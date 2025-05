Yo soy catadora y este es el aceite que no recomendaría: "Es el peor de los mejores, el de más baja calidad"

Para aliñar la ensalada, para freír, guisar o hacer postres, el aceite es un imprescindible en la cocina mediterránea, y sobre todo, en la española. Sin embargo, hay muchos tipos de aceites, por lo que puede ser complicado saber cuál es mejor elegir. Para ello, EL ESPAÑOL ha hablado con Carmen, una catadora de profesión.

"El que menos recomiendo es el aceite de orujo, porque es el peor de los mejores, el de más baja calidad", comenta Carmen. Este tipo de aceite tenía defectos, pero a través de un proceso químico se ha arreglado, por ello no es tan natural como un aceite de oliva sin aditivos.

Sin embargo, Carmen asegura que el aceite de orujo lo consumiría antes que un aceite de girasol: "Cualquier aceite de semillas, como el de girasol o el de soja, se puede usar sólo una vez porque se quema, no como el aceite de oliva, que aguanta más". Y es que, a pesar de que es más económico el de girasol, al sólo poder usarse una vez, el aceite de oliva durará más tiempo.

Está claro que el aceite que más recomienda la catadora es: "El aceite de oliva virgen extra porque es bastante más sano si no tiene intervención alguna". Este tipo de aceite tiene un sabor amargo y algo picante, lo que permite que dé sabor a los platos en los que se utiliza.

"Es muy importante mirar la fecha de caducidad y de envasado, ya que cuanto más reciente sea, mejor estará", asegura Carmen. Esto se debe a que el aceite de oliva sí que tiene fecha de caducidad, a pesar de que su consumo no es inseguro, pierde sus propiedades de sabor y aroma.

Además, mirar la etiqueta es interesante para saber la procedencia del producto, porque eso ayuda a conocer cuál era el clima en el que crecieron las aceitunas y cómo fueron recogidas. No es lo mismo hacerlo a mano, que por vareo, que con una red se van arrastrando las aceitunas y restos que haya por el suelo. De este modo, el aceite no está tan rico porque tiene aromas rancios.

"Hay mucha gente que cree que cuanto más suave es un aceite, tiene mejor calidad. Pero no es cierto", comenta Carmen. Al hablar del aceite de oliva se ha comentado la necesidad de que sea amargo para ser de buena calidad, por eso uno suave no lo es. Sin embargo, este tipo es el que más se consume para la cocina de casa. "Un aceite es de buena calidad cuando tiene color y sabor, solo con echarte un poco ya está bueno, no necesitas sal".

El aceite no siempre está bueno, puede tener defectos y saber mal, por lo que los fabricantes les añaden químicos que intentan disimularlo. "Este tipo de aceites no son tan buenos para la salud, y a la mayoría de gente les gusta, aunque pierda sabor", asegura Carmen.

Hoy en día es impensable cocinar sin aceite, y por ello habría que conocer cuáles son sus características y sus beneficios, ya que es la base de muchas de las comidas que se toman en la dieta mediterránea. A pesar de ello, hay muchos errores comunes en la sociedad con el aceite. "Solo hay que pararse a pensar si están defectuosos. La gente consume el aceite suave porque se cree que es así, pero simplemente es que tiene un error", finaliza la catadora.