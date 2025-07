La concentración de Torre Pacheco contra la agresión a un jubilado se salda con ataques racistas: "¡Viva Franco!"

Los bulos de la ultraderecha han conseguido su propósito: convertir Torre Pacheco en un polvorín racista contra los ciudadanos marroquíes que viven en el pueblo y que precisamente son la principal mano de obra de la agricultura -uno de los motores de la economía local-.

La concentración pacífica que el Ayuntamiento convocó este viernes para mostrar su solidaridad con Domingo, un vecino apaleado por un joven aparentemente marroquí, y para reclamar la presencia de más efectivos de la Guardia Civil, acabó con carreras, agresiones a magrebíes y cargas policiales. Todo ello, tras ser caldeada la convocatoria por personas que corearon al dictador Francisco Franco.

El alcalde, Pedro Ángel Roca (PP), convocó a los vecinos bajo el lema: 'Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia’. A las 20.30 horas, los lugareños empezaron a llegar a la plaza del Ayuntamiento y los ciudadanos marroquíes se sumaron de forma pacífica, mostrando pancartas donde se podía leer: 'Convivencia sí, delincuencia no', 'Marroquí, sentimiento pachequero', 'No a los actos violentos'...

Algunos vecinos les aplaudieron, pero unas cuantas personas empezaron a insultarles y a base de expresiones franquistas y amenazas, caldearon el ambiente hasta que lograron hacer estallar la violencia racista. Así lo evidencia un vídeo que fuentes policiales han aportado a EL ESPAÑOL: "¡Ahí están, ahí están!" "¡Perro muerto, abono para mi huerto!" "¡Putos moros!" "¡Arriba España, arriba Franco, moros de mierda!" "¡Viva Franco, iros todos a tomar por culo!"...

Un hombre y una mujer gritando de forma racista contra la presencia de ciudadanos marroquíes en la concentración de Torre Pacheco.

La Policía Local de Torre Pacheco comenzó a sacar de la zona a los ciudadanos marroquíes, por motivos de seguridad, pero las personas que estaban buscando un estallido violento en la concentración, les siguieron reprochando su presencia y que fueran protegidos por los agentes. Los insultos no cesaban y un chico marroquí fue agredido indiscriminadamente.

Así lo pone de manifiesto otro vídeo que aportan fuentes policiales a este diario y donde cuatro personas, como mínimo, se acercan al mencionado chico para zarandearlo, pegarle patadas, puñetazos en la cabeza y bofetones. Todo ello, mientras se escucha de fondo la voz de una mujer que les anima a seguir con su conducta violenta: "¡Pégale, pégale!"

Al final, los policías locales con la cobertura de la Guardia Civil tuvieron que intervenir sacando sus porras para prevenir un enfrentamiento entre ciudadanos españoles y marroquíes que parece que era lo que iban buscando los agitadores de esta concentración pacífica. De hecho, se produjeron cargas policiales y carreras por varias calles de Torre Pacheco.

Un grupo de personas agrediendo a un joven de nacionalidad marroquí.

Los altercados entre personas con ideología de extrema derecha y jóvenes magrebíes se fueron reproduciendo durante la noche, en varios puntos de la localidad. Algunos vehículos estacionados en la vía pública registraron desperfectos y Podemos ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, Mariola Guevara (PSOE), por no movilizar un dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil, para una concentración que movilizó a 2.000 personas. "Ante decenas de nazis solo había policía local para frenarlos", tal y como ha criticado la diputada morada María Marín.

De forma que la cordura fue dilapidada por los bulos de ultraderecha y colectivos neonazis que circularon por redes sociales, como un vídeo falso que no tenía nada que ver con la paliza que sufrió Domingo o la ficha policial de cinco marroquíes que tampoco eran los autores de esa agresión. Por no hablar de los mensajes que habían lanzado en las últimas horas, desde Dani Esteve, líder de Desokupa, a canales de Telegram de extrema derecha, como Deport Them Now, convocando una cacería en Torre Pacheco, para vengar la agresión a este pensionista de 68 años.

La paliza que sufrió Domingo se produjo a las seis de la madrugada del miércoles, cuando salió a caminar hacia el cementerio, como cada día, para cumplir con su rutina diaria de cubrir 4 kilómetros para hacer ejercicio y se cruzó con tres chicos, uno de los cuales le golpeó "por diversión". Esos fueron los hechos que denunció este jubilado ante la Guardia Civil y que dieron pie a la ultraderecha a llegar a mover la foto de Domingo, apaleado, junto a un vídeo de un anciano agredido por marroquíes que no era este vecino de Torre Pacheco.

“Me encontraba paseando por Torre Pacheco, sobre las 5.50 horas, por las inmediaciones del cementerio y la estación de autobuses, cuando observé a tres individuos, posiblemente marroquíes. Uno de ellos, estaba con el teléfono, otro, no estaba haciendo nada, y el tercero, se dirigió hacia mí, y sin mediar causa justificada, comenzó a pegarme en la cara”, tal y como expone Domingo en su denuncia, tras aclarar a la Guardia Civil que no era el anciano apaleado del vídeo que se viralizó por el pueblo, vía WhatsApp, con la intención de enfurecer a los vecinos.

Domingo, este jueves, en el salón de su casa en Torre Pacheco, mostrando la denuncia que ha presentado por su agresión. Cedida

Una de las teorías de la investigación apunta a que Domingo pudo ser víctima del happy slapping: una moda que comenzó en Inglaterra, como un juego, consistente en darse collejas por sorpresa entre amigos, hasta que pasó a convertirse en una práctica que se grababa con el móvil para subirla a las redes sociales, y esas collejas derivaron en palizas callejeras aleatorias como la que supuestamente sufrió Domingo, cuando caminaba por el cementerio.

Prueba de ello es que a este pensionista no le robaron nada y asegura que no cruzó palabra alguna con los tres jóvenes supuestamente marroquíes con los que se cruzó.

Domingo no quería que se politizara su agresión y rechazaba la violencia en la entrevista que concedió a este diario. Vox había convocado una concentración este sábado, y el alcalde, Pedro Ángel López (PP), la contrarrestó con otra el viernes, para evitar que se promoviera la xenofobia entre los vecinos. Por desgracia no ha podido evitarlo, como así lo demuestra este mensaje publicado en X por Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM):

"Los linchamientos en Torre Pacheco no son justicia, son racismo. Igual que en El Ejido hace 25 años, se persigue a inocentes solo por su origen. Los salvajes siempre serán salvajes, sin importar su origen o religión. La violencia no tiene excusa y el odio nunca es solución".