Ana Guerra: "Lo peor que hizo mi padre fue echarme un euro al cantar en la calle; prefería una bronca a su decepción"

La música siempre ha formado parte de la vida de Ana Guerra, pero la canaria consiguió saltar al estrellato gracias a su participación en la edición de 2017 de Operación Triunfo, una de las más exitosas de su historia (junto a la primera de Rosa López, David Bisbal, David Bustamante o Chenoa), quedando quinta clasificada.

Y es que ese año, por delante de ella quedó Amaia Romero, la ganadora que, junto a Alfred García, el cuarto clasificado, representaron a España en Eurovisión. En segundo lugar quedó Aitana Ocaña y, por ejemplo, la primera eliminada de aquella edición ahora llena estadios de fútbol y es coach de La Voz Kids: Lola Índigo. También participaron en el talent musical aquel año Miriam Rodríguez (ganadora de Tu cara me suena 10), Agoney (ganador de Tu cara me suena 9 y participante del Benidorm Fest), Roi Méndez o Cepeda.

No obstante, pese a que la música ocupa gran parte de su vida, hay que recordar que la artista fue la vencedora de la tercera edición de El Desafío, donde gracias a sus habilidades terminó por delante de Rosa López, Laura Escanes, Jorge Lorenzo o Florentino Fernández, entre otros.

Ana Guerra durante la presentación de Tu cara me suena Cedida

Este año, la canaria ha querido salir otra vez de su zona de confort tras su éxito en el formato de 7yacción para participar en Tu cara me suena junto a Gisela Lladó, Bertín Osborne, Manu Baqueiro, Mikel Herzog Jr., Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia y Melani, interpretando a artistas con estilos y formas de cantar muy diferentes al que ella le ofrece a sus fans en sus conciertos.

Tras varias entregas del programa de Antena 3 (los viernes a las 22:00 horas), Ana Guerra consiguió la victoria en la cuarta gala al realizar una brillante imitación de Alicia Keys, donando los 3.000 euros a TeidELA, una asociación sin ánimo de lucro con la que colabora frecuentemente y que ayuda a las personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica (ELA), como su tía.

EL ESPAÑOL ha contactado con la cantante horas antes de uno de sus conciertos para comentar con ella su experiencia en Tu cara me suena, pero también hacer un repaso de su trayectoria profesional y personal, desde cómo se convive con un familiar con ELA a su relación con Víctor Elías, recordado por su papel de Guille en Los Serrano.

Una niña inquieta

Nacida en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Ana Guerra reconoce que siempre fue "un poco trasto, la típica niña inquieta" que cuando no hacía ruido por casa, su familia se preocupaba porque sabían que la iba a liar con algo: "Siempre estaba inventando", señala.

"Mis padres me enseñaron a respetar muchísimo a los maestros en el colegio, de hecho, mi madre era profesora de extraescolares, de gimnasia rítmica, en mi propio colegio. Así que más me valía portarme bien", recuerda entre risas.

Eso sí, la artista confiesa que siempre le costó mucho concentrarse por ser tan inquieta, pero que no tenía maldad alguna: "Siempre me sentaba en mi sitio en primera fila de la clase y respetaba muchísimo a los profes".

PREGUNTA.– ¿Siempre tuvo claro que quería ser artista?

RESPUESTA.– Sí, era la típica niña a la que todos los familiares le pedían que actuara en las reuniones contando chistes, me ponía una toalla en las piernas y hacía de Ariel en la sirenita… Me gustaba ser el centro de atención, pero siempre con algo de arte. Por eso siempre le decían a mis padres: 'La niña te va a salir artista, porque con lo creativa que es y lo que le gusta a ella el protagonismo…'.

Ana era muy inquieta cuando era una niña, pero dice que trataba con respeto a sus profesores Cedida

P.– ¿Y lo de cantar en vez de actuar, por ejemplo?

R.– En mi vida apareció un karaoke, así de banal fue el comienzo (risas). Lo compraron mis padres para las fiestas familiares y en el disco había una canción de Tamara que me encantaba. Como yo cenaba primero y luego mis padres, ese tiempo era como mi ratito de ocio y lo ponía hasta que me aprendí la canción de Tamara de memoria. Me costó convencerles para que me escucharan, pero cuando lo hicieron, se sorprendieron. Así que me apuntaron al programa Menudas estrellas que presentaba Alonso Caparrós, imitando, claro está, a Tamara.

Recuerdo que el casting me lo hizo Noemí Galera, que años después también lo hacía para entrar en Operación Triunfo. Y a partir de ahí, pues a cantar y a aprender música. Estuve ocho años de conservatorio aprendiendo flauta travesera, pero yo sabía que no quería ser flautista si no quería ser cantante, pero mis padres me apuntaron al conservatorio para que supiera hablar en el idioma de la música, comunicarme con músicos, usar dialecto musical. Iban a ser cuatro años y al final fueron ocho porque me gustó y allí canté ópera con el coro infantil de Voces Blancas y luego, pues a cantar en la calle.

P.– ¿Y eso?

R.– Es que es donde más me gusta cantar y estuve muchos años cantando en la calle. De hecho, recuerdo que mi padre me mandaba mensajes cuando estaba en el instituto y me decía: '¿Dónde estás?'. Yo le decía que en el instituto, pero realmente estaba en el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna. Un día que estaba allí cantando le vi caminando por la calle, a lo lejos, vino, me echó un euro en la cesta, y se fue. Creo que era lo peor que me podía hacer, prefería que me echara la bronca, pero me miró con cara de decepción por no estar en el instituto y se marchó. En casa me dijo que tenía ir a clase y estudiar. Luego monté un grupo y saqué con ellos un disco de boleros donde yo tocaba la flauta.

P.– ¿Y cómo dio el paso a presentarse a Operación Triunfo?

R.– Me vine a Madrid para trabajar en dos musicales, Evita y Jesucristo Superstar, pero solo fue un mes. Así que decidí quedarme y buscarme trabajo. La hermana de una de las chicas del elenco trabajaba en El Corte Inglés y siempre buscaban extras para hacer las campañas de Navidad y me cogieron. Luego me contrató Carolina Herrera para vender sus perfumes en uno de los centros de El Corte Inglés en Madrid.

Recuerdo con mucho cariño a mis jefes de planta porque cada vez que sonaba una canción de Luis Miguel, me pedían que cantara. Mi padre me llamó un día y me dijo: 'Tú no viniste al mundo para vender perfume'. Entonces decidí apuntarme al casting de Operación Triunfo, que volvía a televisión después de varios años sin emitirse. Tras seis horas de cola y que me cubrieran mis turnos mis compañeros de El Corte Inglés, me presenté a las pruebas, las pasé y hasta ahora… Ahí empezó todo.

Su faceta más solidaria

Tras su victoria en la tercera edición de El Desafío, y compaginándolo con su carrera musical publicando nuevos temas (lanzó el pasado 10 de mayo su nuevo single 'La Llama', que forma parte de su nuevo álbum de boleros), la canaria está participando en la nueva edición de Tu cara me suena, donde ya ha ganado una de las galas, donando en dinero a TeidELA, una asociación sin ánimo de lucro con la que colabora frecuentemente y que ayuda a las personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que la toca muy de cerca, ya que la sufre su tía.

P.– ¿Por qué decidió donar el dinero a TeidELA?

R.– Mi tía tiene ELA. Ella es la persona más vital que conozco. Creo que cuando te llega un bache así en la vida, tienes dos caminos y mi tía tomó, conscientemente, el camino de ser más feliz y luchar más que todo el mundo que tiene alrededor, tener más buen humor… es su forma de afrontar la enfermedad. Es una mujer inspiradora y le doy las gracias a ella por inspirarme cada día.

Por eso decidí donar los 3.000 euros que gané en la cuarta gala del programa a TeidELA, y si gano más, también se lo daré, para que sigan ayudando a las personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica y a esa asociación que busca mejoras en todos los ámbitos que intervienen en la atención a las personas enfermas en Canarias: investigador, regulador, social y sanitario.

Ana con su padre cantando en navidad Cedida

P.– ¿Cómo es convivir con una persona con ELA?

R.– Bueno, pues imagínate que ves una persona que se va marchitando día a día… Si le preguntaras a cualquier persona de mi familia la palabra que define nuestra sensación es impotencia. Y es que ves que lo único que puede hacer la ciencia es ralentizar su enfermedad lo máximo posible. Pero también creo que es una cuestión de actitud y de alimentación, factores que son importantísimos para cómo se comporta una enfermedad en el cuerpo. Más allá de llevarlo con tristeza, cada vez que veo a mi tía y estoy con ella, me voy lleno de vida.

Es una barbaridad lo que ella consigue de mí, pero sí que es muy triste ver que no puedes hacer nada o que no la puedes ayudar de ninguna manera. Lo daría todo lo que tengo para que se curara, pero es que no puedes hacer nada, es lo que hay y punto.

Su vida personal y profesional

Ana Guerra está muy ilusionada con su nuevo disco de boleros y con su nuevo single 'La Llama': "Tanto como esa niña llena de de luz en los ojos que soñaba con ser cantante", además de triunfar en Tu cara me suena imitando a artistas tan lejos de su estilo musical como Alicia Keys, Rosana, Thalía o Ana Torroja.

Unos de los temas más recurrentes en los boleros es el amor, y ella lo encontró junto a Víctor Elías, conocido por su papel de Guille en Los Serrano, y que actualmente forma parte de la banda musical del programa que presenta Arturo Valls en La 1, That´s my jam, además de acompañar a la canaria al piano en sus giras.

La pregunta es inevitable.

P.– ¿Veía Los Serrano?

R.– La verdad es que sí, pero era más fan de Fran Perea que de Víctor (risas). Fíjate cómo es la vida, que además al primero que conocí fue a Fran. Él cantó en las fiestas de El Sauzal, un municipio de Tenerife, donde yo también actuaba. El alcalde me dijo que si le quería conocer, y fui corriendo para hacerme una foto con él. Yo tendría siete u ocho años y solo pude preguntarle: '¿Qué va a pasar con Eva (el personaje de Verónica Sánchez en Los Serrano)?', pero él solo me dijo: 'No te lo puedo contar'. Entonces le contesté 'vale', y me fui.

P.– ¿Qué significa Víctor Elías en su vida?

R.– Es la mejor persona que conozco, por eso nos hemos casado, por eso nos elegimos. Le admiro mucho y me siento muy afortunada de que forme parte de mi proyecto. Porque tal y como cuida los proyectos de los demás, pues con el mío no iba a ser menos. Juntos arrancamos la gira que se llama Hilo Rojo Tour a principios de mayo.

Ana Guerra con Víctor Elías Cedida

P.– ¿Pero es mejor músico que actor o viceversa?

Eso es una pregunta súper complicada. Le recuerdo como actor de verle Los Serrano, pero luego le perdí la pista. Pero siempre me ha sorprendido lo rápido que se aprende los textos ¡cómo puede ser de esas personas que dice todo bien, hijo de Dios, no puede ser! No sabría decir que es mejor músico que actor, porque creo que el que pone la misma pasión en las dos cosas, simplemente en una ha tenido un impacto mayor porque decidió dedicarse a la música y tuvo que ocupar su tiempo 24 horas los siete días de la semana con ella. Y es que, cuando una persona decide dedicarse a la música con 16 años ya va tarde, pero él lo ha conseguido, parece que nació con un piano bajo el brazo.