Un español de 36 años muere ahogado en Bali cuando practicaba pesca submarina durante sus vacaciones

Un español de 36 años ha fallecido en Bali mientras practicaba pesca submarina. Se trata de un hombre nacido en Esplugues de Llobregat (Barcelona) que se encontraba de vacaciones en la isla indonesia.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo cuando el turista realizaba este deporte de buceo sin el equipo adecuado, según informaron autoridades de la zona.

El incidente tuvo lugar en la costa cercana a la localidad de Pemuteran, al noroeste de Bali, cuando el fallecido se sumergió en el agua con unas gafas y un tubo de esnórquel para hacer pesca submarina. Motivó que le llevó a "desmayarse o quedarse sin oxígeno", según relata el informe policial.

El informe señala que "se sospecha que la víctima sufrió un desmayo o falta de oxígeno mientras pescaba en las profundidades del mar debido a un equipo inadecuado".

Por otro lado, los acompañantes que viajaban en el mismo barco que el ahora fallecido informaron a las autoridades que el turista no volvió a salir a la superficie una vez se sumergió en el agua. Ante la situación, alertaron a la Policía y avisaron a los equipos de buceo.

Fue entonces cuando uno de los buceadores localizó, a unos 20 metros de profundidad, el cuerpo sin vida de la víctima, a la que intentó salvar sin éxito.

El suceso ya ha sido notificado al consulado de España. Pero, por el momento, la Policía no ha aclarado si la compañía encargada de esta trágica actividad de pesca submarina está siendo investigada.