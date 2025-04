Espe y Shadia son bisexuales, como el 40% de mujeres de 18 a 34: "Una de mis referentes a los 4 años fue una profe lesbiana"

"Esto es una moda", "se te pasará", "estás confundida", "eso es vicio" o "eres muy joven"... Son algunas de las frases más escuchadas por Esperanza Estevez (2002) y Shadia Gallardo (2004). En los datos de la última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en 2025 la poblacón que se considera bisexual ha aumentado un 5,9%, mientras que en 2021 el porcentaje era sólo de un 2,3%. El dato más llamativo es la proporción de chicas jóvenes de entre 18 y 24 años que manifiestan sentirse atraídas por los dos sexos en España: un 39,6%.

Estos datos no reflejan que durante estos cuatro años haya crecido el número de mujeres bisexuales pertenecientes a la generación Z, sino que son cada vez más las que proclaman su orientación sexual con total libertad y sin importar el qué dirán.

Shadia explica al periódico que se percató de que era bisexual con quince años, aceptar que se sentía atraída tanto por chicos como por chicas fue realmente duro, sobre todo por su cultura. Es peruana y tiene parte gitana. "De pequeña tenía muchísimo miedo en decir que me gustaba una chica y, a día de hoy, con mi padre aún es difícil porque mi padre al tener esa parte gitana no te lo acepta y puede decirte que está decepcionado. Son muy cerrados de mente, pero fue un proceso de adaptación". "

En el lado opuesto se encuentra Esperanza que, también con quince años descubrió su bisexualidad, no tuvo problemas con su círculo cercano a la hora de abrirse para contarles qué le estaba sucediendo. "Aceptarlo fue muy fácil porque me han criado de una manera muy abierta".

A pesar de las diferentes vivencias, ambas coinciden en que no han sentido rechazo hacia sí mismas, pero que en momentos de presión habrían preferido sentirse atraídas por un sólo sexo.

"En España sí hay una mayor aceptación a día de hoy si lo comparamos con épocas anteriores, pero creo que simplemente es porque la sociedad ha avanzado hasta un punto en el que hay referentes donde verse reflejadados, donde se conoce más sobre el tema y se entiende mejor. No es un tema de que haya más casos, sino que ahora es más fácil saber lo que te pasa y más sencillo decirlo y serlo abiertamente", declara Esperanza Estevez a EL ESPAÑOL.

Esperanza Estévez Cedida

Para Esperanza, el hecho de que no exista opresión a la hora de decidir quién te gusta es para estar satisfechos, y lo asemeja a los casos de violencia de género. "A nivel de datos no sé si hay más casos de violencia de género, lo que sí sé es que nos enteramos de más porque la gente se atreve a denunciar. Esto es realmente positivo, no porque haya más denuncias, sino porque a través de una denuncia se le da más visibilidad".

Surgen referentes

Gracias a la aparición de referentes, los jóvenes sienten mayor tranquilidad si lo que les ocurre ya ha sido expuesto previamente. Uno de los ejemplos que podemos destacar es el de Carolina Yuste, protagonista de 'La infiltrada', que sintió la necesidad de confesar durante la grabación del podcast Está el horno para bollos su bisexualidad porque desde una perspectiva social es fundamental hacer visible una variedad de experiencias, de relatos, de identidades y de formas de comunicación.

"Una de mis mayores referencias fue una profesora de cuando yo tenía cuatro o cinco años que era lesbiana y tenía pareja. Era mi profesora preferida y, aunque en su momento yo no fuera consciente, cuando fui mayor se convirtió en alguien muy importante por el proceso que estaba pasando de no saber lo que me pasaba o lo que sentía", aclara Esperanza.

Aunque la joven de 21 años no ha tenido figuras inspiradoras en su familia, sí las ha encontrado en el mundo influencer y de la música. "Siempre veía a Dulceida y cómo le costó a ella salir y decir que estaba con Alba. También veía vídeos de cantantes como Lauren Jauregui o Camila Cabello, que había mucho drama de ellas y veía la necesidad de indentificarme".

Shadia Gallardo Claudia Estévez

Una protesta que hacen para aumentar la visibilidad de la bisexualidad es para el mundo del cine. Desean que haya un porcentaje mayor de hombres bisexuales que protagonicen este tipo de personajes y evitar el estigma de que hombres y mujeres acaben en una relación homosexual. "La idea que están dando es que ser bisexual siendo mujer es un paso para acabar siendo lesbiana y, obviamente, hay muchas chicas lesbianas que pasan por ese proceso porque les es más sencillo ir poco a poco, pero eso no quiere decir que las chicas que son bisexuales sigan siempre ese proceso".

"La bisexualidad no existe"

A pesar de que en su entorno familiar y de amistad Esperanza nunca se ha sentido cuestionada, sí es cierto que ha tenido que vivir situaciones donde ciertas personas que no pertenecen a su ámbito personal han tratado de hacerle ver que sentirse atraída por ambos sexos es prácticamente imposible. "La persona que más me imponía era mi padre, no porque tenga una mente cerrada ni nada, sino porque es una persona muy seria, pero para mi fortuna sólo me dijo: ¿Esperanza tú eres tonta?, a mí me da igual con quién estés".

En cuanto a la no aceptación en la sociedad de aquellas que se enamoran de los dos sexos, la joven considera que la cuestión no está en ser o no aceptado, el problema radica en los que invisibilizan la bisexualidad y afirman que no existe. "Yo no he sentido que no me acepten, he sentido que no me creen. Mucha gente lo que hace es decir que es una falsa, una tontería o directamente que no existe. Anulan el concepto como si no fuera algo que realmente existiera o suprimen mi pasado si actualmente estoy en una relación heterosexual".

Concello de Santiago La Casa Xohana Torres de Santiago refuerza su servicio de atención e incluye asesoramiento LGBTIQ+

Una vez empezada la relación, tanto Shadia como Esperanza han experimentado momentos desagradables con hombres que, según el CIS, aquellos de entre 18 y 20 años son más reacios a cambiar de preferencia sexual (72%). Shadia añade que "mi ex pareja, que era un tío, cuando yo comentaba lo guapa que era alguna chica, me decía ¿ya vas a empezar con tus cosas de que te gustan las tías?" "Me he encontrado con hombres que les choca o que preguntan mucho, que les hace demasiada gracia o que me preguntaba que, si estaba con ellos, ¿cómo podía estar con una mujer?. En su cabeza no les cuadra", concluye Esperanza.