Los 'Monuments Men' de la UCO que lidera el capitán Águila: así fue la Operación Retablo para recuperar 62 obras en Italia

Obras de Picasso, Modigliani, Rodin, Brueghel y hasta un retablo flamenco del siglo XVI que representa la Pasión de Cristo. Lo que los Carabinieri italianos y la sección de Patrimonio Histórico de la UCO, dirigida por el capitán Juan José Águila Navarro, encontraron en una villa privada a orillas del Lago Maggiore, en la ciudad de Lesa, haría las delicias del mejor investigador de la historia del arte.

Como si se tratara de una galería para el disfrute vacacional, en aquella mansión de espectaculares jardines y embarcadero privado se hallaron alrededor de 350 obras de arte. 62 de ellas extraídas de forma ilegal desde España. Concretamente, desde Marbella, ciudad en la que residían los que fueran maestros de ceremonias de la 'pinacoteca' secreta: un excéntrico matrimonio alemán compuesto por Günter y Bärbel Kiss.

Hay quien ha llegado a especular con que el patrimonio de la pareja podía remitirse al expolio de obras de arte perpetrado por los nazis. No hay pruebas fehacientes de ello. No obstante, lo que sí se sabe hasta ahora es que él, un ingeniero que también gozaba de pasaporte suizo, hizo fortuna en el sector del reciclaje de residuos a través de una empresa llamada Thermoselect.

Varios agentes de la UCO de la Guardia Civil retiran un tapiz de una de las paredes de la mansión de los Kiss en Italia. Guardia Civil / Carabinieri

Nadie puede preguntarles sobre el origen de su vasta colección de arte, porque ambos murieron en 2023 con escasos días de diferencia. Lo que sí se sabe es que los Kiss disponían de numerosas propiedades por el mundo y que en ellas había obras maestras del arte universal.

También que la investigación de la UCO comenzó cuando los Carabinieri descubrieron el mencionado retablo durante una inspección relacionada con "un asunto de armas", ya que la pareja tenía licencia para usarlas y, al fallecer, suele ser común que las autoridades registren las propiedades de los finados para recuperarlas.

Para entender el origen de la hoy bautizada como Operación Retablo –Operation Altarpiece en inglés– hace falta retrotraerse al año 2018, cuando la casa de subastas Sotheby's actuó en representación de Günter Kiss para solicitar al Ministerio de Cultura de España que le permitiera trasladar desde Marbella a Italia un valioso retablo policromado proveniente de la Escuela de Amberes datado del siglo XVI.

"Se trataba de una pieza inexportable, única, de tal importancia que el Estado consideró que no debía abandonar el país". Así lo describe en conversación con EL ESPAÑOL el capitán Águila, jefe de la sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO). Este guardia civil experto en Historia del Arte ha sido uno de los responsables de coordinar la identificación y recuperación de esta y otras piezas tras años de pesquisas.

Vista del retablo policromado del siglo XVI recuperado en Italia. Guardia Civil / Carabinieri

A pesar de que Cultura impidió el traslado del retablo a Italia, Günter Kiss lo organizó igualmente haciendo uso de una empresa de transportes. "Era fácil, ya que se trataba de un retablo pequeño, doméstico, una preciosidad cuyo valor puede ser de unos 350.000 €", explica el agente de la UCO, quien recuerda que el Ministerio de Cultura debe decidir la exportación de piezas que tienen más de cien años de antigüedad o que gozan de un gran interés histórico, algo que suele permitir.

Águila explica que aún se están dirimiendo los pormenores del caso. "Se trata de un entramado complejo de analizar. Hay empresas que gestionan las propiedades [de los Kiss] en cada país. También existe una fundación en Liechtenstein que creemos que está en la parte alta de la pirámide. Queremos saber si fue alguna de esas gestoras la que participó de manera activa [en esa exportación ilegal]. Es lo que investiga el juez".

El caso es que nadie más volvió a saber de aquel retablo hasta junio de 2023, cuando los Kiss ya habían fallecido y la villa donde habían escondido esta pieza había sido comprada por otro propietario. De pronto, a la UCO le llegó la bomba informativa de los Carabinieri a través de Europol: en aquella casa habían encontrado la Pasión de madera policromada y un documento en el que se denegaba su exportación.

"Fuimos a Marbella, a la antigua vivienda de los Kiss, donde nos atendió un matrimonio que custodiaba la casa. Nos confirmó que, efectivamente, aquel retablo había salido de allí. Pero también más piezas. Comenzamos a sospechar que había mucho más de lo que en principio se pensaba. Un transportista nos confirmó que él mismo lo había sacado tras ser contratado por la empresa gestora de la propiedad de Marbella".

La UCO catalogó que en la casa de los Kiss de Málaga debía haber unas noventa piezas de gran valor entre esculturas, muebles, tapices, espejos y cuadros al margen del retablo. "Viajamos con el Ministerio de Cultura para verlas in situ y comprobar si alguna de ellas requería de permisos de exportación. De las más de 350 obras de arte que había en su mansión en Lesa, entre 62 y 65 [el conteo varía porque algunas piezas separadas se consideran parte de una misma obra] estaban allí de forma ilegal".

Entre las piezas se encontraba una escultura de Auguste Rodin, un cuadro de Amadeo Modigliani y un bodegón de Brueghel el Joven que, de confirmar su autenticidad, sería la pieza más valiosa del botín. "Ahora debemos confirmar que se trata de piezas originales. Es lo que parece". Incluso dieron con algún grabado de Picasso, pero ese no se ha podido recuperar porque no se habían cumplido cien años de antigüedad en el momento de ser extraído de España.

Varios agentes de la UCO de la Guardia Civil observan un tríptico en la mansión de los Kiss en Italia. Guardia Civil / Carabinieri

Además del cupo de 62 obras de arte confiscadas por la UCO y los Carabinieri, ya trasladadas a España, hay otras que estaban en el domicilio de los Kiss en Marbella y que fueron vendidas a casas de subastas internacionales. "Hay una tabla en Reino Unido y unos trípticos en Bélgica y Alemania". Todos ellos se están tratando de recuperar.

"Por el momento, el Ministerio de Cultura está decidiendo a dónde va casa cosa. Algunas se quedarán en el Museo del Prado, como el cuadro de Brueghel y otras pinturas flamencas. El Modigliani irá, seguramente, al Reina Sofía. Por su parte, el retablo acabará en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que es un centro de referencia".

Detalle del cuadro de Modigliani recuperado por la Guardia Civil. Guardia Civil / Carabinieri

La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, quien solicitó la apertura de caso en Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal.

A petición de los investigadores, el juzgado tramitó diversas Órdenes Europeas de Investigación dirigidas a las autoridades judiciales de Italia y Alemania, además de una Comisión Rogatoria Internacional al Reino Unido, al objeto de conseguir la restitución de las obras bajo investigación que se encuentran en esos países.

Los 'Monuments Men' de la UCO

La Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es una unidad especializada que trabaja para prevenir, investigar y recuperar bienes culturales robados o traficados ilícitamente, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Estos van desde obras de arte sustraídas hasta el expolio de yacimientos arqueológicos terrestres o subacuáticos.

Salvando las distancias, el equipo de la UCO del capitán Águila, formado por diez guardias civiles, constituye una suerte de 'Monuments Men' a la española. Un reflejo de aquel grupo de expertos en arte, historiadores y arqueólogos del ejército de los aliados que, durante y tras la Segunda Guerra Mundial, se encargó de proteger, localizar y recuperar obras de arte y patrimonio cultural saqueado por el régimen nazi en Europa.

"Aunque esa comparativa es una exageración", ríe el agente. "Nosotros somos investigadores, solo que estamos centrados en un tipo de delincuencia muy peculiar que no guarda similitudes con ninguna otra. No porque necesariamente sea más sofisticada, sino porque recuperamos piezas fuera de España por las que no hemos tenido que escribir ningún documento por la vía judicial. A veces es más una labor diplomática".

Entre las recuperaciones más mediáticas investigadas por la UCO estuvo la del Pablo Picasso de 23 millones de Jaime Botín, por cuya extracción ilegal tuvo que pagar una multa de 91,7 millones, y la del palacio de Muñoz Ramonet en Barcelona, donde la Guardia Civil recuperó 583 obras, entre ellas de Goya y de El Greco. Los nietos de Ramont se las habían apropiado a pesar de que él las había legado, testamento mediante, a la ciudad de Barcelona.

El capitán Juan José Águila Navarro durante una entrevista con la UNESCO. UNESCO

PREGUNTA.– ¿Cuál es la recuperación que más le ha llenado a nivel personal?

RESPUESTA.– Hace unos meses trajimos una pátera, un plato ceremonial expoliado de Extremadura que salió ilegalmente de allí y apareció en una sala de subastas en Nueva York. Teníamos la información del arqueólogo al que le mostraron la pieza por primera vez e incluso sabíamos que se intentó vender a la administración, pero desapareció. Hablamos con la oficina del Fiscal del Distrito de Nueva York y conseguimos recuperarla. Mostraba a un Belerofonte, un San Jorge cristiano; era una figura visigoda de gran valor.

P.– A veces son las menos mediáticas las que más llenan.

R.– Eso es. Parece fácil cogerle cariño a piezas muy caras, pero otras veces resulta más satisfactorio ver que recuperas una pequeña Virgen, como nos pasó en Aznalcóllar [robada en 2016 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de la ciudad sevillana], que luego apareció en Tenerife [2022]. Nos quedamos alucinados al ver a medio pueblo llorando. Luego hay otros casos que parecen sencillos pero, como siempre hay juzgados de diferentes países de por medio o mucha burocracia, se vuelven complejos. Pasó con una escultura romana de Cádiz que apareció en Alemania [se refiere al caso del busto de Antonia la Menor, madre del emperador Claudio, robado en 2010 en Bornos].

Detalle de otras de las obras incautadas por la sección de Patrimonio Histórico de la UCO de la Guardia Civil en colaboración con los Carabinieri italianos. Guardia Civil / Carabinieri

P.– ¿Cuáles suelen ser los tipos de crímenes con los que más se topan?

R.– Está muy extendido el término de 'tráfico ilícito de bienes culturales' que, en realidad, no existe en España, sino que es contrabando. La Ley de Contrabando no está ni en el Código Penal, aunque es especialmente severa. Pueden sancionarte hasta seis veces con el valor del bien exportado, que es lo que le pasó al señor Botín con el cuadro de Picasso [Cabeza de mujer joven].

P.– ¿Se puede considerar a estas personas criminales por hacer esto?

R.– Quizás en estos casos 'criminal' es una palabra muy gruesa. Lo que sí se ve mucho es que haya blanqueo utilizando estos bienes. Si tú, para blanquear dinero, vendes un Audi a tu hermano por dos euros, la administración puede pillarte porque tiene una tabla en la que establece que ese vehículo tiene un valor. Pero el mercado del arte es muy subjetivo. Se puede engordar una obra y camuflar ese dinero, lo que es muy difícil de rastrear. Las valoraciones que se hacen son de referencia. Si un Picasso cuesta 20 millones, ¿por qué no 22?

P.– ¿Qué tipo de formación tienen los agentes de Patrimonio Histórico? ¿Hay civiles o son todos guardias civiles?

R.– Yo estudié Historia del Arte por la UNED, al igual que una compañera que se marchó hace poco. Tengo compañeros que son graduados o licenciados en Historia, pero todos somos guardias civiles. Hoy quien entra en la Policía o en la Guardia Civil suele tener un grado en algo. Nuestro último fichaje, por ejemplo, es un arqueólogo. Hay de todo. En mi caso concreto, vengo de Servicios de Información [el servicio de inteligencia de la Guardia Civil].

P.– ¿Qué peso tiene la intuición en una operación de este tipo? ¿Ha tenido usted alguna vez un 'pálpito' que resultara clave a la hora de resolver un caso?

R.– En este caso concreto [el de la Operación Retablo], el pálpito fue decir: 'Eh, si está la finca en Marbella, vamos a jugárnosla, a ver si ha salido algo más'. Con que los actuales custodios nos hubieran dicho al preguntarles que no se había sacado el retablo, habría sido difícil seguirle la pista.

P.– ¿Qué valor puede llegar a tener el 'botín' requisado en Italia?

R.– El juzgado nº 1 de Marbella, que es el que ha llevado la instrucción principal, pidió una valoración, porque aquello que se dice de 'incalculable valor' es una tontería. Se necesitan cifras tangibles si se tiene que acusar a alguien. Si sumas todo y se comprueba definitivamente que es original, más o menos se habla de entre 3 millones hacia arriba, con el cuadro de Brueghel como el más importante.