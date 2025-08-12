Alexander Granko, un coronel de Maduro acusado de torturas, está de viaje en España pese a que la UE le prohíbe la entrada

En la izquierda, una imagen de Granko compartida en redes en 2024. En la derecha, otra en la que se muestra su pasaporte de peregrino. E. E.

Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la temida División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, y oficialmente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, se encuentra paseando estos días por el norte de España.

Según las historias de Instagram publicadas por él mismo hace apenas 20 horas, se le ve junto a un cartel del Camino de Santiago y sellando la credencial del peregrino, un documento que certifica cada etapa de la ruta, en una oficina de atención al ciudadano de la Guardia Civil.

Granko, sin embargo, no es un turista cualquiera. La Unión Europea lo incluyó en 2019 en su lista de sancionados por graves violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual contra disidentes.

El reglamento europeo que lo señala —actualizado en noviembre de 2023 y al que ha podido acceder EL ESPAÑOL— establece para él y otros altos cargos chavistas dos medidas clave: la congelación de bienes y la prohibición de entrada o tránsito por cualquier país miembro.

Captura de pantalla de las redes sociales de Granko en el que se aprecia cómo le sellan su pasaporte de peregrino. E. E.

Aun así, sus publicaciones muestran que se encuentra en territorio español. No hay constancia pública de que se le haya levantado la restricción ni de que exista una excepción oficial que le permita el acceso, algo que en la práctica requeriría una decisión expresa de un Estado miembro y que es extremadamente infrecuente.

Granko, ascendido a teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana en 2020, ha sido señalado directamente por la ONU en relación con la muerte bajo custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo, un caso emblemático de tortura en Venezuela.

Según la propia UE, bajo su mando en la DGCIM se cometieron ejecuciones extrajudiciales, malos tratos y represión sistemática de la oposición. "Entre 2017 y 2022, ordenó, supervisó y participó directamente en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", explica el reglamento de ejecución del Consejo.