados. Según los datos del Ministerio de Interior, 10 personas han sido detenidas por la Policía Nacional por provocar las llamas desde que se desató la ola de incendios el 3 de agosto, y otras 27 arrestadas por la Guardia Civil.

Esta cifra suma ya los 37 detenidos y 113 investigados por el supuesto provocamiento de incendios forestales desde el 1 de junio, según se ha informado en la reunión de este miércoles del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

"Si la investigación determina que el incendio fue causado por la acción u omisión de una persona, empresa o entidad, se podrá reclamar directamente al responsable o a su aseguradora", informa Pilar Tomé. "Aquí las pruebas técnicas y los informes son determinantes para acreditar la causa y la relación con los daños sufridos".

"En algunos casos puede valorarse la posible responsabilidad de la administración si se demuestra que existieron fallos graves en las labores de prevención o extinción que contribuyeron a la magnitud del incendio", informa Pilar Tomé.

La abogada reincide en la importancia de las pruebas en esta situación: "Este tipo de reclamaciones requieren un análisis jurídico detallado y pruebas sólidas".

Asimismo, si un incendio provocado pone en riesgo la vida o la integridad física de una persona, el artículo 341 del Código Penal castiga con penas de 10 a 20 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

"No debemos olvidar que los incendios forestales cuando se producen por dolo o por imprudencia grave pueden constituir un delito con penas que oscilan desde 6 meses hasta 20 años de prisión en función de la gravedad y el riesgo generado", sentencia la abogada.