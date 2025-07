Sergio Estévez, experto catador tras probar 16 cervezas Lager industriales: "La nº 1 tiene más cuerpo y sabor que el resto"

El catador Sergio Estévez, conocido en redes como @locatamos, ha vuelto a organizar una Eatings League. La última vez fue de gazpachos y salmorejos y en esta ocasión es otra de las bebidas favoritas de los españoles en esta calurosa época del año.

Esta vez lo ha hecho de cervezas lager industriales. Ha seleccionado las 16 cervezas lager más vendidas o extendidas por el territorio nacional. La competición la ha organizado en 4 grupos de 4 cervezas, una final four de las que saldrán las cuatro cervezas que lleguen a la "Gran Final".

En este caso Estévez ha comprado las siguientes cervezas para que se enfrenten entre sí: tres canarias, Dorada, Tropical y Reina; de Cataluña, Moritz, San Miguel y Estrella Damm; de Andalucía, Alhambra, Cruzcampo, Alcázar, Victoria; Mahou y El Águila de Madrid; y del resto de comunidades, Turia, Keler, Estrella Galicia y Ambar.

En la primera semifinal de la cata a ciegas se enfrentaron Mahou 5 Estrellas, Cruzcampo, El Águila Dorada y Moritz. "Ligera, suave y con un puntito de amargor marcado", es lo que le ha destacado de la Cruzcampo. De Mahou nota un sabor algo más intenso, mientras que de El Águila la siente más refrescante. Por último, la Moritz es la que se ha quedado un poco más floja en boca, según el paladar del experto catador.

Esta primera semifinal ha quedado de la siguiente manera: en el primer puesto Mahou, seguida de El Águila, Moritz en tercer lugar y por último la andaluza Cruzcampo.

La segunda semifinal las aspirantes han sido: San Miguel, Tropical, El Alcázar y Alhambra. La primera no le ha terminado de convencer en cuanto a sabor, al igual que con la Tropical que la nota excesivamente ligera y alguna nota que no termina de gustar. Y El Alcázar tampoco consiguió superar las expectativas del catador: "esta no me ha gustado nada, hay una nota sulfurosa un poquito curiosa". Y la Alhambra, a pesar de que no la consideró tan mala, le notó un sabor algo plano.

El ranking de esta segunda etapa quedó en primer lugar Alhambra, en segundo San Miguel, y en tercer y cuarto puesto, Tropical y El Alcázar, respectivamente.

Continuando con la tercera semifinal se enfrentaron: Victoria, Reina, Estrella Damm y Dorada. "Bastante refrescante y tiene un toque metálico al final, interesante", opina de la Victoria. En lo que respecta a la Reina, nota un sabor algo más carameloso y ligera de amargor. De Estrella Damm lo ha tenido claro nada más probarla: "El peso en boca aquí es un poquito superior, equilibrado. Hay a cereal, pero aparece alguna nota como de maíz, arroz".

Pero Estrella Damm no ha sido tan buena como la Dorada que se lleva la medalla de oro en esta tercera fase, seguida de la Victoria, Estrella Damm y Reina en último lugar.

Y para cerrar las semifinales compitieron: Turia, Estrella Galicia, Keler y Ambar. "Ligera, refrescante y un poquito alcohólica", estas han sido las palabras del catador para describir a la Turia de Valencia. A la cerveza gallega le ha notado más cuerpo y más sabor que las anteriores, mientras que de la Keler destaca su sabor dulce y carameloso. Y para terminar a la Ambar, a pesar de tener un sabor refrescante, le nota un toque de acidez.

Por tanto, este último ranking quedaría en el siguiente orden de mejor a peor: Estrella Galicia, Keler, Turia y Ambar.

La gran final

En la final de esta Eatings League de cervezas industriales "la suerte estaba echada". Tras probar por segunda vez las cuatro cervezas finalistas su veredicto estaba claro. En cuarto lugar se queda la Alhambra, cuyo olor –aunque agradable– le recordaba a agua de cocción de verduras. La medalla de bronce es para Mahou y el primer y segundo puesto, algo reñido, terminó con Estrella Galicia como vencedora, por tener "algo más de cuerpo", frente a la Dorada.