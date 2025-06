La tarde más difícil de Marina o David ante la Selectividad 2025: "La IA nos hace canciones con el temario de la PAU"

El Conde Drácula y la muñeca Anabelle deberían de estar revolcándose de envidia al saber que existe un ente que infunde más miedo a los jóvenes: La nueva PAU. La experiencia de la Selectividad atemoriza al mismísimo diablo.

No obstante, el miedo en su concepción química no es más que una señal de alerta que activa al cuerpo para protegerse del peligro. Es por esto que, a un día de la gran prueba, muchos jóvenes continúan blindando sus conocimientos. El objetivo: plantarle cara a la PAU como verdaderos guerreros.

Los nervios están en pleno estado de ebullición, y son muchos los estudiantes los que permanecen hasta última hora en las bibliotecas antes de la Selectividad. Dudas, inquietudes, nudos en el estómago… son sentimientos a flor de piel entre estos jóvenes, y qué mejor ayuda que desahogarse con EL ESPAÑOL.

instantánea del ordenador de una estudiante Cedido

"Del uno al diez estoy un sobresaliente de nerviosa", se sincera Marina, que quiere estudiar Ciencias Físicas y del Deporte. La PAU de este año, al ser un nuevo modelo reformulado, trae consigo mucha incertidumbre entre los estudiantes. Las matemáticas, una asignatura envuelta en la polémica por su dificultad en la última Selectividad, es uno de los temas que más conciernen a Sofía, compañera de Marina.

"Hoy caen una o dos valerianas, y mañana madrugo a las seis de la mañana para repasar y tenerlo fresco antes del examen, sobre todo por Matemáticas y dibujo técnico, que para mí son las más complicadas", aporta Sofía.

Esta nueva PAU se presenta con un bonus de dificultad: los ejercicios competenciales. Estos son ejercicios algo más prácticos, en los que el alumno debe aplicar su conocimiento para resolverlos. No son pruebas que puedan sacarse memorizando la teoría, sino que requieren de una resolución de problemas y un pensamiento crítico.

"Al ser una edición de Selectividad completamente nueva espero que lo pongan fácil, aunque yo creo que con los ejercicios competenciales en matemáticas la van a liar, se pueden cargar a muchísima gente, yo entre ellas", prosigue Sofía. Rodrigo opina lo mismo, el ejercicio competencial de matemáticas podría lastrar el examen, aunque no por ello va menos preparado.

Instantánea de una chica estudiando lengua de cara a la selectividad Cedido

"Espero que se porten, porque además en asignaturas como historia no puedes descartar temario y tienes que estudiarte todo, aunque no me fío un pelo", complementa Irene. A más temario, más técnicas de estudio. Sara y Marina aplican la IA en su estudio de una forma muy particular. Sara resume esta técnica infalible.

"Yo he estudiado todo el temario de historia con canciones que me ha hecho la IA. Insertas el texto tal cuál en algún programa y te lo canta en versión pop rock, flamenco, hip hop… Tenemos un grupo de Whatsapp solo para pasarnos canciones del temario, y cuando llega el examen yo las canto en mi cabeza. Así he sacado un ocho, es increíble".

La IA se ha introducido de lleno en las técnicas de estudio para la Selectividad. Incluso existen chats con personajes históricos simulados con IA. "Si estás estudiando el tema de Platón en filosofía, puedes hablar con él y preguntarle", comenta Álvaro.

No obstante, Álvaro puntualiza "Aún así yo prefiero preguntarle a la IA por resúmenes y estudiar por mi cuenta a lápiz. Espero no haber deforestado muchos bosques de los folios que he gastado".

David tiene un sueño: estudiar ingeniería informática. Por ello, permanece en la biblioteca hasta última hora, y su estrategia magistral para concentrarse es reproducir ruido blanco en vídeos de Youtube. Irene, otra compañera de estudio, escucha sonidos de la naturaleza y ondas alfa. Tal vez tras el maratón de estudio de la PAU su canción más escuchada del año sea "trino de cacatúas", pero todo sea por una buena nota.

Estampa de Fernando Alonso junto a apuntes Cedido

Tampoco pueden faltar los amuletos sagrados, imprescindibles para el examen. Estudiantes como Victor nunca se olvidan de su estampita, aunque la suya es algo particular. En ella, en lugar de la Virgen María, se aprecia la cara del mismísimo Fernando Alonso. Su próximo trofeo sería el número 33, al igual que la edad que tenía Jesucristo cuando ascendió a los cielos, por lo que la suerte está servida.

Paula tampoco dudará en llevarse la estampita de su virgen particular: Taylor Swift. "Yo a lo mejor me llevo mi camiseta del Atleti para que me dé suerte", medita Irene, aunque tendría que absorber su espíritu ganador en competiciones que no fuesen la Champions League. Álvaro, por su parte, optará por llevarse su piedra sagrada, una denominada como "ojo de tigre" que le bendiga durante el examen.

Por mucha estadística que se practique en Matemáticas, es imposible predecir cómo se presentará la Selectividad este año. Lo que está claro es que en esta nueva edición serán más bien los alumnos quiénes examinen al nuevo formato de la PAU. Fuerza soldados.