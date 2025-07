El nuevo proyecto en TV de 'Los Mozos de Arousa' Borjamina y Bruno tras 'Reacción en cadena': presentadores de la pública

El 25 de noviembre de 2024 Borjamina, Raúl y Bruno, Los Mozos de Arousa, concluyeron su exitoso paso por Reacción en cadena tras más de 400 participaciones, muchos récords y un gran botín de más de 2,6 millones de euros ganados (2.630.177) para repartirse entre los tres.

Unos meses después, y sin casi imaginárselo, Borja Santamaría y Bruno Vila se han embarcado en un nuevo proyecto televisivo, A Superfesta, donde ambos son los presentadores de este formato veraniego que recorre las diferentes fiestas de numerosas localidades gallegas.

Mientras que Raúl sigue inmerso en su labor política, descartando acompañar a su hermano y a su amigo en esta nueva aventura al no disponer de tiempo para compaginar ambos proyectos. EL ESPAÑOL ha contactado con los hermanos Santamaría y con Bruno para conocer de primera mano como afrontan este nuevo reto en televisión.

Raúl Santamaría en política. Cedida

"Estoy bastante sorprendido de que nos llegara esta propuesta. En los últimos meses he recibido diferentes proposiciones, pero ninguna de ellas como presentador. Además, lo primero que pensé, y que me dio más respeto, es que no tengo experiencia en una labor así", asegura Borja.

Que destaca que fue "muy fácil" convencerles desde la productora y la cadena les dijeron que lo que más les llamó la atención de ellos era su espontaneidad, capacidad de improvisación y conexión con la audiencia, por lo que estaban convencidos de que encajarían perfectamente.

Su compañero añade que "me sorprendió porque no contaba con ello, pero también era consciente de que este tipo de propuestas podían surgir a raíz de haber estado tanto tiempo en pantalla".

El mayor de los Santamaría recuerda que hace unos meses le llamaron de la productora Setemedia para plantearle la propuesta y que la comentara con Bruno. Dieron el OK y, semanas después, la Televisión de Galicia dio luz verde al proyecto. "Contrariamente a lo que se ha dicho, ni nos lo ofreció la Televisión de Galicia directamente ni Raúl estuvo en ningún momento dentro del proyecto (ni siquiera se barajó la opción), ya que es incompatible con su cargo político", añadió.

Bruno admite que "como siempre suelen surgir estas cosas, a alguien de la tele se le ocurre que tal persona o grupo puede encajar bien para un proyecto y a continuación te llama la productora".

Mientras que Raúl es 'mozo' ausente del programa, pero, como él mismo explica "no he podido participar en A Superfesta por incompatibilidad con mi trabajo. La política me reclama dedicación absoluta, al cien por cien, entonces, un programa que se graba todas las semanas, en el que es con contrato y que ya no es ser concursante, sino trabajador, y en este caso además de la televisión pública, es incompatible con mi cargo".

Raúl Santamaría en política. Cedida

Pero… ¿En qué consiste A Superfesta? Borja explica que cada semana visitarán una fiesta diferente de Galicia y la descubrirán al mismo tiempo que la audiencia lo hace con ellos. Al final de los 12 programas previstos, habrá una gala final en la que se elegirá la 'Superfesta', la que se alzará con el título de mejor fiesta de Galicia. "Votamos Borja y yo, pero también votará el público en la gala final que se llevará a cabo al final del verano", añade Bruno.

"Lo primero que me atrajo del proyecto fue el programa en sí. Descubrir las fiestas de Galicia es algo que ya me había planteado antes, compartiéndolo en redes o YouTube, pero finalmente nunca lo llevé a cabo. Además, en los últimos años me di cuenta de que viajaba mucho fuera y que realmente desconocía bastante mi propia comunidad autónoma, Galicia. Esta era la oportunidad perfecta", comenta Borja.

El gallego añade que "lo segundo, la confianza que me ha demostrado la productora. Desde el primer momento, pese a mis dudas, me han hecho sentir que puedo sacarlo adelante y que reúno las cualidades para ello. Por último, llega en el momento idóneo. Es un proyecto con un principio y un final marcado y lo puedo compaginar perfectamente con el resto de mis obligaciones".

Bruno, por su parte, apunta que lo que más le cautivó de ser el conductor de A Superfesta fue que el de explorar el papel de presentador, grabar en exteriores, hacer turismo en su región... "Todo ello me motivó mucho, también, por supuesto, pasármelo bien. Trabajar y disfrutar al mismo tiempo es una gozada", admite.

Unos nuevos 'Mozos'

Los espectadores están acostumbrados a ver a Borja y Bruno en su faceta de concursantes, ya que ambos han pasado por multitud de formatos, pero con este nuevo giro en su vida se han adentrado en el papel de presentadores.

¿Qué descubrirá el público de ellos que no hayan mostrado en Reacción en cadena o en Bailando con las estrellas? "La gente ya nos conoce muy bien. Nos vieron cada tarde durante año y medio y, perdidos los nervios iniciales, ya nos dejamos llevar y fuimos nosotros mismos. Tanto Bruno como yo tenemos personalidades bastante marcadas y diferentes entre sí, lo que genera momentos de lo más divertidos e impredecibles", destaca Borja.

"En cuanto a qué puede sorprender, diría que el vernos fuera de un plató, con la imprevisibilidad de la gente de la calle, y ver cómo nos adaptamos y reaccionamos a ello. Y aunque en el programa también hacíamos de todo, desde cantar y bailar a nuestra manera a comer churros, los telespectadores podrán vernos enfrentándonos a nuevos retos relacionados con las fiestas populares de Galicia", explica.

Borja y Bruno en 'A Superfesta'. Cedida

Bruno coincide con su compañero que, al haber estado tiempo en un programa, la gente les conoce muy bien y "no creo que ninguna faceta mía les vaya a sorprender. Sigo siendo el mismo que antes, en un año y medio que estuve en Telecinco pasando por dos programas vieron un Bruno concentrado, feliz, ilusionado, triste, enfadado... Ya me conocen en todas mis versiones", afirma entre risas.

Raúl añade destaca de su hermano y de su amigo que "lo primero que verán los espectadores es el contraste entre los dos, son personas muy diferentes, que creo que pueden complementarse bien para un programa como este, y pienso también que verán la espontaneidad, esa naturalidad delante de la cámara, y van a ver también que tienen muy buen humor".

Borja define a Bruno como una persona que se presta a todo y es muy generoso con el formato y la audiencia, como ya demostró en Reacción en cadena y Bailando con las estrellas. "Siempre está a favor de obra y aporta momentos de lo más divertidos y surrealistas. Es de esos personajes de televisión de los que cada vez salen menos, como Yurena o Aída Nízar, con su intensidad y espontaneidad. Tanto te puede salir con una frase de Coco Chanel como con una de La Veneno. Además, se prepara muy bien cada programa para aportar datos de lo más interesantes, unidos a anécdotas personales. Es un folclórico de nuestro tiempo".Bruno, por su parte, destaca de Borja que "él es bueno en todo lo que hace. No se pone nervioso, lo cual le facilita el vocalizar, hacer mejores aportaciones.... Es una gran suerte poder hacer este programa junto a él".

Lo que ninguno se podía imaginar es que iban a volver a la televisión como presentadores, ya que su retorno como concursantes siempre estuvo presente en sus mentes tras su salida de Reacción en cadena.

"No me lo imaginaba para nada. Sí que es cierto que mis amigos y compañeros de la asociación me lo decían por cómo presento el concurso de preguntas que organizamos en la asociación cada semana, pero de ahí a presentador de televisión hay un trecho. Además, en A Superfesta tampoco somos presentadores al uso, ya que tenemos que hacer un poco de todo, desde dar paso a reportajes a entrevistar a gente en las fiestas, como si de reporteros se tratara", comenta Borja.

Su compañero no se cerraba ninguna puerta y "por suerte para mí, se ha fraguado la vuelta de una manera estupenda. Es un placer hacer A superfesta y que todos los miércoles por la noche los gallegos y no gallegos nos puedan ver en la televisión de Galicia. Tanto en la tele de casa como por Youtube, Movistar + u Orange TV".

No obstante, hay una miembro de Los Mozos de Arousa, Raúl, que no les ha podido acompañar en esta nueva aventura: ¿Le echan de menos? "Lo veo a diario y no me da tiempo a echarlo de menos", asegura Borja entre risas.

"Entiendo que ha elegido otro camino y ya está. Era previsible que esa ‘unión’ de Reacción en cadena se iba a acabar en cuanto pasó a dedicación completa en el Parlamento de Galicia, por lo que ya estaba mentalizado del 'fin de los Mozos de Arousa' tal y como los conocíamos. Por suerte, pese a su decisión, quieren seguir contando conmigo o, en este caso, con Bruno y conmigo para nuevos proyectos". Bruno echa mucho de menos a Raúl, "pero es una nueva etapa dentro de la vida del grupo Mozos de Arousa y también entendemos que él está bien con sus ocupaciones", apunta.

El sustituto de 'Reaccón en cadena'

Telecinco estrenó a mediados de julio el concurso que ha ocupado el lugar de Reacción en cadena en la parrilla de Telecinco, Agárrate al sillón, con Eugeni Alemany como presentador y con Rafa Castaño como concursante estrella.

Bruno cree que le parece un acierto que hayan elegido ese concurso como sustituto de Reacción en cadena, pero "de Eugeni, no puedo hablar porque nunca lo he visto por televisión. No me ha coincidido. Ahora bien, felicito a la cadena y a la productora por rescatar a Rafa Castaño, concursante cultísimo, elegante y competitivo. Su vuelta suscitará el interés que necesita, estoy convencido".

Borja, por su parte, reconoce que le da pena que se haya acabado Reacción en cadena y la forma en la que lo ha hecho, "por la puerta de atrás, algo totalmente inmerecido". En cuanto a Agárrate al sillón, el gallego asegura que es un formato que conoce muy bien y "veremos cómo lo recibe la audiencia. Pasapalabra es un hueso duro de roer y ojalá la cadena tenga paciencia, como pasó en su día con Reacción en cadena".

Borja y Bruno en A Superfesta. Cedida

"Además, empezar con Rafa Castaño, el concursante con el mayor premio individual en toda la historia de la televisión en España, es una declaración de intenciones, y más siendo una cara tan relacionada con Pasapalabra. Es una apuesta muy fuerte y ojalá le dé al equipo de la productora la estabilidad que necesita. Será una carrera de fondo, como lo fue en su día la batalla entre Pasapalabra y Reacción en cadena, coincidiendo justo hace un año la menor diferencia entre ambos, de apenas 3 puntos, algo impensable a día de hoy".

Por último, en cuanto a Eugeni Alemany, Borja destaca que "es un presentador de lo más divertido y con una gran capacidad de improvisación que seguro llevará el tono del programa a su terreno. La gente que sintonice Telecinco pasará un buen rato y tendrá risas aseguradas".

Su verano

Aunque gran parte de su tiempo lo ocupará A Superfesta, haciendo que el verano de 2025 sea muy diferente a los anteriores, los gallegos intentarán sacar tiempo para pasarlos con sus familias y amigos.

"Aparte de A Superfesta, este verano estoy preparando un proyecto personal y profesional que espero vea la luz en septiembre. Ya que el dinero que tengo actualmente en la cuenta es gracias a la cultura y el conocimiento, ahora quiero invertir una parte importante de ese premio en seguir llevando cultura y conocimiento al resto de la gente aquí en Vilagarcía de Arousa", confiesa Borja.

Y Bruno es consciente de que "tenemos por delante un verano maravilloso que quiero exprimir a tope. Ahora bien, lo que sí tengo claro es que a septiembre también le tengo muchas ganas ya que, además de seguir estudiando, vendrán cosas buenas y si surgen más cosas en televisión, compaginar ambas".