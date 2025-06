Diego Solier (Valencia, 1980) es, junto con Nora Junco, uno de los dos eurodiputados que acompañaron a Alvise Pérez hasta el Parlamento Europeo en las elecciones de junio de 2024. Bajo la agrupación de electores de Se Acabó La Fiesta (SALF) los tres desembarcaron en el corazón de la política europea y en pocos meses todo saltó por los aires. Como número dos, fue objeto de todas las iras del creador de contenido, influencer y político.

Ingeniero informático, Solier viene del sector privado. De hecho, está en excedencia. "Yo ganaba más dinero con mi trabajo", como director de tecnología global para la multinacional Attindas, con sedes en Estados Unidos y Suecia, además de España.

Por ello, "yo no me he metido aquí por dinero. Me metí para luchar contra la corrupción y para que mis hijos tengan futuro. Yo trabajé fuera y volví. Y ellos el día de mañana, si salen de España para trabajar, quiero que lo hagan por opción y no por obligación. Si es que yo veo ahora menos a mi mujer y a mis hijos, no me hacía falta esto. Yo soy de los que no tengo ataduras, y puedo volver a lo mío, no como otros".