El crimen de la casera de Avilés, a la que el inquilino mató por una discusión: "Hoy estoy mal, le pegué a alguien que no debía"

El pasado lunes 18 de agosto, antes de las diez y media de la noche, Noelia González Gutiérrez, de 45 años, fue asesinada brutalmente en Avilés, Asturias, por I.M.C., un camarero de una sidrería muy conocida de la localidad. El principal sospechoso vivía en una habitación en el domicilio de la víctima, que esta le alquiló después de que él lo dejara con su novia. Noelia residía en la zona de La Folleca y tenía su negocio en Raíces, una peluquería canina, Animalhadas.

La detención tuvo lugar en la mañana del martes en un bar del barrio de la Folleca, donde el presunto asesino habría revelado a los clientes "hoy duermo en el calabozo". El presunto asesino no ofreció resistencia a la hora de esposarle.

Fue la pareja de la víctima quien encontró su cadáver cuando llegó a la vivienda sobre las diez y media de la noche y quien se encargó de avisar a las autoridades. La fallecida fue hallada muerta y ensangrentada en la cocina tras el registro domiciliario perpetrado por la Policía Nacional. El hombre vivía desde hace unos meses en la habitación alquilada y, tras la detención, fue sometido por las autoridades a un interrogatorio, donde se acogió a su derecho a no declarar. Será el próximo viernes 22 de agosto cuando pase a disposición judicial.

Policía Nacional. Europa Press

I.M.C. llegó a desvelar a un conocido del bar que ese día esperaba acabar entre rejas por lo que había hecho en la madrugada del día anterior."Hoy estoy mal, le pegué a alguien que no debía". Una camarera, que ya lo conocía porque era asiduo a acudir a ese establecimiento, lo vio esa mañana distinto y no como de costumbre. Ese martes se limitó a pedir la consumición a través de un gesto, mientras que otras veces se mostraba hablador, "con ganas de contar".

Los clientes y los camareros del bar conocían el pasado y presente del presunto homicida. Actualmente trabajaba en una sidrería de Avilés, había sido militar en Cáceres, pero dejó el cuerpo por una pareja anterior y vivía de alquiler desde hace unos meses. El pueblo aún no llega a creerse qué ha podido pasarle a I.M.C. para asesinar a Noelia González.

El cadáver ha sido trasladado a dependencias del Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, para la práctica de la autopsia. Todas las hipótesis se encuentran abiertas, pero en principio se descarta que se trate de un caso de violencia de género. Aunque la investigación apenas ha comenzado y todavía no se ha determinado con certeza qué razón pudo motivar la agresión violenta que resultó en la muerte de la mujer, se baraja entre las posibles causas una disputa entre casera e inquilino por el alquiler.