Juan Enrique violó a su hijastra de 14 años mientras su madre estaba en prisión: "No quiero que ningún hombre te toque"

Juan Enrique J. C. (Málaga, 27 años) entraba en la habitación de su hijastra de 14 años, mientras ella permanecía con sus hermanos, y le pedía en numerosas ocasiones que se fuera con él a su habitación. Al tercer intento, la joven accedió. Él, quien sentía que tenía una relación con ella, aprovechó que su pareja y madre de la niña estaba en prisión para violarla. Ahora, ha sido condenado a siete años de prisión por un delito de agresión sexual.

Los hechos sucedieron en una fecha indeterminada del pasado mes de diciembre de 2020, en un domicilio de la localidad malagueña de Arriate. "Con ánimo libidinoso" él agredió sexualmente a la joven de 14 años. A los dos días de este horrendo episodio, volvió a suceder. "Quiero lo mejor para ti y que ningún hombre te haga daño", le espetaba Juan Enrique J. C. a la niña durante sus encuentros sexuales.

Juan Enrique J. C. mantenía una relación sentimental con la madre de la damnificada desde 2013. En la misma vivienda, convivían el condenado, su pareja, las dos hijas de esta y la abuela. La progenitora ingresó en prisión en septiembre de 2020 y permaneció entre rejas durante 13 meses. Tres meses después fue cuando Juan Enrique J. C. violó a una de sus hijas. Ella nunca se atrevió a expresar lo que sucedía con su padrastro "ya que le daba mucha vergüenza", hasta que un día no aguantó más y se lo contó a su madre.

El penado, una vez concluían los encuentros sexuales, le comentaba a la joven que "sentía cosas" por ella, que le "atraía" y que "quería estar siempre a su lado y que no quería que se fuera". Juan Enrique J. C. le escribía mensajes a la joven y a la hermana de esta, de una edad similar, insinuando que también quería mantener relaciones sexuales con ella.

Según se desprende de la sentencia del caso, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ronda abrió diligencias contra el ahora penado. Le imputó un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Ahora, la Audiencia Provincial de Málaga le ha condenado a siete años de prisión por la violación de su hijastra.

Además, se le prohíbe aproximarse a la víctima, domicilio o lugar de trabajo a una distancia no inferior a 500 metros y a comunicarse con ella por cualquier medio durante un período de 13 años y a libertad vigilada durante ocho. También tendrá que indemnizar a la joven con 20.000 euros.