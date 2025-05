Nelson Moreno, juzgado por matar a un hombre e investigado por otros cuatro: "Nunca he agredido a nadie"

El juicio contra el presunto asesino de un hombre en Bilbao el pasado 17 de octubre de 2021 acaba de comenzar. El acusado, Nelson David Moreno, ya fue condenado en firme a 10 años de prisión por el intento de asesinato de otro hombre, también en Bilbao.

Tiene, además, otras cuatro causas abiertas. Por matar, presuntamente, a otros cuatro hombres. Pero, en concreto, en estos días está siendo juzgado por supuestos delitos de robo y asesinato mediante la técnica del mataleón. Nelson habría contactado con él a través de una aplicación de citas gay, para vaciar sus cuentas bancarias posteriormente.

El mataleón es una maniobra de estrangulamiento. Consiste en sujetar al oponente por detrás y rodearle el cuello con el brazo, aplicando presión en el cuello, donde se encuentran las arterias que llevan sangre al cerebro. Si se mantiene por unos segundos, puede hacer que la persona se desmaye.

El hombre se entregó a las autoridades en mayo de 2022, después de que la Policía lo llevara buscando dos días como principal sospechoso de cometer al menos cuatro supuestos asesinatos en la misma zona. El modus operandi era el mismo: quedaba con homosexuales a través de una aplicación de citas, los drogaba y presuntamente después los mataba.

Nelson ha reconocido en sus declaraciones ante el juez ser un estafador, pero también ha asegurado haber sido manipulado por quienes, según él, le entregaban las tarjetas y el acceso a las cuentas de los fallecidos. Sin embargo, durante el juicio con jurado que ha comenzado en la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia por la muerte de uno de ellos, Moreno ha negado tajantemente haberle quitado la vida.

El acusado ha relatado que esa tarde de octubre permaneció fuera del domicilio de la víctima, esperando a que "Maracucho y Anthony" -los dos supuestos cómplices cuya identidad es desconocida para la Policía- salieran del lugar desde el cual le enviaban transferencias a través de Bizum.

Según el presunto asesino, fueron los otros dos integrantes del grupo de cuatro quienes utilizaban el matalón para robar. Tras esperar durante dos horas en la puerta de la vivienda de la víctima, Nelson ha asegurado que recibió de parte de los dos hombres -no encontrados por los investigadores- una tarjeta de crédito con la que retiró dinero, así como un ordenador portátil, que vendió posteriormente. Respecto a los 'bizma' recibidos, Nelson únicamente ha podido declarar que "yo recibí el Bizum, no lo hice yo. Para eso me contrataban. No tenía permiso de trabajo y tengo mi familia en Colombia".

Este hecho ha sido desmentido por el abogado de la acusación particular, Saúl Castro, en conversaciones con EL ESPAÑOL. "Ese día sabía que la víctima estaba en su casa y creemos que entró en el domicilio porque el móvil se encontraba al lado del cuerpo de la víctima. Llamó al banco para cambiar la clave desde el teléfono de la víctima. La voz, según el informe pericial de la Ertzaintza, es la de Nelson".

Ante el juez, el acusado no ha logrado dar una explicación sobre por qué la Ertzaintza ha concluido que su voz es la que corresponde con la de la persona que llamó a la entidad bancaria, desde el teléfono del difunto, para modificar las claves de acceso a la cuenta. Una de las principales evidencias para sostener que el acusado sí estuvo en el domicilio, algo que él ha negado constantemente, es esa llamada telefónica.

Se le ha ofrecido realizar una prueba de comparación de voz, pero la ha rechazado. No obstante, como Nelson David Moreno ya ha declarado en otros procesos judiciales y su voz está registrada, la Fiscalía sostiene que ha quedado demostrado que se trata de él.

La fiscal del caso ha asegurado durante el juicio que Nelson ingresó en la vivienda de la víctima y, aunque se desconoce lo que ocurrió durante un lapso de tiempo, el acusado lo dejó inconsciente o directamente le quitó la vida. Posteriormente, contactó con el servicio de atención al cliente del banco del fallecido y "se hizo pasar por él y consiguió la clave e hizo un Bizum".

Moreno afirmó que "nunca" se preocupó por lo que pudo haber ocurrido con las personas involucradas y expresó su disposición a asumir las consecuencias por sus actos, pero "no por lo que no he hecho". Reiteró que a lo largo de su trayectoria ha sido un ladrón y estafador, aunque aseguró: "nunca he agredido a nadie. El bobo de la trampa fui yo. Me usaron".

30 años de prisión

Tanto Fiscalía como las acusaciones particular y popular acusan a Nelson de delitos de homicidio y asesinato mediante estrangulación por el método del mataleón. Solicitan 16 y 30 años de cárcel, aunque la defensa se mantiene firme en la falta de pruebas para condenar al acusado, pues no hay testigos ni autopsia concluyente.

Es por ese motivo por el que Saúl Castro explica al periódico que "no hay pruebas directas, pero eso no implica que se pueda llegar a la conclusión de que la hipótesis plausible es la que hemos planteado. Vamos a intentar minimizar el riesgo de que salga absuelto", explica Saúl Castro a este periódico.

Moreno está actualmente cumpliendo condena de 10 años de prisión por agredir de forma inesperada a otro hombre empleando la técnica del mataleón durante un encuentro sexual. La víctima logró escapar. Su denuncia resultó fundamental para la captura del imputado. A pesar de ello, en estos días ha declarado desconocer qué es el mataleón.

Europa Press El funcionario acusado de favorecer a Ana Julia Quezada en la cárcel niega en el juzgado haber tenido relaciones con ella "Hay pruebas suficientes que permiten acreditar que es el asesino. Nelson ha afirmado tener un perfil en esta aplicación de citas y que quedaba con hombres para mantener relaciones. La muerte de la víctima no es natural ya que, según el forense, el estado del cuerpo no estaba en condiciones para serlo. Con esta técnica se pretende anular el conocimiento y así acceder al móvil del fallecido", concluye el abogado que ejerce la acusación particular en representación de la familia de la víctima.

La organización LGTBI Gehitu, a la que pertenece Saúl Castro, ejerce la acción popular. Tanto el letrado como esa entidad solicitan que se aplique una agravante por discriminación basada en la orientación sexual, ya que sostienen que seleccionaba a sus víctimas por su condición homosexual.

El juicio seguirá en los próximos días con la presentación de testimonios y los informes periciales de los médicos forenses y agentes policiales.

Uno de los testigos más relevantes en este caso es el hermano de la víctima. Según ha subrayado la fiscal, “se dio cuenta de que se había sacado dinero de la cuenta de su hermano cuando estaba muerto”. “Si no llega a ser por él, no estaríamos aquí”, añade el letrado. El hermano ha fallecido, por lo que en su lugar declarará el ertzaina con quien habló y a quien le relató lo sucedido.