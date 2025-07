El sabio del kung fu que enseña la "paz y armonía" shaolin a Speed, el 'youtuber' americano con 41 millones de seguidores

Liang se ha convertido en un monje shaolin viral desde que abrió las puertas del milenario templo de Henan a Speed, uno de los youtubers más famosos de Estados Unidos, y le enseñó la técnica de kung fu llamada Qigong duro, para trabajar a nivel físico y mental a base de recibir golpes con un palo. "Es dolor, pero es vida". "Es dolor, pero es shaolin". "Es dolor, pero es kung fu". "Es dolor, pero eres tú. ¿Lo entiendes?", tal y como le preguntó Liang Xiaolong a este influencer con 41 millones de seguidores.

Aquel entrenamiento retransmitido en streaming por IShowSpeed -o simplemente Speed- también acercó el Templo Shaolin de Henan, cuna del kung fu y del budismo chan, a la generación Z que ha crecido en un mundo digital y que sin redes sociales no habría realizado semejante viaje al año 495, para conocer un santuario ancestral que fusiona las artes marciales con la meditación y los ejercicios físicos para completar el camino hacia la iluminación.

Esa filosofía estará al alcance de todas aquellas personas que quieran asistir en Elche a alguno de los talleres que impartirá el monje shaolin y maestro de kung fu, Liang Xiaolong (China, 1987), con motivo del Gran Parque de la Cultura China que tendrá lugar en la Universidad Miguel Hernández, desde el día 3 hasta el 11 de julio.

Pregunta.- ¿De qué pasta está hecho un monje shaolin?

Respuesta.- Un monje shaolin debe poseer sabiduría, compasión y buena salud.

Resulta irónico, pero lo cierto es que esta cultura shaolin con 1.500 años de historia, marcada por una espiritualidad silenciosa, se ha valido del tsunami ruidoso de las redes sociales para conectar con las nuevas generaciones de jóvenes que no despegan su cara de la pantalla del teléfono móvil. Prueba de ello es que Liang Xiaolong imparte clases online de artes marciales desde su encuentro con el influencer mundialmente famoso: IShowSpeed.

P.- ¿Qué es lo primero que aprende un monje shaolin y qué es lo que más le cuesta dominar?

R.- Lo primero que aprende un monje shaolin es a mantener la calma interior, y lo más difícil es precisamente lograr y mantener esa calma.



P.- ¿Qué significa el kung fu para usted?

R.- Trabajo, amistad, confianza y vida.

Y una vida es lo que lleva dedicado a las artes marciales este maestro, nacido hace 38 años en Dengfeng: una localidad china a diez kilómetros de la provincia de Henan. Allí se levanta el Templo Shaolin en la montaña Shaoshi, rodeado de bosques, y cuya milenaria arquitectura ha sido nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

P.- ¿Cuándo comenzó a practicar kung fu shaolin?

R.- A los 11 años. No es una edad muy temprana ni muy tardía para empezar. Comencé a practicarlo porque mi padre era instructor de artes marciales y desde niño estuve expuesto a ello. Además, mis compañeros de clase eran impresionantes con sus habilidades, lo que me motivó a seguir el camino del kung fu shaolin.

P.- ¿Qué es más importante para usted: el kung fu o el budismo?

R.- No soy un creyente, soy un estudiante. Aunque el kung fu shaolin tiene muchos practicantes en todo el mundo, es solo una de las escuelas de las artes marciales chinas, que a su vez es una rama de las artes marciales globales. El budismo, siendo una de las tres grandes religiones del mundo, también tiene millones de seguidores.

En mi percepción, tanto el kung fu como el budismo son igual de importantes. Ambos contienen una cultura profunda, una historia rica, un vasto conocimiento y son verdaderas joyas de la sabiduría humana que merecen ser respetadas, exploradas y aprendidas.

El maestro Xiaolong en una postura de combate. Cedida

P.- ¿La apertura a las redes sociales es el cambio más importante que ha vivido el Templo Shaolin de Henan en sus 1.500 años de historia?

R.- Es un cambio importante, pero no el más importante.

P.- ¿Las redes jugarán un papel clave para que las futuras generaciones conozcan la cultura de un lugar tan remoto como el Templo de Henan?

R.- Harán que la difusión de las artes marciales sea más rápida, amplia y con mayor impacto. Gracias a la tecnología digital, es muy fácil que una persona de cualquier sitio del mundo conozca la cultura y la historia shaolin. Creo que las redes sociales son excelentes y contribuyen a difundir el kung fu shaolin, ayudando a los que desean acercarse a esta disciplina.

Está claro que la filosofía clásica shaolin se ha abierto al fenómeno de la globalización. Así lo evidencia su decisión de hacer publicaciones en Instagram, bajo el título Discover Henan, o las clases online de kung fu que ofrece este maestro. Tales iniciativas ayudan a que este templo cargado de espiritualidad budista reciba cada año a miles de visitantes extranjeros: unos, interesados en aprender las artes marciales de los monjes, y otros, ávidos de saciar su curiosidad turística a base de fotos.

Liang Xiaolong concede una entrevista a EL ESPAÑOL para animar a los occidentales a acudir a la Universidad Miguel Hernández de Elche, para participar en el Gran Parque de la Cultura China 2025, cuyo objetivo es promover la integración de la cultura del gigante asiático en la sociedad española. De hecho, este maestro shaolin impartirá su sabiduría en talleres sobre fundamentos de las artes marciales; entrenamientos sobre técnicas de coordinación, fuerza, agilidad, flexibilidad...

En algunos de esos talleres, previstos del 3 al 11 de julio, de 10 a 13.30 horas o de 16 a 19.30 horas, sus participantes podrán aprender la famosa rutina del puño o habilidades de Sanda, las mismas técnicas que interiorizó el norteamericano Speed, luciendo una túnica y una gorra para emular su cabeza rapada como la de un monje.

El conocido influencer norteamericano Speed junto a Liang Xiaolong, maestro shaolin de kung fu que impartirá talleres en Elche desde el jueves 3 de julio.

Es la primera vez que se celebra en España este evento, promovido por la Embajada de la República Popular de China, y que movilizará en Elche a 12 maestros expertos en investigación pedagógica, enseñanza preescolar, emprendimiento juvenil, kung fu, música, pintura... Todo ellos estarán coordinados por la Asociación de Comunicación Intercultural BOSI, presidida por Lili Pan y el empresario Jin Ye, dueño del Hiper Atalayas de Murcia.

"Espero que nuestro trabajo ayude a los amigos interesados en comprender mejor la cultura china y que nuestra labor docente deje hermosos recuerdos en los corazones de todos", tal y como subraya Liang Xiaolong.

P.-¿Qué es lo primero que usted le enseñará a los que acudan a la Universidad Miguel Hernández?

R.- En el mundo de las artes marciales chinas hay un proverbio: 'Antes de aprender el arte, aprende la etiqueta; antes de practicar las artes marciales, cultiva la virtud'. Por lo tanto, al inicio de mis clases, les enseño todo sobre la etiqueta en las artes marciales a través del saludo con los puños.

P.- ¿Puede desvelar el motivo por el que acudió el youtuber norteamericano Speed al Templo Shaolin de Henan?

R.- Creo que como comunicador de la cultura popular que cuenta con muchos seguidores, representa el espíritu de exploración de la antigua cultura china. Además, Speed es inteligente, educado, saludable y fuerte, lo que me dejó una profunda impresión.

Su viaje por China ha sido muy bien recibido y ha estado en el centro de atención en las redes sociales. Creo que tiene un gran talento para el kung fu shaolin, y si tiene tiempo para practicarlo, podría convertirse rápidamente en un gran artista marcial. Pienso que Speed busca entender qué es realmente China y cómo son los chinos, y espero que su experiencia en China le haya dado respuestas a esas preguntas.

El maestro shaolin del kung fu que se ha viralizado, entrenando en un bosque en China. Cedida

P.- ¿Qué fue lo que más le llamó la atención cuando conoció en persona a un influencer de talla mundial?

R.- Desde un punto de vista profesional, lo que más me interesó fue su base en artes marciales, ya que eso me ayuda a determinar el contenido que debo enseñarle.

P.- ¿Y un influencer puede enseñar algo a un sabio monje shaolin como usted?

R.- Por supuesto. En China hay un proverbio que dice: 'Entre tres personas siempre habrá algo que yo pueda aprender'. Mantener una actitud humilde es uno de los estándares de la cultura clásica china.

P.- ¿Qué puede aportar la filosofía shaolin a la filosofía de vida occidental?

R.- El núcleo del kung fu chino es la paz y la armonía. No se trata solo de vencer a un oponente, sino de superar a uno mismo; no se trata de crear divisiones, sino de fomentar la armonía. Sin importar las diferencias de idioma, color de piel o religión, cada nación es grandiosa, con una historia rica y una cultura profunda. Por lo tanto, creo que el kung fu chino no aporta algo específico a la filosofía occidental, sino que puede acercar a las personas y mejorar su comprensión, fomentar la amistad y alcanzar consensos.