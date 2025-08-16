Los 5 zapatos que Alejandro Martínez, experto en calzado, recomienda para el día a día: "Es como ir descalzo"

Alejandro Martínez, mejor conocido como @lejancitos en redes, es un podólogo valenciano, que además es cofundador de la marca de calzado Lejan Brand, una empresa que se dedica a fabricar calzado respetuoso con la salud y el crecimiento. Recientemente se ha hecho viral gracias a sus recomendaciones y valoraciones sobre calzado.

En este caso ha publicado un vídeo en el que recomienda los cinco zapatos barefoot (calzado que se caracteriza por su diseño minimalista que imita la sensación de caminar descalzo), que como podólogo utiliza en su día a día.

La primera recomendación es un calzado que el experto utiliza a diario para entrenar. Se trata del modelo Zelen de la marca XeroShoes (150 euros). "Lo que más destaco de ellas son las dos tiras laterales y mediales para cuando atamos los cordones, nos fije muy bien el pie dentro del zapato". Asegura que estas zapatillas son las que mejor se ajustan, por tanto las hace ideales para entrenar.

En segundo lugar, aunque no sean específicamente 100 % barefoot, ya que son zapatillas para correr, recomienda el modelo Rivera 4 de las Altra Running (120 euros), ya que tienen forma de pie.

Su segunda marca favorita de calzado barefoot, de la cual se ha llegado a comprar hasta tres pares diferentes, es Barebarics. Concretamente tiene predilección por los modelos Revive y Arise (149 euros). "Es la segunda vez que me las compro (las Revive)", confiesa el podólogo.

En cuanto a su última adquisición, se trata del modelo Free de la marca Mustang (60 euros). "Tienen una horma totalmente recta con una puntera con forma de pie, también tienen una suela fina, dura y flexible en todas sus direcciones". Además vienen con dos juegos de plantillas y caminar con ellos, según afirma Alejandro, "es como ir descalzo".

En último lugar, "las más especiales". Aun siendo las más especiales, el podólogo no las ha mostrado en redes todavía, ya que todavía no están disponibles. Aunque, todo apunta a que son un nuevo modelo de su marca Lejancitos.