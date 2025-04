La mano derecha de monseñor Jordi Bertomeu, el agente 007 del Vaticano, amenaza a órdenes religiosas en Perú

Manel Riera, mano derecha de monseñor Jordi Bertomeu, amenaza a órdenes religiosas en Perú y tiene información confidencial del Vaticano.

Jordi Bertomeu, conocido como el 'agente 007 del Vaticano' contra los abusos sexuales, se ha asociado para liquidar una orden religiosa en Perú con un ex de Convergència i Unió (CiU) vinculado a empresas y empleados fantasmas.

Manel Riera Cunill es el abogado elegido por el Arzobispo de Lima y avalado por Jordi Bertomeu para intervenir Pro Ecclesia Sancta y como liquidador en el caso de las Siervas del Plan de Dios, rama femenina vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana.

Según emails y conversaciones en poder de EL ESPAÑOL tras una investigación en Perú, la mano derecha de Jordi Bertomeu ha amenazado a órdenes religiosas y confesó que la orden del Sodalicio sería disuelta cinco meses antes de su anuncio oficial.

Finalmente, la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana se ejecutará este lunes 14 de abril en Roma.

Guerra mediática y de poder

Perú se ha convertido en el centro de reconfiguración de la Iglesia Católica en América Latina.

Lo que desde fuera son una serie de cierres administrativos y canónicos, en realidad encubre una disputa por el control del relato mediático y del poder moral dentro de una institución que, aunque golpeada, conserva una influencia decisiva en el país de 33 millones de habitantes.

Por un lado, la Compañía de Jesús consolida su presencia a través de posiciones importantes. Un ejemplo es el reciente nombramiento del obispo Gilberto Vizcarra como nuevo arzobispo de Trujillo.

La influencia jesuita se extiende también en el ámbito educativo, a través de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad del Pacífico, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y redes escolares en Arequipa, Lima, Cusco, Cajamarca, Piura y Tacna.

Mientras tanto, los sectores vinculados a movimientos de espiritualidad conservadora enfrentan su mayor crisis institucional.

El instituto de vida consagrada católico Pro Ecclesia Sancta, se encuentra actualmente bajo investigación por irregularidades financieras. La orden femenina de las Siervas del Plan de Dios ha sido disuelta hace apenas una semana, el pasado 5 de abril de 2024.

El golpe más reciente lo recibió el Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), cuya disolución fue firmada por el Papa Francisco en enero de 2025 tras una investigación por abusos cometidos que se remontan a los años 90. La ejecución de la disolución se producirá este lunes en Roma.

Al centro de todas estas disoluciones y liquidaciones de movimientos conservadores encontramos dos catalanes que operan para crear un nuevo orden en la Iglesia católica en el Perú.

Operadores catalanes del Vaticano

Para intervenir estos espacios, el Papa envió a uno de sus hombres de confianza: a monseñor Jordi Bertomeu, apodado el 'agente 007 del Vaticano'.

A su lado apareció una figura aún más polémica: Manel Riera Cunill. El historial de este abogado conecta con redes empresariales y políticas marcadas por escándalos.

Antiguo asesor de Convergència i Unió, Manel fue investigado por corrupción urbanística y malversación de más de 4,6 millones de euros en Moià (Barcelona).

Desde marzo de 2024, Riera ejerce como liquidador al servicio del Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, bajo el título de director-coordinador del Área de Procesos del Arzobispado.

Riera fue nombrado interventor de Pro Ecclesia Sancta y liquidador de los bienes de las Siervas del Plan de Dios.

Su experiencia en protección de menores es nula: su única referencia es la Company for the Protection of Minors, una empresa en Reino Unido con empleados fantasmas, creados por inteligencia artificial, incluido un supuesto CEO llamado Tim Smith.

Desde que EL ESPAÑOL reveló los empleados fantasma de esta empresa, ya no queda rastro de los 12 trabajadores inexistentes creados por inteligencia artificial, ni de los supuestos agentes comerciales que en realidad eran jugadores de balonmano.

Además, ha promovido la plataforma We Are Free, que recauda fondos sin respaldo legal claro. Tras la publicación por parte de este periódico de esta iniciativa opaca, su página web ha sido desconectada.

A raíz del último artículo de EL ESPAÑOL, revelando los conflictos de interés que comprometen a Jordi Bertomeu, distintos activistas y sacerdotes han negado la conexión entre este y Manel Riera.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un correo electrónico dirigido por el jesuita Carlos Cardó a una feligresa limeña inquieta en el cual este dice que Manel Riera es "simplemente un conocido de Monseñor Jordi Bertomeu".



Los hechos alegan lo contrario. En 2018, Riera y Bertomeu coescribieron un capítulo sobre derecho penal canónico.

Este parece ser el inicio de la carrera eclesial de Manel Riera, a lo largo de la cual el abogado catalán va a amparar y justificar todas sus actuaciones en base a la voluntad de Jordi Bertomeu.

Siervas del Plan de Manel

El 26 de julio de 2024, el Arzobispado de Lima anunció la designación de la Hermana María Elena Camones como nueva comisaria de las Siervas del Plan de Dios, orden femenina vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana.

Oficialmente, se trataba de un paso más hacia la resolución del caso. En la práctica, la figura que dirige el proceso desde las sombras es Manel Riera.

Un documento interno que narra la reunión del 22 de agosto -a la que accedió este medio- deja claro que Riera marca la pauta, pese a no tener ninguna potestad oficialmente anunciada por el Arzobispado.

Controla los temas financieros, prohíbe las comunicaciones externas y exige confidencialidad total, insiste en que su nombre no puede salir a la luz, y desliza una amenaza: "Si no se hacen las cosas como lo planteamos, no lucharemos por nada, la ayuda que se ofrece ya no será posible".

Además, explica que la imposibilidad de que las Siervas del Plan de Dios continúen en Perú se debe a una decisión de la Santa Sede y de monseñor Bertomeu.

Su rol parece ser el de un operador eclesial que actúa sin controles, mientras utiliza su posición para guiar el futuro de una congregación en crisis.

Después de esta reunión, la Hermana Camones publicó un comunicado interno en el cual pide "docilidad" a las hermanas de las Siervas del Plan de Dios, siguiendo la pauta marcada por Manel Riera.

Manel Riera opera con un nivel de influencia inusual y posiblemente fuera del mandato supuestamente atribuido por el Arzobispo de Lima.

En marzo de este año, el propio Manel Riera envió un correo en tono amenazante a Pro Ecclesia Sancta, un instituto de vida consagrada,

"Para continuar trabajando con total confianza, o cambiáis el discurso que utilizáis, tanto hacia nosotros como hacia el exterior, o no hará falta que continuemos", escribió la mano derecha de Jordi Bertomeu. Este es el mismo proceder que con las Siervas.

En el correo, Riera agradece la disposición de Pro Ecclesia Sancta para resolver "la importante problemática económica, financiera y legal que amenaza la continuidad de la institución, recogiendo las palabras de monseñor Jordi".

Riera se ampara de esta forma nuevamente en la voluntad del sacerdote catalán. Por último, señala que "para el bien de todos, y sobre todo para que monseñor (Jordi Bertomeu) pueda presentar un informe creíble al Santo Padre, sería conveniente rehacer las respuestas que habéis presentado".

Información confidencial

Gracias al documento ya citado de la reunión del 22 de agosto, EL ESPAÑOL puede verificar que Manel Riera conocía la decisión de disolver el Sodalicio cinco meses antes de que fuera anunciada oficialmente por el Papa en enero de 2025.

En la reunión de agosto, Riera afirma que la Santa Sede tiene la intención de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana.

En ese momento, el que lideraba la investigación sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, era precisamente monseñor Jordi Bertomeu - la única persona capaz de informar a Manel sobre las intenciones reales de la Santa Sede en cuanto al movimiento católico y conservador.

El acceso de Manel Riera a una información privilegiada y secreta -debido a una auténtica complicidad entre los dos operadores catalanes-, así como la dudosa reputación de ambos proyecta una sombra en cuanto a la legalidad de los procesos de disolución de las distintas órdenes.

De todas ellas, la más importante se producirá hoy día en Roma, cuando se firme el decreto de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana.

Este acto se convertirá en una nueva victoria para la Compañía de Jesús, que consolidará su hegemonía en el Perú.