Piden liberar al detenido en Orense por avivar un fuego al intentar extinguirlo: "Se jugó la vida, merece una medalla"

Unos vecinos trabajan en labores de extinción en un incendio forestal en la provincia de Ourense, este domingo. Brais Lorenzo / Efe.

El municipio de Petín (Orense) se ha convertido en el epicentro de una concentración de más de 150 personas -según Europa Press- que exigen la liberación de un vecino de 61 años que fue detenido este domingo por haber creado un incendio, cuando en realidad estaba intentando hacer, supuestamente, un cortafuegos contra las llamas.

"Cuando estaba él allí, O Seixo estaba rodeado por el fuego y las casas a punto de quemarse. Solo por estar allí jugándose la vida junto con otros vecinos deberían darle una medalla al mérito. Espero que lo suelten encima de todo lo que estuvo ayudando y haciendo", tal y como detalla otro vecino de Petín a EL ESPAÑOL.

Según explican los habitantes de este municipio de menos de 900 habitantes, ante la fuerza de las llamas y la ausencia de equipos de extinción en ese momento, los propios vecinos habían decidido organizarse para combatir el fuego de forma voluntaria.

Más de 150 vecinos de Petín se concentran en los jugados en apoyo de un detenido en el marco de la ola de incendios. Europa Press

La propia alcaldesa de Petín, la socialista Raquel Bautista, también se ha movilizado para mostrar su indignación.

"En el momento en que le toman los datos había otras personas con él, porque nadie andaba solo. Lo tenemos organizado para que vayan siempre varias personas juntas para ayudarse si hay peligro. Y en ese momento en Petín estábamos algo más tranquilos y avisaron que estaba ardiendo en O Seixo. Eso es de O Bolo, pero había que ayudar, igual que ellos nos ayudaron a nosotros".

"Parece que necesitamos cabezas de turco. Pues que las busquen en otro lado. Que nos dejen trabajar. Hay que apagar y se salvaron casas allí, en O Seixo gracias a ellos y a otras personas de brigadas, que también estaban allí. No estaban solo los vecinos de Petín", critica la regidora, en unas declaraciones recogidas por La Voz de Galicia.