Hay una leyenda urbana que dice que Jordi Hurtado, elpresentador de Saber y Ganar en La 2, es inmortal. Y aunque todo es una broma que acoge de buen gusto el barcelonés, sí que es verdad que ya son varias generaciones las que llevan viéndole en pantalla toda su vida.

Y es que Hurtado lleva 40 años en el mundo de la televisión, ya que debutó en pantalla el 13 de junio de 1985 al frente del programa Si lo sé no vengo, creado por Sergi Schaaff, autor también de Saber y Ganar. A continuación estuvo en otros formatos como 3x4, Pictionary, Carros de juego, Juguemos al Trivial o Cómo lo hacen.

No obstante, fue hace 28 años cuando encontró la estabilidad en Saber y Ganar, un formato que le ha convertido en ‘inmortal’ para los espectadores, pero no para su cuerpo y su familia, que le han pedido un descanso.

Hurtado cuando era presentador de 'Si lo sé no vengo', entre 1985 y 1988. Cedida

Por eso, a partir de la próxima temporada, Hurtado seguirá al frente de las ediciones de lunes a viernes del concurso, pero en la de los fines de semana le ha cedido el testigo a Rodrigo Vázquez, que afronta este nuevo reto tras triunfar en El Cazador.

Eso sí, el presentador gallego no será la única novedad el año que viene en el longevo concurso de RTVE: "Después de 11 años con el mismo plató, toca renovarse y a partir de septiembre se verá un Saber y Ganar renovado, con nueva línea gráfica, un decorado nuevo y más luminoso", explica Urbana Gil, directora de la edición de fin de semana del programa.

Como ahora están construyéndolo, Hurtado se ha tomado unas merecidas vacaciones hasta que toque volver a las grabaciones en julio, pero antes de desconectar por completo, ha atendido a EL ESPAÑOL para hacer balance de todos estos años al frente de Saber y Ganar, que ha opinado su familia sobre el descanso o cómo afronta un futuro que tiene muy claro: "No me planteo la jubilación, ahora lo que voy a hacer es disfrutar de los fines de semana".

Si pudiera coger el DeLorean...

Llevar 40 años en televisión dan para mucho, y también hablan muy bien del trabajo realizado por Jordi Hurtado a lo largo de todo este tiempo, ya que pocos presentadores pueden presumir de carreras tan longevas.

Pero, si el barcelonés pudiera viajar en el tiempo hacia atrás con el DeLorean de Regreso al futuro y acompañar a Marty McFly: ¿Volvería a hacer lo mismo, pocos proyectos de muchos años o igual le hubiese gustado cambiar más de formato?

"Eso no se puede saber. Creo que he sido un privilegiado, me siento muy afortunado de trabajar en un proyecto que me gusta, que me encanta, que me ha ilusionado, que he estado 25 años al lado de Sergi Schaaff, que era una máquina, una bestia televisiva. Era una persona que cuando tenía 80 años seguía cambiando el programa, retocando los guiones cada semana, y no en la reunión sino que en la misma grabación me cambiaba cosas", reconoce.

Hurtado insiste en que se considera muy afortunado por haber podido compartir miles de horas de plató y de televisión con Schaaff porque "era un genio de la televisión, una persona con una capacidad de trabajo impresionante, con ganas de comunicar, de aprender constantemente y de disfrutar, que no tenía esa necesidad de marchar de ahí, y si esto ha funcionado tan bien, solo puedo estar agradecido".

Y añade que agradece esa fortuna en su carrera porque "cuando veo jóvenes trabajando de forma precaria, con contratos de prácticas que cuando se les acaba tienen que buscarse la vida... Yo lo que quiero para los jóvenes es que tengan esa continuidad que afortunadamente he tenido yo sin ser de plantilla, porque me han ido renovando de tres meses en tres meses durante muchos años, pero bueno, ahí picando piedra…".

Pregunta: ¿Cómo recuerda el primer día de Saber y Ganar hace 28 años?

Respuesta: El primer día fue lleno de ilusión. Recuerdo que duraba unos 25 minutos. Piensa que en el año 1997 en Televisión Española, en La 2, por supuesto, había publicidad. Y recuerdo que no podíamos pasarnos de un minutado porque en emisiones nos decían que teníamos que ajustar, no podía pasar de ese tiempo.

Y entonces, cuando ya desapareció la publicidad, el programa empezó luego a pasar a 30 minutos, luego 35, 40, hasta los 45 actuales. El primer día lo afronté con muchas ganas, con mucha ilusión por volver a trabajar con Sergi Schaaff y todo ese equipo. Yo pensaba: "Estoy entrando en un transatlántico".

En 1991 fue presentador de Pictionary. Cedida

Me firmaron para tres meses para ver cómo iba el programa, como era nuevo, nadie lo conocía, era un formato creado por Schaaff, que no era comprado como han sido El Cazador, Pasapalabra o The Floor, cualquiera de estos programas que podemos ver. Desconocían si iba a calar entre los espectadores o no. Pasaron esos tres meses y casi tres décadas… pero a mí me siguen haciendo contratos temporales.

P: ¿Cómo ha vivido la despedida de miembros del equipo, por ejemplo, Juanjo Cardenal, que se marchó en 2021, a lo largo de estos 28 años?

R: Bueno, como una cosa lógica, claro. Él por edad se tuvo que jubilar y la empresa le dijo que se tenía que jubilar y ya está, pero ahí estamos todos los compañeros que seguimos con muchas ganas. La de Juanjo fue una separación que me dolió en el sentido de que siempre le decía que éramos la extraña pareja porque no nos habíamos peleado en 25 años. ¡Era tremendo!

El poder improvisar, que es lo que seguimos haciendo, o sea que no nos preparábamos nada antes, no nos decíamos nada, solo existían las preguntas y eso me hacía estar estimulado mentalmente a crear siempre. Nos decíamos lo que nos daba la gana, ahora con Elisenda hago lo mismo, jugamos con los contenidos de los programas o las reacciones de lo que pasa, de cualquier cosa.

Una pausa

"La familia me ha pedido que bajara un poco la intensidad porque son 28 años haciendo Saber y Ganar grabando todas las semanas y solo parando en Navidad, Semana Santa y agosto, que es cuando en los estudios de San Cugat de RTVE cogen vacaciones", reconoce el veterano presentador.

Hurtado solo tiene buenas palabras para su sustituto los fines de semana al frente de Saber y Ganar, Rodrigo Vázquez: "Lo tiene todo. Es alguien que sabe comunicar y dominar el género del concurso. Hay que vibrar con el concurso y tener ganas, y él, las tiene". El gallego, por su parte, afirma que "me lo tomo con responsabilidad e ilusión por todo lo que representan Saber y Ganar y Jordi, todo un referente en los concursos".

P: ¿Por qué ha elegido la próxima temporada para bajar el ritmo y tomarse un descanso?

R: Pues ha pasado una cosa, los años. Cuando uno mira el calendario y ve que va cumpliendo años, que este programa empezó hace casi 30 cuando era un chico joven como Rodrigo Vázquez (risas), entonces, aunque te sientas bien dices: “Ostras, hay que bajar intensidad, no grabar tantas horas, trabajar de otra forma…”.

P: ¿Fue usted el que le propuso a RTVE esa bajada de intensidad?

R: Sí. Como yo disfruto tanto con lo que hago, me encanta este programa y no quiero dejarlo, fui yo el que expuso el tema. Por eso estoy tan feliz, porque he sido yo el que ha promovido el cambio. Entonces, desde ese punto de la felicidad personal, la dirección de Televisión Española y la productora lo entendieron perfectamente.

Ellos me decían que alucinaban de cómo podía aguantar las grabaciones. Ten en cuenta que cuando estamos grabando el quinto programa de la jornada, los concursantes acaban cazando moscas, el que no es bueno en la calculadora es que no les sale ni una suma ¡Es bestial! Y muchos lo dicen, que es un gran esfuerzo mental y físico el que tienen que hacer ellos… ¡y yo!

Rodrigo Vásquez junto a Jordi Hurtado en el plató de 'Saber y ganar'. Cedida

P: ¿Y qué va a hacer ahora en vacaciones?

R: Desconectar un poquito y ya está. Sobre todo respirar mucho, caminar mucho, moverme porque como nos pasamos tantas horas en el plató de Saber y Ganar que no nos toca ni el sol ni el aire… Me gusta viajar, y hacer deporte… solo bicicleta estática que a mi edad la otra puede ser peligrosa (risas).

P: ¿Cómo será la vuelta en la nueva temporada con todo nuevo?

R: Pues el primer programa con el nuevo decorado que se emitirá el 1 de septiembre, pero que lo grabaremos en julio cuando lo tengamos montado porque claro, ahora no hay nada allí, todo se tiene que fabricar. Ese programa será especial, vendrán concursantes magníficos, históricos de los que el espectador conoce muy bien, porque eso es una de las grandezas de Saber y Ganar, que hay esa familiaridad con los participantes como los que llegan a 100 participaciones y que la gente me pregunta por ellos por la calle. Ahora me hablan de Fer, que es tremendo y buenísimo, tiene dos doctorados con 29 años, hace la calculadora en 15 segundos, es que es fantástico.

Cambiando de bando

En ocasiones, hay presentadores que suelen 'cambiar de bando' y probar lo que sienten los participantes de sus concursos o prueban fortuna en otros, pero no es el caso de Hurtado: "Yo no sería un buen concursante. Quiero estar siempre en el otro lado, la verdad. Y desde que presento este programa ya no he vuelto a jugar al Trivial con los amigos y familia porque sería repelente. De jóvenes sí que jugábamos con los amigos después de cenar, pero desde hace 25 años que no lo hago (risas)”.

P: ¿Cuál es el éxito del casting de Saber y Ganar para conseguir concursantes de tal nivel?

R: Ese es el éxito de Marisa Pérez, que es la encargada de concursantes. Como cuando encontró a Ángel Chacón de Almería, que ha estado 100 programas, que hacía la calculadora en 15 segundos y que respondía a todo tipo de preguntas, pues claro, yo la felicité. Marisa, es que nos ha salido un pedazo de concursante. Con 27 años, lo que sabía. Yo le decía: "Pero si tienes un año menos que el programa". Esto es buenísimo. Esto es la grandeza de Saber y Ganar.

Biel Cupons de Sabadell, que fue magnífico con 20 años y ganó el aniversario con 21 años. Tuvo que abandonar porque era estudiante de Medicina y no podía compaginar las grabaciones con los estudios, porque, como decía, es todo el día en el plató, dos días a la semana, pero muchas horas. Y si uno, por ejemplo, viene de La Coruña, pues imagínate, el lunes tiene que viajar, martes y miércoles, si es bueno, graba los dos días. A lo mejor hasta el jueves no puede volver a viajar. Hay gente que es muy difícil compaginar el trabajo con este ritmo de grabación.

P: ¿Cómo es un día de grabación de Saber y ganar?

R: Es un trabajo muy intenso, son jornadas muy largas de mañana y tarde. Cada programa dura 45 minutos, pero la grabación es... Siempre hacemos especiales, estamos montando historias porque un concursante llega a 100 o porque hay algo especial como estos concursantes que hicieron 25 fines de semana seguidos… constantemente hay que hacer homenajes.

Somos muy de hacer cosas con los participantes, de celebrar que un concursante llega a 50 programas y preparamos algo que le gusta. Siempre la liamos y complicamos porque el formato lo vamos cambiando mucho y eso quiere decir que un programa a lo mejor puede irse a la hora y media o dos de grabación. Pero eso es bueno porque eso llega al espectador, ve que haces unas fiestas muy particulares para ese concursante, que has hecho algo distinto.

Jordi Hurtado en 'Juguemos al Trivial' en 1993. Cedida

Para el espectador pasan 24 horas entre programa y programa, tenemos esa gran fidelidad, pero para nosotros, entre uno y otro pasan 15 minutos, lo justo para cambiarnos de ropa y volver a jugar. Y los de fines de semana, que también los grabamos seguidos, con los concursantes siempre nos reímos y bromeamos: "¿Qué? Ya ha pasado una semana, ¿eh? ¡Qué bien! Ya es otro sábado. ¿Qué tal habéis pasado estos días?".

P: ¿Ha absorbido mucho conocimiento en estos 28 años de Saber y Ganar?

R: Sí, claro, porque trabajas con conocimientos y con cultura. Antes hacíamos reuniones presenciales los viernes para la grabación de la semana siguiente en la productora, desde la COVID, esto ha desaparecido, y lo que hacen es que nos envían todos los guiones, todas las preguntas, lo que es la estructura de los programas de la semana siguiente por mail.

Los fines de semana los dedicaba a estudiarme el programa. Mis hijas me veían y me decían: "¿Ah, que te vas a estudiar?". Sí, les decía, a estudia. Me tenía que leer todas las preguntas que iba a hacer en el programa, buscaba cosas y dudas por internet… Te enriqueces porque vas preparándote cosas que a lo mejor no recuerdas tanto. ¿Quién era aquel actor? ¿Y aquel director? Es evidente que trabajas con cosas muy interesantes como cultura, música, arte...