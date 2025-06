Las 'cartas de amor' del hijo del pastor evangélico de Calasparra a una de sus víctimas: "Lo que siento por ti es real. Te amo gata"

"Lo que siento por ti es sincero y con el tiempo te lo demostraré. Espero que tú sientas lo mismo, para hacer las cosas bien. Te amo gata [guapa en portugués]".

Esta carta de amor la escribió José L. B. (Estados Unidos, 1987), el hijo del pastor de la iglesia evangélica Corazón del Padre de Calasparra, y se la entregó, junto a un ramo de flores, a una de las fieles de la congregación durante los dos años que supuestamente la agredió sexualmente siendo una menor de edad.

"Esas flores me las envió porque había pasado algo entre nosotros, aunque no recuerdo bien si fue porque vi mensajes suyos con alguna otra chica [de la congregación]", según apunta Andrea, nombre falso para una de las dos jóvenes que han denunciado al hijo del pastor ante la Guardia Civil, y que ya ha entregado esta misiva a su abogada, Verónica Ene, junto a otras pruebas de los abusos, como capturas de conversaciones por WhatsApp.

Andrea concede una entrevista a EL ESPAÑOL para pedir al juzgado de Caravaca de la Cruz que instruye diligencias por estas dos denuncias de agresiones sexuales, que mueva ficha para solicitar colaboración al Gobierno de Donald Trump, para localizar al hijo del pastor denunciado, debido a que se encuentra en Estados Unidos y aún no ha sido citado para declarar en sede judicial, a pesar de que el atestado de la Guardia Civil identificó el 4 de abril al sospechoso: José L. B.

De momento, lo que saben las dos denunciantes es que José se marchó a la River University: un centro ubicado en la ciudad de Tampa (Florida) y que en su página web explica que está dirigido a "aquellos que desean realizar un estudio profundo de la Biblia y experimentar la gloria de Dios". Todo ello, bajo la batuta de su presidente: Rodney Howard-Browne, un evangelista de la rama pentecostal, con más de 100.000 seguidores en Instagram.

Iglesia evangélica de Calasparra donde se produjeron los hechos. Google Maps

"Hubo algunas ocasiones en las que llegué a pensar que podía estar embarazada", tal y como desvela esta joven que comenzó a ir con 15 años a la iglesia evangélica Corazón del Padre de Calasparra, cuya congregación contaba con un grupo de alabanza y adoración. Su líder y cantante era José L. B.: el hijo del pastor. "Me echó el ojo en la iglesia porque yo lo notaba en sus miradas". "Me envió una solicitud de amistad por Facebook y empezó a escribirme a las pocas semanas de ir a la iglesia".

- ¿Cómo eran esas conversaciones?

- Estuvimos hablando un tiempo por Messenger y me dijo de quedar. Él sabía muy bien lo que hacía. Sabía cómo hablar porque tiene mucha labia para ganarse tu confianza. Era muy cariñoso y estaba pendiente de mí.

Esta chica que ahora es mayor edad sostiene que la primera agresión sexual consistió en unos tocamientos hasta que fue penetrada. "Perdí la virginidad con él dentro de la iglesia", se lamenta, mientras rompe a llorar y el periodista pausa la entrevista.

De hecho, en su declaración en el cuartel de la Guardia Civil recalca que hubo sexo desde la tercera cita que mantuvieron a escondidas: "En el verano de 2018, cuando yo tenía 16 años, quedamos en una zona de Calasparra donde hay un castillo y me realizó algún tocamiento en mis partes íntimas [...]”. “La tercera ocasión, fue en una de las habitaciones que hay encima de la iglesia y allí sí me penetró”.

- ¿Por qué tardó tantos años en presentar una denuncia?

- Perdí mi identidad como mujer. No quería ir a la Guardia Civil porque me preguntaba a mí misma si era una víctima de agresión sexual y me sentía culpable. Cuando salí de esa iglesia me di cuenta de muchas cosas. No quería recordar lo que pasó para no recordar el dolor, pero ahora sé que lo que me hizo no estaba bien y que es un delito.

Prueba de ello es que Andrea remarca en su denuncia que con 16 años empezó a sufrir una dependencia emocional hacia José: un hombre que le doblaba la edad, "tenía entre 32 y 34 años". Además, desempeñaba un rol importante dentro de la congregación como líder del grupo de alabanza y adoración: “Me costó mucho salir de esa situación porque pensaba que José era mi todo y me creó cierta dependencia emocional […]”.

Dos fieles de la iglesia evangélica de Calasparra donde se han producido los hechos denunciados.

- ¿De qué forma la manipulaba?

- No entendía cómo dependía tanto emocionalmente de José. Ni familia ni estudios: solo pensaba en él. Yo no sabía si lo que pasaba estaba bien o mal a los ojos de Dios y de la iglesia. José me decía que no le dijera a nadie que nos estábamos viendo porque estaría mal visto en nuestra comunidad y no saldría bien lo nuestro.

Yo me sentía culpable porque habíamos tenido sexo y había hecho caer en pecado a José. Yo sentía que vivía en pecado. Era un abuso psicológico. Pensaba que José era mi felicidad y que no sabría vivir sin él.

Cada afirmación de esta veinteañera viene respaldada por lo que ha testificado en un cuartel de la Guardia Civil: “José me decía que no tenía que enterarse nadie de lo que teníamos los dos porque si se enteraba alguien, se iba a acabar, sobre todo, por el cargo que tenía José en la iglesia y por ser también el hijo de los pastores. José tenía el cargo de líder de la alabanza”.

Andrea, nombre falso para esta víctima que denuncia agresiones sexuales, también subraya a la Guardia Civil que ha tardado en dar este paso por las secuelas psicológicas que sufre y porque el hijo del pastor evangélico le llegó a prometer que se casarían. De modo que desde los 16 hasta los 18 años -supuestamente- abusó de esta adolescente en la casa del apóstol de Dios.

Así lo afirma en su denuncia: “La primera vez que tuve una relación sexual con José tenía 16 años, fueron consentidas. Aunque después me he dado cuenta de que al ser tan joven, José me manipuló y me engañó porque me decía que me quería que nos íbamos a casar, que lo que estábamos haciendo no era para un momento. Yo le dije varias veces que me sentía usada. Y José me contestaba que iba en serio conmigo, que su intención era estar siempre conmigo y que se lo iba a decir a sus padres, pero nunca se lo contó".

- ¿Cómo se comportaba José con usted cuando formaba parte de la congregación envagélica?

- Era tóxico y muy celoso. Si no le contestaba a los mensajes cuando estaba online, me preguntaba dónde estaba o qué es lo que estaba haciendo. Cuando me veía hablar con otros chicos, luego les preguntaba si yo les gustaba. Si yo le veía hablar a él con otras chicas, me hacía sentir culpable, diciéndome que eran imaginaciones mías.

Una captura de una conversación de WhatsApp donde el hijo del pastor exige a una menor de edad que le responda al teléfono.e Cedida

El carácter controlador del cantante del grupo de alabanza y adoración sobre Andrea, se pone de manifiesto en una de las capturas de WhatsApp que esta joven le ha entregado a su abogada, Verónica Ene. Este treintañero, en solo quince minutos, telefoneó nueve veces a una adolescente, además de enviarle mensajes con tono inquisidor que evidencian el control emocional que ejercía sobre ella:

- José: Ten la decencia de cogerlo [el teléfono]. Habla conmigo, si no habrá consecuencias y duras contra ti, ya que solo quieres destruirme. Estoy harto de ser el bueno contigo, y tú, riéndote de mi.

Por suerte, esta chica se empezó a quitar la venda de los ojos cuando descubrió que el hijo del pastor le decía lo mismo a ella que a otras fieles de la congregación evangelista. "Encontré conversaciones de José con otras chicas a las que les decía: amor, te quiero...", según resume Andrea, al tiempo que sustenta sus palabras aportando a este diario una serie de mensajes en Instagram que también le ha entregado a su letrada del despacho MMB Abogados.

- José a una fiel: Amor, por favor. Oye, si algo tengo claro en esta vida es lo que siento por ti. En serio. Puedes pensar mil cosas, pero no te miento.

El refranero español dice que las mentiras tienen las patas muy cortas, de modo que el cantante del grupo de alabanza y adoración tuvo que marcharse con la música a otra parte. De Calasparra, la tierra del arroz bomba, a la River University que lidera un pastor teórico de la conspiración. Y así lo advierte Andrea a la Guardia Civil: “Posteriormente, más gente se enteró de que José mantenía relaciones sexuales conmigo, dentro del ámbito de la iglesia, por lo que los padres de José optaron por mandarlo a Estados Unidos, por si hubiera otras personas que denunciaran hechos similares”.