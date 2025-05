Xisco y Aitor se sienten "malos mallorquines" porque el catalán no es su lengua materna: "Nos critican por hablarlo mal"

El influencer y cantante mallorquín, Francesc Femenias, más conocido en las redes sociales como El Tesorito de la Isla compartió el pasado 17 de mayo un vídeo en el que confesaba a sus seguidores de Instagram su ilusión por componer una canción en catalán. Sin embargo, también expresaba su temor a ser considerado 'mal mallorquín', así como a las críticas y burlas -ya recibidas en varias ocasiones- por no tener el catalán como lengua materna y no dominar el idioma a la perfección, lo que le ha llevado a descartar la idea, por ahora.

"No me acuerdo de una primera vez concreta porque me ha pasado desde que tengo uso de razón. Desde pequeño, cuando decía algo "mal" o mezclaba con el castellano, siempre había alguien que me corregía. Sentía esa punzada de vergüenza, como si mi forma de hablar no fuera suficiente y me entraba el bloqueo, por lo que tenía que pensar dos veces todo lo que decía. Eso me hizo más inseguro, pero también me he dado cuenta de que mi manera de hablar forma parte de quién soy", dice en conversaciones con EL ESPAÑOL.

En la misma situación se ha encontrado alguna vez el creador de contenido Aitor García (@aitortillacc). Durante una época, trabajaba en un supermercado en Mallorca y, al haber turistas, se le exigían varios idiomas, entre ellos, el catalán. Una clienta le requirió hablarlo bien y, cuando este le entregó su ticket, le volvió a reprender con un: "Si no sabes hablar en catalán, no lo hables, porque me estás ofendiendo".

El influencer y cantante Tesorito de la Isla Cedida

Todo ello ha llevado a ambos a plantearse renegar de hablar en este idioma con ciertas personas a las que el catalán les 'suena' distinto, evitando de esta manera correcciones innecesarias y el sentimiento de ser juzgado "A veces me da rabia porque, por pura inseguridad, acabo dejando de usar un idioma que es mío y no es que no lo sepa hablar", declara Xisco.

Aunque el miedo a la corrección sigue presente, Aitor sigue empeñado en utilizarlo sin importarle el qué dirán. Sus padres son de Granada y él nació en Santa Ponça (Mallorca), donde la mayoría de los habitantes son hijos de forasteros. "Para mí es un honor haber nacido allí y aprendido con este idioma en el colegio", cuenta el creador de contenido al periódico.

Menosprecio por lengua no materna

Si bien no todos los catalanoparlantes residentes en Mallorca achacan los errores lingüísticos a quienes no tienen el catalán como lengua materna, el influencer afirma que existen ciertos lugares en los que no se siente aceptado y que, a veces, percibe cierta exigencia en la actitud de los mallorquines. Considera que no valoran el esfuerzo por comunicarse en su idioma, sino que juzgan a la persona por tener un acento distinto o cometer errores poco comunes.

Al dedicarse tanto Aitor como Xisco a las redes sociales, es ahí donde más han notado ese desprecio. Xisco acumula cientos de comentarios en su perfil de Instagram haciéndole creer que es un "mallorquín de segunda" por no dominar la lengua. "Parece que si no hablas un catalán académico, no perteneces y que hablarlo mal es un fallo mortal. Ese juicio se nota todavía más si saben que has nacido en la isla, como si por haber nacido aquí estuvieras obligado a hablar perfecto, sin margen para los errores ni para tu propia forma de expresarte", explica.

Por otro lado, Aitor cree que los comentarios en sus redes sociales no los recibiría en persona, pero se ocultan tras un perfil anónimo donde no se les puede reconocer. "Subo un vídeo a redes sociales o una foto diciendo que soy mallorquín y algún sector se avalancha hacia mi diciéndome de todo, que si soy mal mallorquín, que me merezco irme de la isla y no volver, etc. ¿El motivo? Que en ese video no he hablado en catalán/mallorquín y el problema es que yo no tengo ningún miedo a hablarlo, de hecho siempre a favor de los diferentes idiomas que tenemos en España".

Seña de identidad

Uno de los motivos por los que les afecta no emplear el catalán en ocasiones es por "la identidad". Crecieron con este idioma y es una manera de conectar con sus familias y con su infancia. "Me ha hecho sentir fuera de lugar, aun así, para mí, sigue siendo una forma de conectar con la isla, con mis raíces y con todo lo que me hace sentir que este es mi sitio", dice Xisco.

Aitor García, creador de contenido. Cedida

Para Aitor, uno de los espacios donde se ha sentido más libre para hablar catalán no ha sido Mallorca, sino Madrid. La gran mayoría de música que escucha es en catalán y varios días atrás acudió a un concierto de Svetlana en la capital española junto a dos amigos no catalanoparlantes donde no sintió 'miedo' ni prejuzgado por cantar en catalán. "Toda una sala en el centro de Madrid cantando canciones en catalán sin pensar de dónde eres, de cómo hablas el catalán, de si lo hablas mucho o poco, bien o mal..."

A pesar de estos problemas, Xisco no tiene en mente abandonarlo porque, aunque tenga influencias del castellano, eso no le hace menos mallorquín. Considera que no existe una única manera válida de hablarlo y que no tiene que demostrar nada cada vez que lo aplica. "A ratos se ha convertido en una carga y eso a veces duele. Mi manera de hablar refleja mi historia y mis experiencias".



No quieren olvidar de dónde vienen y el apego que le tienen a la isla.