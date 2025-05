'El Potro Top', el anestesista que utiliza su conocimiento para drogar a hombres que conoce en apps y violarlos: denunciado

En el Hospital Santa Lucía de Cartagena es conocido como un anestesista que goza de la confianza de sus compañeros. Pero en su tiempo libre, este médico es conocido como 'El Potro Top' en aplicaciones de citas para hombres homosexuales y ya ha sido denunciado por protagonizar dos supuestas violaciones, valiéndose de sus conocimientos para manejar sustancias que dejan grogui a sus víctimas.

"Disfruta durmiéndote, te anestesia y te droga". "Te mete por el ano consoladores gigantes de dos palmos de largo y un puño de gordo", tal y como relata un hombre que ha denunciado al médico J. R. V. B., de unos 47 años y nacionalidad sudamericana, conocido en el universo homosexual como el doctor 'Potro Top'.

"No le había denunciado hasta ahora por vergüenza, por tratarse de una agresión sexual entre hombres".

Pero esta -presunta- víctima ha decidido dar el paso tras conocer que el Servicio Murciano de Salud ha confirmado que la Policía Nacional ha detenido a un médico del Hospital Santa Lucía, por la supuesta violación de un vecino de Lorca, tras mantener una cita en el piso que el facultativo tiene en Cartagena. Allí le introdujo presuntamente su mano por el ano hasta causarle lesiones.

"Lo mío es idéntico, a mí también me hizo lo del puño", según subraya este hombre que pide anonimato a EL ESPAÑOL, a la vista de que se trata de una víctima de una agresión sexual. "Estoy seguro de que se trata de la misma persona. Le quiero dar difusión a mi caso por si hay más víctimas".

El escándalo puede ser mayúsculo en el Servicio Murciano de Salud, a pesar de que un portavoz de la Consejería de Salud recalca a este diario que las denuncias no tienen nada que ver con el trabajo de este facultativo en los quirófanos del Santa Lucía: "Los hechos por lo que se puede haber producido esta detención, se circunscriben a una conducta privada fuera del entorno profesional y hospitalario y las autoridades judiciales están llevando a cabo una investigación".

El Hospital Santa Lucía de Cartagena donde trabaja el anestesista denunciado ante la Policía Nacional.

"Me sentía culpable por haber acudido a su casa de forma voluntaria", tal y como confiesa este hombre que acude a una psicóloga para recuperarse de las secuelas que le produjo la cita que mantuvo con este médico anestesista en su piso de Cartagena, un sábado 23 de noviembre que no puede sacarse de su cabeza. "Sus juguetes sexuales eran monstruosos".

Este facultativo tiene un perfil en Wapo: una app que se define como una de las más populares a nivel mundial, para hombres gays, bisexuales, bi-curiosos y trans. "El nick de su perfil es 'El Potro Top' porque la palabra 'top' significa activo sexualmente en el colectivo homosexual". "Es un hombre atractivo y de carácter dominante".

Esta persona define su personalidad porque "le conocía desde hace años" del chat de Wapo: "Primero quedamos por la aplicación, para mantener algún encuentro sexual, y luego ya nos escribíamos por WhatsApp". De modo que se volvieron a citar el 23 de noviembre, aunque con un tono distinto al habitual: "Me dijo que si quedábamos sería a su manera".

- ¿Cómo debía ser ese encuentro?

- La condición que me puso era tomar alguna droga, pero le dije que a mí me daba miedo, que no estaba acostumbrado y no sabía cómo reaccionaría mi cuerpo. Yo no bebo ni cerveza. Entonces, me respondió que confiase en él porque era médico.

De modo que fue a la vivienda del anestesista del Santa Lucía y accedió a fumar de una pipa de cristal. "Cuando le di dos caladas, me mareé muchísimo. Me quedé muy atontado, me empezó a fallar la coordinación del cuerpo y sabía que algo no iba bien. Entonces, este médico me dijo: 'Te voy a dar una cosa que te va a espabilar'. Pero le respondí que 'no' porque ya no me fiaba de él".

- ¿Y qué ocurrió?

- Me cogió del cuello, me lo echó para atrás y me obligó a beberme medio vaso de un líquido asqueroso y agrio, y me sentí peor. Todo me daba vueltas, empecé a sudar, estaba tiritando, tenía la frente mojada y dejé de oír. Yo me quería marchar, pero no me podía mover. Tenía la sensación de tener el cuerpo dormido. No sé cómo explicar el estado en el que me encontraba. Estaba como anulado y no tenía fuerza física.

A partir de aquí comenzaron una serie de supuestos actos sexuales en contra de su voluntad que ha denunciado. "El sábado fui a la Comisaría de Cartagena". La Policía Nacional ha abierto una investigación porque este hombre acompaña su denuncia con partes médicos, capturas de WhatsApp y un vídeo que se hizo con los gluteos amoratados al ser penetrado con juguetes sexuales "gigantes" mientras estaba drogado.

La Comisaría que la Policía Nacional tiene en Cartagena. CNP

La cita con el médico arrancó durante el mediodía de aquel sábado 23 de noviembre y se prolongó hasta la mañana del domingo 24. "Todo ocurrió en el salón de su domicilio", tal y como apunta este hombre, sobre el encuentro con 'El Potro Top' que ha denunciado ante la Policía Nacional.

"Yo estaba atontado y me metió una gasa mojada en la boca, con un olor muy fuerte, como a alcohol, a clorofila o algo mentolado. Pasados unos segundos, mi cuerpo cae al suelo. Cuando abrí los ojos era de noche. Ahí ya me encontraba arrodillado a cuatro patas con un objeto sexual introducido y él estaba detrás mía, metiéndomelo y sacándomelo".

- ¿Usted no podía huir de su presunto agresor sexual?

- Le decía que parase y no lo hacía. No tenía energía ni fuerza física para resistirme. Yo trataba de irme andando de rodillas y él me gritaba: '¡Párate coño! ¿Dónde vas?' Yo estaba como un perro moribundo. Me volvió a meter la gasa en la boca y volví a caer. La siguiente vez que desperté seguía siendo de noche y pude ver que me había metido por el ano el puño y el antebrazo hasta el codo. Lo tenía dentro y hacía movimientos circulares.

Este hombre ofrece todo estos detalles a este diario, con el objetivo de dar a conocer el modus operandi de este médico que supuestamente utiliza sus conocimientos de anestesista, para drogar a varones a los que conoce en apps gays y en zonas de ambiente, con el presunto objetivo de violarlos con juguetes sexuales -como "consoladores" y "dildos" del "tamaño de un bolardo"-.

Secuelas físicas

"Creo que puede haber más víctimas", subraya este hombre, como principal motivo por el que ha decidido hablar, para ver si otros usuarios de Wapo o de otras aplicaciones de contactos sexuales entre homosexuales han podido ser agredidos a manos de este anestesista.

- ¿Cuándo acabó este episodio con 'El Potro Top' que ha denunciado?

- Me echó de su casa el domingo. Yo había perdido la noción del tiempo. No sé ni cómo llegué a mi casa. Me agredió sexualmente tres o cuatro veces. Pero sospecho que con las sustancias y dormido, haría lo que quisiera conmigo. No sé si me grabó. Todo esto se lo he relatado a la Policía Nacional.

Sufrí una retención de orina y me tuvieron que sondar tres veces. Tenía la próstata deformada e hipertrofiada, desgarros en el ano... Tuve que operarme porque tenía obstruida la uretra... He tenido que recibir atención psicológica.