La T-4 Barajas ya no duerme: vigilantes del sueño para los sintecho

En plena operación salida por el puente de Santiago, el patrón de los peregrinos, la T-4 de Barajas se convierte, más que nunca, en un lugar de tránsito, no de estancia: un aeropuerto sin sueño en la ciudad que nunca duerme.

Desde la noche del 24 de julio, las personas sin hogar ya no pueden pernoctar en sus instalaciones. Es un paso más en la implementación de los controles de acceso nocturno que comenzaron el pasado mes de mayo y que ya entonces generaron polémica. ¿Se puede prohibir su presencia en un lugar público? ¿Quién será el encargado de comunicar a los sintecho que no pueden dormir allí? ¿Qué dice la ley al respecto?



El número de personas sin hogar en Barajas ha disminuido en los últimos meses, pero la duda persiste: ¿estamos ante una medida eficaz o solo ante un parche?



En el capítulo de hoy entrevistamos a Ángel García, responsable de Seguridad y Servicios en Madrid de UGT, quien nos explica cómo han recibido esta noticia los vigilantes del aeropuerto y en qué consiste el protocolo. “No se ha solucionado el problema, solo ha cambiado de sitio", explica. "La seguridad total no existe, pero beneficia a Aena y los turistas salen ganando".

Además, Jesús Soler, reportero de Madrid Total, nos acerca la historia de Cristian Vélez, un viaje vital que va del uniforme de vigilante de seguridad a vivir durante siete años como persona sin hogar en el aeropuerto de Barajas.