Cecilia Sopeña, 'la ciclista de Only Fans', busca un compañero para grabar: "Quiero a alguien disponible las 24 horas"

Cecilia Sopeña ha iniciado un casting de alto voltaje para dar con un "hombre deportista" que esté interesado en grabar con ella vídeos de contenido sexual -para OnlyFans y LoverFans-. "Busco a una persona compatible conmigo y que tenga ganas de pasarlo bien". "No quiero que se me acerque ningún loco", tal y como advierte Cecilia Sopeña, una profesora interina de Matemáticas de Secundaria y que cambió el aula por las plataformas de creadores de contenido para adultos.

De esa decisión no se arrepiente desde que entró a la web de la Consejería de Educación de Murcia para congelar su plaza de interina, al término del curso 2022-2023, con el objetivo de empezar a vivir de OnlyFans y de LoverFans. "Me arriesgué y me salió bien". "En dos años, he ganado lo mismo que en 31 años de docente, 1.400.000 euros menos lo que se lleva Hacienda: 868.000 euros", tal y como desvela Cecilia a EL ESPAÑOL. "En OnlyFans tengo 45.900 seguidores y en LoverFans 35.000".

Todo ello, sin olvidar otras fuentes de ingresos como YouTube o los 60.000 euros que ha cobrado por su primera incursión en el cine para adultos con un vídeo con dos miembros de The Bud Family: Rauls Bud y Brady Bud. "Pasamos juntos 24 horas, hicimos un trío en mi autocaravana para Pornhub". "Eso ha cambiado mi percepción de todo".

- ¿Por qué motivo ha lanzado este casting público para OnlyFans y LoverFans?

- Cecilia Sopeña: Lo único que he recibido grabando con mis parejas sentimentales han sido demandas, extorsiones y líos. Hasta me han hecho borrar algunos de mis vídeos.

De modo que esta gran aficionada al ciclismo ha puesto fin a una de sus 'normas de trabajo' en las plataformas de contenido para adultos y que consistía en mantener sexo solo con hombres con los que tenía una relación sentimental. "Comenzamos casting para nuevas colaboraciones", tal y como anuncia la propia Cecilia Sopeña en su cuenta de Instagram.

Cecilia Sopeña suele cubrir todos los días una ruta en bicicleta.

- ¿Le han escrito muchos hombres desde que anunció un casting para mantener sexo con usted en OnlyFans o en LoverFans?

- Al día me escriben cientos de personas que quieren grabar conmigo. Tengo 200 mensajes sin leer en Instagram y en TikTok. Últimamente, recibo muchas solicitudes de gente que se quiere aprovechar de mí o de fanáticos que solo quieren acostarse conmigo.

- ¿Me puede poner algún ejemplo?

- Hace tres días, un chico se presentó en la puerta de mi casa, vestido de ciclista, como disimulando que estaba buscando rutas y cuando le miré el móvil ponía: 'Ruta de Cecilia Sopeña'.

Así que de momento, no hay un candidato elegido. Aunque Cecilia Sopeña (Madrid, 1986) dibuja el perfil que está buscando. "Tiene que ser un chico de entre 18 y 38 años, que vaya al gimnasio, que se cuide, que no fume, que sea una persona estimulante, motivadora, inteligente, equilibrada, que tenga sentido del humor y una buena conversación".

Aquellos hombres interesados en postularse a esta particular oferta para hacer carrera en el mundo streamer tienen que enviar un currículum a este correo electrónico: cecilia.sopenaespa@gmail.com. "Los candidatos deben enviar una carta formal de presentación, fotos y vídeos suyos, así como los enlaces de sus cuentas en redes sociales". Cecilia advierte de que solo valorará a los candidatos que tengan sus "perfiles en abierto" y que residan en alguna localidad de la Región de Murcia.

- ¿Cuál será el sueldo del candidato elegido?

- Esto son colaboraciones, aquí ni se paga ni se cobra. No hay un contrato laboral. Los vídeos que haga conmigo, él también los tendrá y los podrá rentabilizar o vender en las plataformas de contenido que así lo desee: en la azul [OnlyFans], en la rosa [LoverFans] o en cualquier otra.

Patricia Steisy ha participado en varios programas de Mediaset, como 'Pesadilla en el Paraíso' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Instagram.com/steisy_patricia

No habla en vano Cecilia Sopeña porque la conocida como red social del sexo -OnlyFans- movió la friolera de 6.600 millones de dólares durante 2024, es decir, 5.865 millones de euros, y el 80% se lo embolsaron los creadores de contenido, según la consultora para profesionales del entretenimiento Xperience Makers. Los suscriptores de esta plataforma garantizan un salario mensual elevado, a la vista de la lista VIP que en algún momento se ha abierto una cuenta azul: la rapera Mala Rodríguez; la colaboradora de Telecinco Patricia Steisy; el exfutbolista Miguel Guerrero que militó en las categorías inferiores del Sevilla; el actor Adrián Rodríguez que salió en Los Serrano...

La Federación de Mujeres Jóvenes en su informe 'Onlyfans. Un espacio blanqueado del negocio del sexo', alerta de que esta plataforma es una nueva forma de explotación sexual con los mismos patrones de la prostitución o la pornografía. Pero lo cierto es que la red social del sexo ya suma más de 240 millones de usuarios -de entre 25 y 44 años- y España es el quinto país con más creadoras de contenido: el 97% son mujeres, frente a un raquítico 3% de hombres. De ahí que Cecilia Sopeña haya convocado un casting para buscar "un colaborador", para hacer directos subidos de tono para sus suscriptores o para crear contenidos bajo demanda.

- ¿Por qué motivo pone como condición obligatoria a los candidatos a 'colaborador' que residan en algún pueblo de la Región de Murcia?

- Cecilia Sopeña: Yo vivo en Cartagena y tengo montado un estudio de grabación. Considero que yo no tengo que ser la persona que se desplace. Tiene que ser un chico que viva cerca y que disponga de tiempo libre porque cuando a mí me dan ganas [de sexo], lo quiero hacer ya. Y si me dan muchas ganas, quiero mucho todo el rato y todos los días [risas]. Soy una chica que se acuesta a las diez de la noche y se levanta a las seis de la madrugada, soy más activa por las mañanas.

Prueba de ello es que Cecilia programa la entrevista con este diario a las 12:30 horas de este lunes, cuando ya ha terminado su rutina diaria de entrenamiento y que suele consistir, como mínimo, en marcarse una buena ruta en bici. "Me encanta la montaña, el mar, los animales y el ciclismo", según enumera como otros méritos que tendrá en cuenta entre los candidatos, debido a que esta docente de 'Mates' antes de convertirse en streamer fue campeona regional de triatlón, se impuso en el Open de Murcia de Rally o se hizo con la medalla de plata en el Campeonato de España de Persecución por Equipos con la selección de Murcia.

Cecilia Sopeña posando con una de sus bicicletas. Cedida

- ¿Por qué se ha abierto una cuenta en LoverFans?

- Es una plataforma española, diferente a OnlyFans, y que te permite hacer cosas distintas como grabar en público o con más gente, sin necesidad de etiquetar. También puedes hacer cosas que no te dejan en la otra, como grabar en la calle, en OnlyFans no permiten el nudismo en la calle, solo puedes grabar en casa y en sitios privados, pero no puedes hacer nada en un edificio público. En LoverFans he grabado vídeos privados cuando estoy salvaje en la montaña. No te voy a poner más ejemplos porque no quiero que me multen por ponerme gamberra.

- ¿Cuánto ganará el chico que elija como colaborador y que podrá monetizar por su cuenta los vídeos que ustedes generen?

- Tiene que estar disponible las 24 horas. Los ingresos dependerán de lo que trabaje. Tiene que ser un máquina como yo. Soy una persona leal en ese sentido, si estoy bien con uno, no necesito hacer colaboraciones con otros. Soy muy fiel.

- ¿Entiendo que el perfil del candidato debe responder a una persona sexualmente muy activa?

- Quiero a una persona activa sexualmente y también con su vida. No quiero a un muerto de hambre que busque mi dinero porque no lo verá. Yo esto no lo hago por dinero, también quiero pasarlo bien. Busco a alguien que me acompañe y que me haga crecer en redes, alguien con quien tener complicidad y con el que depositar mi confianza para que disfrutemos del tiempo que pasemos juntos. Busco a un compañero de vida para grabar, no un compromiso para casarme ni para tener hijos.