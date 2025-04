El "problema" de España con las altas capacidades intelectuales, según Jeanne Siaud-Facchin, la mayor sabia del mundo

Jeanne Siaud-Facchin, psicóloga y psicoterapeuta francesa, centra su estudio en regular las emociones de las personas con altas capacidades, clave para conectar con el talento. Jeanne da especial importancia a la meditación en la vida de los superdotados y ratifica que "la inteligencia sólo se combina con el equilibrio entre emoción y sensación".

Llevamos toda la vida identificando la inteligencia como un asunto cognitivo, sin embargo, la emoción nace del cerebro y no del corazón. "Aún a día de hoy tendemos a asociar la inteligencia a lo cognitivo y ese es el principal problema de las escuelas a la hora de evaluar si una persona tiene altas capacidades. Ninguna prueba de Internet va a valorar correctamente a una persona", explica Jeanne Siaud durante el II Congreso Internacional de Altas Capacidades, el pasado viernes 4 de abril.

En ese tipo de pruebas sólo se valora la parte cognitiva a pesar de que las emociones son una parte íntegra de la inteligencia. Gracias a ellas entendemos el mundo y somos capaces de tomar decisiones. "Incluso en situaciones sin emociones, de manera inconsciente, las tenemos ahí".

Jeanne Siaud-Facchin durante la conferencia en Madrid Cedida

En cuanto a la toma de decisiones, la psicóloga experta declara para EL ESPAÑOL que las personas con altas capacidades son más indecisas por las diversas posibilidades que se le presentan y que, "cada nueva pregunta generará una nueva pregunta". Su toma de decisiones es más difícil al estar cada pensamiento asociado a una emoción y "puede crear alboroto a la vez, cognitivo y emocional".

Sin embargo, la amplia variedad de alternativas que se le presentan no tiene por qué hacerles llevar a elegir la peor decisión. "Ellos tomarán la decisión que les resulte más coherente. La diferencia entre una persona superdotada y una que no lo es, es que es más doloroso para ellos tomar decisiones".





Pregunta.-¿Cree que la educación en España debe ser diferente para los superdotados?

Respuesta.- Creo que es importante que el niño esté en el nivel adecuado y en el momento adecuado para la motivación. Por ejemplo, si un niño superdotado está en una clase donde el nivel es demasiado bajo, se aburrirá. En las clases del colegio hablará, llamará la atención y, tal vez, el maestro lo regañará. Por eso creo que es realmente importante que los niños puedan estar en niveles de complejidad que se ajusten a sus necesidades.

La teoría del Flow, del psicólogo húngaro-estadounidense Mihály Csíkszentmihályi, habla sobre la importancia de la motivación. Esta teoría hace referencia a un estado mental en el que una persona se encuentra completamente concentrada en una actividad. En ese estado, la persona experimenta una total absorción en lo que hace, llegando a perder la noción del tiempo y del espacio. En su estudio reflejó que cuanto más presentes estaban las personas en una actividad, más felices eran. "Si uno tiene un nivel de competencia muy bajo y el nivel de exigencia es alto, se frustrará y, al revés, se aburrirá. El reto del Flow es que haya adecuación entre esas dos cosas para que la motivación esté al máximo".

"La emoción de un momento"

El principal problema del superdotado es que no saben cómo reaccionar ante sus emociones. Cuanto más alto sea el coeficiente intelectual, más información capta esa persona y, por tanto, más emociones aparecen. "Cuando uno es muy inteligente tiende a alejarse de sus emociones, es un proceso de defensa donde trata de no sentir". Hay que crear una relación entre las 3C: cabeza, corazón y cerebro y, para ello, "pararse a pensar, a meditar qué es lo que sienten, cuál es el estado de su cuerpo,etc".

Jeanne habla de poner en perspectiva lo ocurrido y no quedar atrapado en ese sentimiento, de no quedar invadido por las emociones. "No son los acontecimientos los que perturban al hombre, sino la percepción que hace de ellos. Saber de algo no es suficiente, lo valioso es saber hacer y reconocer la presencia de una emoción.

Lo conveniente es pasar de la reactividad emocional a la respuesta ajustada. El tiempo de la emoción dura noventa segundos y, sin embargo, la podemos sentir durante una vida entera. L'émotion d'un instant, le ressenti toute une vie. "Tenemos que reconocer la presencia de una emoción, aceptarla, no tratar de luchar contra ella, relacionarse con la emoción, entender su sentido, hacer crear este espacio, reaccionar emocionalmente cuando tenemos esa emoción y ajustarse."

La experta asocia nuestros sentimientos a las señales de tráfico. Dependiendo de la emoción, sabremos cómo actuar. Cada emoción nos avisa de lo que ocurre fuera y debemos ser conscientes de las emociones. "No hay emociones negativas ni positivas, necesitamos sentir todas". Cada emoción tiene muchas emociones secundarias y estados anímicos asociados. "Con el miedo tenemos ansiedad, estrés, vergüenza, angustia, etc, es decir, las emociones se sienten en el cuerpo.

Un ejercicio sobre qué siente nuestro cuerpo dependiendo de la emoción que experimentamos Claudia Estévez

Una emoción nos impulsa a actuar y cada una de ellas cumple una función esencial. Las emociones nos alertan sobre un evento en nuestro entorno al que debemos ajustarnos.

P.- ¿Cómo reacciona un adulto cuando le comunican que es superdotado?

R.- En general, es un gran alivio porque han vivido muchos años con todas estas particularidades sin saber nombrarlas, sin entender. Se les ha dicho siempre que eran demasiado excesivos, demasiado sensibles o que se preocupaban por cualquier cosa. Ellos tenían la sensación de que no se sentían muy bien con otros o que tenían inquietudes que no eran las de los demás.

Según mi experiencia, y es larga, hay adultos que lo han llegado a entender y que hoy pueden vivir la vida que les corresponde, mientras que otros han desarrollado una forma de ira. Ira contra los padres que no lo vieron o contra la escuela. Pero en general es un alivio.

Jeanne Siaud, psicóloga experta en altas capacidades

P.- ¿Y los niños?

R.- En cuanto a los niños, todo depende cómo se lo presentamos. Lo más correcto no es decirle que es más inteligente que el resto o que va a hacer cosas increíbles, porque los presionamos y eso es ridículo. Lo importante es decirle que tiene una forma de ser inteligente que es diferente, que tendrá necesidades diferentes, y que nos vamos a asegurar de que todo vaya bien. Siempre existe un poco de esa trampa de tener miedo a la diferencia, o lo contrario, de sobreinvertir la diferencia y que digan que tienen un coeficiente intelectual muy alto y que es maravillosa.

Personas cebras

Hace 25 años, en Francia, Jeanne Siaud-Facchin decidió acuñar el término cebra para referirse a los niños con altas capacidades ya que no se sentía cómoda al hablar de ellos como superdotados. Eligió una expresión francesa, drôle de zèbres, por ser las cebras unos animales originales, diferentes. "No quiero decir que la palabra superdotado sea negativa, sólo que puede tener una connotación negativa si alguien dice que por ser superdotado tiene un súper talento. Es una forma de escapar de esa terminología", confiesa al periódico.

El término cebra lo utiliza para referirse a individuos que se apartan de la norma o que son considerados especiales, como las rayas de las cebras, que son únicas. "Al igual que no hay dos cebras iguales, tampoco hay dos superdotados iguales". Estos animales son seres que requieren estar acompañadas y establecer vínculos afectivos con otros, ya que no pueden vivir solas. De igual manera, los superdotados también necesitan encontrar su lugar en el mundo.

Jeanne Siaud Facchin Cedida

La cebra es el único équido que no puede ser domesticado, lo mismo que ocurre con las personas superdotadas que, por más que se les intente controlar, seguirán haciendo lo que ellos consideren. Es por ello por lo que debemos evitar poner etiquetas. Uno de los mitos más comunes a la hora de hablar de superdotados es creer que ese niño siempre será el primero de la clase y que sabe de todo. Esto puede provocar gran presión.

Su forma de pensar se diferencia del resto, pues actúan de una manera muy específica. También se les diferencia por tener un pensamiento arborescente, que implica la capacidad de asociar ideas e imágenes. Además, hay que considerar su elevada sensibilidad y empatía intensificada.