Anís, el perro que asiste al primer fiscal ciego de España: "No lee expedientes, pero respetan mucho su trabajo"

La imagen en la Ciudad de la Justicia de Valencia sorprende, aunque ya empieza a normalizarse. Un perro guía acompaña en todo momento a Héctor Melero, el primer fiscal ciego de España, desde hace pocas semanas.

Se llama Anís, un labrador retriever de dos años que entra, sale y se traslada por las dependencias judiciales como si de un trabajador más se tratara.

El perro transita por los despachos y pasillos de la Fiscalía y accede a las salas de vistas. Estamos a viernes, y al fiscal le espera una mañana completa de juicios. Anís permanece sentado a su lado mientras se celebran.

El perro guía Anís descansa en una sala a la espera del juicio. Biel Aliño

"No lee expedientes", afirma Melero con ironía. "Pero me facilita mucho el moverme por la Ciudad de la Justicia, que es inmensa y tiene unas distancias muy grandes", detalla. "Ayuda, en definitiva a que mi vida sea mucho más feliz", añade.

Este joven ha roto techos de inclusión. En 2020 fue la primera persona ciega que logró aprobar la oposición para juez y fiscal. Tenía 26 años y lo consiguió tras cinco de estudio y tres intentos.

Cuando aprobó, solicitó el perro guía a la Fundación Once. "Me llamaron para entrar al curso de formación el 5 de mayo de 2025 y me gradué finalmente el día 19", explica.

Graduarse supone que la unidad que conforman el usuario y el perro ya es apta para salir a la calle. En este proceso agradece a Pilar, la instructora de la fundación, por "lo bien" que le ha tratado y "ha instruido a Anís para que sea un guía magnífico".

Entrenado para todo

El can nació en la Fundación Once del perro guía. Posteriormente estuvo con una familia. Melero destaca que esta le enseñó "a comportarse en sociedad, a no tener miedo a determinadas situaciones y a moverse en todo tipo de entornos", como puede ser el transporte público: un metro, un autobús, unas escaleras mecánicas, etc.

Finalmente, cuando ya estaba socializado, fue instruido por Pilar en la fundación e hizo el curso con él en mayo. Éste consiste en realizar rutas y ver cómo se adapta la unidad para posteriormente, si es buena, graduarla.

Melero comenta que Anís le facilita mucho su desplazamiento. "La ruta es responsabilidad mía, pero él me evita obstáculos, busca los cruces, se para...", indica.

"Incluso si en algún momento quisiese avanzar si hay coches pasando y le ordenase que siguiera, él desobedecería mis órdenes y haría una desobediencia inteligente", expone.

Melero, que reside en Cullera, señala que en un futuro tiene intención de ir en tren desde su casa. "Lo que pasa es que la Estación del Norte de Valencia está muy complicada porque está llena de obras y es muy inaccesible", lamenta.

En el día a día de su trabajo, destaca que no ha tenido "ningún problema" a la hora de celebrar juicios y que la aceptación es "increíble" por parte de toda la Fiscalía y de la Ciudad de la Justicia.

"Respetan mucho cuando Anís trabaja, él lo hace cuando tengo agarrada su asa y su correa. Mucha gente lo acaricia y eso a él también le ayuda a socializarse y sentirse aceptado", relata.

A Melero le asiste igualmente una funcionaria, que es la persona que más le ayuda porque es sus "ojos".

Para la tarea diaria, la ONCE ha puesto a su disposición una línea Braille. Se trata de un dispositivo que permite la salida de contenido en este código desde otro dispositivo al que está conectado, como puede ser un ordenador o un móvil.

De esta manera puede leer lo que aparece en la pantalla del ordenador. Aunque esto supone que, para hacerlo, los documentos han de estar previamente digitalizados (bien sea en formato original o escaneados).

También tiene una impresora para recopilar el material necesario con el que tiene que acudir a los juicios. Todo un trabajo adicional, pero que ahora es posible con las tecnologías.

Héctor sujeta a su perro guía. Biel Aliño

Nada más que fiscal

"Decidí estudiar Derecho desde pequeño. Era consciente de que, para ciertas carreras, ser ciego era una limitación muy grande. La ciencia es más complicada de representar en braille, por ejemplo. Pero el Derecho es una muy buena carrera para nosotros", contó Melero en una entrevista con este periódico.

Nunca se ha considerado hito, ni referente, ni ejemplo de superación. No quiere ser nada más que fiscal. Lo consiguió al tercer intento porque pensó en dejarlo todo en el segundo.

Le obligó a volver a presentarse Tere Tejido, la asistente que le asignó la ONCE en su infancia para que su ceguera fuera el menor obstáculo posible.

"A ella no podía decirle que no", confesó. "Tere es quien me ha enseñado a leer con los dedos. Ha sido muy importante para mí. Y fue muy exigente conmigo, porque tenía que serlo", relató.

"Fue la segunda persona, después de mi madre, a la que llamé al acabar el examen. Y se emocionó mucho cuando aprobé”, agregó.

Melero comenzó a ejercer y ya se encuentra adaptado a su rutina. Ahora con la ayuda de Anís. Al entrar en la sala de vistas pide que le comuniquen los juicios del día con sus correspondientes horas. La mañana se presenta larga y se despide de EL ESPAÑOL.