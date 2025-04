Francisco Serrano: “Es una contradicción que Sánchez no asista al funeral del Papa habiendo declarado tres días de luto en un estado aconfesional”

El profesor de Historia de la Religión desvela en el pódcast ‘En La Sabana’ las claves del funeral, propio de “un obispo de Roma, no de un pontífice”.

El próximo 26 de abril, los principales líderes mundiales asistirán al funeral del Papa Francisco para ofrecerle su último adiós en un momento de cambio en el tablero geopolítico. La huella del pontífice estará presente en una despedida para la que dejó instrucciones de austeridad, sencillez y simplificación.



Su legado también está en los mensajes que divulgó en vida sobre el mundo que le rodeaba. Su visión sobre la guerra de Gaza, su lucha a favor de los inmigrantes o sus críticas a las deportaciones de Trump. En el capítulo de hoy, con la ayuda de Jara Atienza, redactora de Internacional en EL ESPAÑOL, exploramos la relación del Papa Francisco con algunos de los invitados a la despedida que conducirá el nonagenario cardenal Giovanni Battista Re.



Francisco Serrano, profesor de Historia de la Religión, nos da detalles del funeral al aire libre del primer pontífice en más de un siglo en ser enterrado fuera de los muros del Vaticano. Los mensajes del Papa están muy presentes en su despedida.” Será el funeral de un obispo de Roma, no de un pontífice romano”, en coherencia con su forma de vivir durante su pontificado, explica el profesor. “Estamos en la octava de Pascua, una semana en la que la Iglesia no permite la celebración de funerales, pero toda regla tiene su excepción”, aclara.



Otra es el lugar en donde será enterrado. “Santa María la Mayor es una basílica históricamente española, ya que el final de las obras fueron acometidas por el papa Alejandro VI, con el primer oro que vino de América”.

Francisco Serrano se pronuncia en el pódcast sobre la polémica generada por la ausencia del presidente del Gobierno de España. “Sánchez no ha entendido nada de la Iglesia”, sentencia. “Es una anomalía que no haya asistido al funeral de un líder ético mundial”, destaca. Se trata de “una contradicción que Sánchez no asista a un funeral de la persona por la que declara tres días de luto en un estado aconfesional”, concluye.