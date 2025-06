La excompañera de celda de Ana Julia Quezada la acusa de querer envenenarla con un vaso de leche: "Es una psicópata"

Este miércoles 11 de junio se ha destapado un nuevo escándalo de Ana Julia Quezada durante su estancia en la cárcel de Brieva (Ávila). Después de que la compañera de habitación de la asesina del pequeño Gabriel relatase los secretos de esta en la prisión, 'El Programa de Ana Rosa' ha descubierto que trató de envenenar a esta misma mujer en la cocina con un vaso de leche y maizena.

El intento de envenenamiento lo habría intentado en septiembre de 2023, momento en el que la mujer tuvo que ser ingresada en el hospital tras merendar la comida preparada por la propia Ana Julia Quezada.

"Ana Julia estaba en la cocina y me preparó una maizena con leche para merendar y enseguida empecé a encontrarme mal. No creo que me quisiera matar, pero sí enfermarme. Me hacen la comida aparte porque tengo problemas de tensión", ha contado esta presa víctima de Ana Julia.

Imagen de archivo de Ana Julia Quezada. Europa Press

En un primer momento fue atendida en la enfermería de la propia cárcel, pero se decidió trasladarla al hospital de Ávila. Es este año cuando el juez ha requerido los informes del centro médico y las analíticas para confirmar si fue intoxicada.

"Nunca ha mostrado arrepentimiento. Yo que la conozco, te puedo decir al 100% que si ella se arrepiente de algo es de no haberlo hecho de otra forma. Es manipuladora y obsesiva. No le gusta que le lleven la contraria", confirma la excompañera de Ana Julia Quezada.

En cuanto al asunto de los privilegios dentro de la cárcel de Ana Julia, la expresa es tajante. "Sí, como si fuera una funcionaria, exactamente igual. Solo le faltaba la chapa. Su obsesión era encontrar a alguien con quien cartearse y como ella me dijo "luego yo me encargo de..." vamos, de meterlo en el bolsillo. Es una persona narcisista y psicópata".

Esta persona asegura que lo ocurrido con el documental que Ana Julia planeaba realizar ha intensificado el rencor que siente hacia Patricia, aunque admite que ese sentimiento ya existía desde antes. "Es como si ella hubiera sido la responsable de que terminara en la cárcel", concluye al finalizar la entrevista en el 'Programa de Ana Rosa'.