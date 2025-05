El Pedro Sánchez de Abanilla esnifó 131.400€ de coca con dinero del Ayuntamiento y el fiscal demanda al alcalde

El funcionario del Ayuntamiento de Abanilla Pedro Sánchez ha ingresado en un centro de desintoxicación, para curarse de las adicciones que le llevaron a ‘invertir’ dinero del contribuyente en cocaína, para hacerse rayas hasta en el aseo de la alcaldía donde trabajaba como auxiliar administrativo. Tantas veces metió la mano -supuestamente- en las arcas municipales que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que se ha producido “un perjuicio de 131.404 euros para los fondos públicos”.

Así lo recoge un documento al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL y que augura un tsunami en el Consistorio de esta localidad murciana, de apenas 6.300 vecinos, ya que el escrito de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas demanda a Pedro Sánchez para que “sea declarado responsable contable directo”. Además, reclama ampliar esas acciones por responsabilidad contable sobre el alcalde, José Antonio Blasco, el interventor, A. S. M., y la tesorera, R. P., para que “sean declarados responsables subsidiarios por los actos que han producido ese daño”.

Este funcionario conocido tras este escándalo como 'El Pedro Sánchez de Abanilla', ya estaba en la diana de una investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza, por apropiarse de fondos públicos, aprovechando su labor en el área de Intervención. Pero este escrito del fiscal Luis Rueda abre una nueva vía en el Tribunal de Cuentas contra el citado funcionario y también pone en el brete de que el alcalde, el interventor o la tesorera tengan que responder con dinero de su propio bolsillo por semejante agujero en la contabilidad municipal.

El Tribunal de Cuentas ha admitido la citada demanda, debido a la aparente falta de diligencia del regidor y dos de los funcionarios de mayor rango en el Ayuntamiento, para supervisar el trabajo que realizaba Pedro Sánchez como auxiliar administrativo en el área de intervención. Todo ello, a pesar de que sus adicciones eran vox populi y que le llevaron a ser detenido el sábado 13 de enero de 2024, tras ser sorprendido saliendo a gatas de la Comisaría de Policía Local de Abanilla.

Perico 'El Nabo' en el momento de su detención, este sábado, a manos de la Policía Local de Abanilla.

La demanda del fiscal Luis Rueda desvela que la cantidad que falta en las arcas municipales asciende a 131.404 euros, es decir, 41.000 euros más del desfalco de 90.000 euros que trascendió tras el arresto de Pedro Sánchez, por las irregularidades que supuestamente cometió como auxiliar administrativo adjunto a la Intervención Municipal. Por ese área pasan las facturas de los proveedores de las que presuntamente iba desviando dinero a cuentas bancarias de su titularidad, para financiarse vicios como la coca, los juegos de azar y sus salidas de parranda.

En una entrevista que Pedro Sánchez concedió a este diario, aclaraba que en el pueblo su mote era Perico 'El Nabo' y que no se apropió de fondos públicos para aumentar su patrimonio ni adquirir propiedades. También acusaba al alcalde, al interventor y a la tesorera de tener responsabilidad en lo sucedido porque conocían sus "adicciones a la cocaína y al juego”, pero no supervisaban su trabajo como adjunto a la Intervención Municipal: "Ellos también tienen culpa". De hecho, entre sus confesiones, Perico admitía que en un día se metía "10 o 15 gramos" y en los salones de juego lo desplumaban: "Me gastaba 2.000 o 3.000 euros a diario”.

El alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, este martes, en la toma de posesión de la nueva interventora municipal. Ayto. Abanilla

De momento, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sostiene que nadie supervisó la labor de Perico: "Estos hechos fueron posibles porque el demandado, Pedro Antonio Sánchez Marco, desempeñaba sus funciones como único auxiliar administrativo en el Departamento de Intervención, a pesar de que sus circunstancias personales determinaban la improcedencia de ese destino. Algo que tanto el alcalde, el dernandado Don José Antonio Blasco, como jefe superior del personal del Ayuntamiento, así como el interventor municipal, el demandado don A. M. S., como superior inmediato del auxiliar administrativo, tenían la obligación de conocer y corregir”.

“Ni el interventor ni el alcalde, en el ejercicio de las funciones ya dichas, ejercieron ninguna supervisión o control de las actividades del auxiliar administrativo”. El escrito del fiscal también recuerda que la tesorera se ocupa del "manejo" y "custodia de fondos", en particular, entre otros, de la realización de "los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la la normativa vigente”.

Esta demanda aceptada a trámite por el Tribunal de Cuentas acota temporalmente el supuesto desfalco: “Entre los días 9 de marzo y 30 de noviembre de 2023, el demandado Pedro Antonio Sánchez Marco sustrajo 131.404 euros con 4 céntimos, pertenecientes al Ayuntamiento de Abanilla”. Todo empezó cuando tuvo acceso directo a la plataforma de pagos:

“El demandado Pedro Antonio Sánchez Marco, aprovechándose que desde mediados de 2019 tenía atribuido un rol en el sistema informático de información contable, utilizado por el Ayuntamiento de Abanilla que le concedia acceso pleno, permitiéndole crear operaciones, cuentas bancarias en terceros y pagos, entre otras, sustituyó en ese sistema la cuenta bancaria correspondiente a seis terceros por otra cuenta bancaria de su titularidad con código IBAN”.

El escrito desgrana los dos supuestos métodos a los que recurría este auxiliar administrativo, suspendido de empleo y sueldo, para desviar el dinero de los contribuyentes a su bolsillo. El primero: “En 10 ocasiones, el demandado se sirvió de facturas presentadas al Ayuntamiento por seis contratistas diferentes, y tras sustituir en el programa informático de gestión la cuenta bancaria proporcionada por esos contratistas, por otra de su titularidad, consiguió que los importes de tales facturas fueran abonados en ella, haciéndolos suyos”.

El segundo modus operandi consistía en inventarse las facturas: “En otras 28 ocasiones, el mismo demandado simuló en el programa informático de gestión, la existencia de otras tantas facturas, que en verdad no existían, y a las que él mismo prestó conformidad, arrogándose facultades de las que carecía, continuando su tramitación hasta conseguir su abono en la cuenta bancaria de su titularidad, y haciendo suyo su importe”.

Un adicto consumiendo unas rayas de coca en una imagen de archivo.

A continuación, el fiscal Luis Rueda narra que Perico cobraba el dinero para fundírselo supuestamente de parranda. “Una vez ingresados los importes de las facturas en su cuenta bancaria, el demandado disponía de ellos con rapidez, mediante transferencias bancarias, disposiciones en efectivo y gastos, especialmente en locales de apuestas”. “Poco tiempo después, para evitar reclamaciones que pudieran descubrir sus hechos, volvió a incluir las mismas facturas en otras relaciones de facturas, haciendo constar correctamente la cuenta bancaria de los respectivos acreedores, a quienes se efectuó el pago de sus créditos”.

De modo que el Ayuntamiento pagaba dos veces por la misma factura. Prueba de ello es que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas carga sus tintas sobre la supervisión que hizo el alcalde, el interventor o la tesorera, sobre la labor de Perico con las facturas de proveedores que se abonaban con fondos públicos: “Los demandados, don José Antonio Blasco Martínez, don A. M. S. y doña R. P. incurrieron en negligencia grave, en el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias propias de los cargos que desempeñaban, y con ello dieron ocasión a que se produjera la sustracción mencionada [...]”.

Pedro Sánchez era conocido por Perico 'El Nabo' para sus compañeros en el Ayuntamiento donde sumaba más de 25 años de trayectoria profesional y tenía su despacho en la zona noble, en la primera planta, donde se ubica la alcaldía, así como las dependencias del secretario municipal, el tesorero y el interventor. En la actualidad, se encuentra en un centro de desintoxicación tras ofrecer una entrevista con este diario donde desvelaba que desde hacía más de una década era adicto a las drogas, esnifaba rayas por el Consistorio y llegó a consumir dos kilos de cocaína en quince días.

El alcalde, José Antonio Blasco (PP), niega conocer las conductas de drogodependiente que desarrollaba en su horario de trabajo este auxiliar administrativo al que suspendió de empleo y sueldo. También se desmarca de cualquier responsabilidad contable en la demanda admitida a trámite por el Tribunal de Cuentas: "Voy a demostrar que no he hecho nada".

El funcionario Pedro Sánchez, junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP). Cedida / Ayto. Abanilla

- ¿Cómo argumenta que usted no tiene ningún tipo de responsabilidad contable en la pérdida de 131.404 euros de las arcas municipales?

- José Antonio Blasco: No tengo ninguna autorización en el programa contable. No tengo ninguna responsabilidad en ese programa y se lo voy a demostrar al Tribunal de Cuentas. El fiscal tiene que arremeter contra todo y si pilla a un político, pues mucho mejor. Ya estamos acostumbrados a estas cosas. No tengo acceso al programa de contabilidad donde se hacen las órdenes de pagos, las transferencias... Eso lo hace la Intervención.

Esa es mi defensa, si no tengo acceso al programa contable, difícilmente puedo manipular nada. El alcalde lo único que hace es firmar el decreto de pago que le pasa la Intervención y que está fiscalizado por la Intervención. Lo raro habría sido que hubiese puesto un reparo en pagar algo, si viene por la Intervención, está claro que está cotejado. Eso le pasa a este alcalde y a todos, si no te fías de la Intervención, apaga y vámonos.

Este martes ha tomado posesión una nueva interventora con habilitación nacional que sustituye al interventor - A. S. M.- demandado por el Tribunal de Cuentas, pero el alcalde asegura que eso no tiene nada que ver con esta situación: "El hombre se cogió una baja médica, teníamos mucho trabajo empantanado y lo necesitábamos sacar adelante". Curiosamente, la tesorera demandada A. S. M. tampoco sigue en el Ayuntamiento abanillero: "Fue sustituida por otro funcionario habilitado, ella era interina".

- ¿Le preocupa que este proceso abierto por el Tribunal de Cuentas le obligue a pagar con su patrimonio este desfalco?

- Pues claro que me preocupa. Yo no estoy autorizado en el programa informático de contabilidad y todo lo que se ha hecho ha sido a través de la Intervención y la Tesorería: ellos son los que tendrán que dar cuenta de cómo pasó eso. Posiblemente, el juez diga que ellos no tienen culpa porque les ha engañado este señor.