Ni Bachillerato ni FP: la vía 'alternativa' que estudia la infanta Sofía para acceder a la universidad sin Selectividad

La infanta Sofía cumple 18 años el próximo 29 de abril. Y pese a que no tiene del todo claro su futuro, esta semana ha trascendido lo que no quiere hacer. Al contrario que su hermana mayor, la princesa Leonor, desde Zarzuela han confirmado que “no se contempla la posibilidad de una formación militar para ella”. En otras palabras, la menor de las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia no pasará por la Fuerzas Armadas antes de ir a la universidad.

Así, cuando se gradúe del Bachillerato Internacional el próximo 24 de mayo en su colegio, el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido), el siguiente paso de la segunda heredera al trono de España pasa por la facultad. Según ha publicado la revista ¡HOLA!, la infanta Sofía baraja estudiar una carrera de las llamadas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), puesto que tienen una gran empleabilidad, y que a lo mejor la estudia en una universidad del extranjero. Aun así, esto no ha sido confirmado.

Lo que sí se sabe es que si Sofía quisiera estudiar la carrera en España no tendría que realizar la Selectividad de 2025, actualmente llamada Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Por supuesto, esta situación nada tiene que ver con su posición social o con algún tipo de trato de favor a la infanta, sino que ella desde hace dos años ha cursado la tercera vía para acceder a la universidad más allá del Bachillerato o el ciclo superior de Formación Profesional: el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional (IB).

Varios alumnos a las puertas de una facultad. EP

Este programa, fundado en 1968 y dirigido a jóvenes de 16 a 19 años –el equivalente en edad al Bachillerato español–, es un plan de estudios de dos años que se caracteriza por preparar a sus alumnos para la universidad mediante una enseñanza enfocada en el pensamiento crítico, la investigación y la comprensión intercultural. De hecho, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional –de ahora en adelante PD– “goza del respeto de las principales universidades de todo el mundo”, explican sus creadores.

Por ello, los principales sistemas educativos de todo el mundo han aceptado este programa de origen suizo en sus estructuras debido al prestigio que ha adquirido el PD a lo largo de casi medio siglo. “En un principio, era un programa que se creó para que los hijos de los diplomáticos pudieran trasladarse de país continuamente sin tener que interrumpir su currículo educativo, pero a día de hoy es una posibilidad a la que todo el mundo puede acceder”, explica a EL ESPAÑOL Cecilia Villavicencio, directora de uno de los seis colegios españoles del Grupo SEK, la institución que introdujo el programa en España en 1977.

Casi 40 años después, al menos 200 colegios e institutos de toda España imparten el PD del Bachillerato Internacional, de los cuales 49 son centros públicos. A nivel mundial 5.963 centros públicos y privados –en 163 países– enseñan este programa, que, por su prestigio y dificultad, permite a los estudiantes no hacer la Selectividad para poder ingresar en determinados grados. Obtener un buen resultado en el programa da vía de acceso directa a algunas universidades o, en el peor de los casos, existe un sistema de homologación en España que proporciona al estudiante una nota de corte que compite con la que puede obtener un alumno del Bachillerato regular que realiza la PAU.

El IB y su homologación

Como la infanta Sofía se graduará el próximo 24 de mayo del Bachillerato Internacional, tendría la posibilidad de homologar su título y sus calificaciones de modo que puede optar a acceder a una universidad pública española, si quisiera. Y es que cabe destacar que su colegio, el UWC Atlantic College de Gales, es uno de los centros mundiales que imparten el PD. “Y da igual si cursas el programa en el Reino Unido, en España, en China o en Singapur. Es el mismo programa”, explican fuentes del Grupo SEK.

“Es más, en España desde mayo de 2018 la homologación del IB con el Bachillerato español se hace a través de un trámite de verificación que realizan los colegios con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Antes de esa fecha, los alumnos hacían la fase específica de la Selectividad para subir puntos, pero ya no hace falta. Las calificaciones del IB se homologan”, continúa Cecilia Villavicencio, directora del SEK-Ciudalcampo. La duda que surge, evidentemente, es saber en qué consiste el PD y cómo se evalúa.

Bien, según explican sus creadores, “el currículo del PD está formado por seis grupos de asignaturas y los componentes troncales: Teoría del Conocimiento, Creatividad, Actividad y Servicio y la Monografía”. Esas seis asignaturas pueden ser Matemáticas, Lengua, Biología, Química, etc., es decir, las asignaturas propias del Bachillerato. La diferencia radica no sólo en su método de enseñanza, que es “muy práctico y que huye de la memorización para aplicar en cada ejercicio los conocimientos y competencias adquiridas”, sino también en su método de evaluación.

La infanta Sofía está finalizando el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido). Casa Real

“Cada asignatura se califica sobre 7, es decir, si un alumno tiene perfectas las seis asignaturas y los componentes, tendría una calificación máxima de 42. A esto se le pueden sumar tres puntos adicionales que surgen de la combinación de Teoría del Conocimiento y la Monografía. Es decir, la máxima nota en el IB es un 45, pero eso es un unicornio. No se ve. Realmente, a partir del 24 se considera el programa como superado y las notas de los aprobados, evidentemente, van desde el 24 hasta el 45”, dice Cecilia Villavicencio.

La homologación de la nota del IB a una nota equivalente del Bachillerato español más la nota de la PAU se calcula a partir de una fórmula. Esta la hace la UNED y se publica alrededor del 5 de julio. Un ejemplo de cómo funciona lo aporta la directora del SEK. Cuenta a EL ESPAÑOL que tuvieron un alumno que quería estudiar Medicina en la universidad pública, es decir, una carrera con una nota de corte que no baja del 13 sobre 14.

“Pues este chico obtuvo un 6 en Inglés, primera lengua; un 7 en Español, segunda lengua; un 5 en Historia Nivel Medio en inglés; un 7 en Biología Nivel Superior en inglés; un 7 en Matemáticas Nivel Superior en español; y un 7 en Química Nivel Superior en español. Es decir, obtuvo un 40 en su nota de Bachillerato Internacional y gracias a ella entró directamente a estudiar Medicina en una universidad pública española”, ejemplifica la directora.

Aunque no se sabe aún qué camino será el que escoja la infanta Sofía en su futuro inmediato, sí se sabe que –en función de su nota en el IB– puede acceder a alguna carrera universitaria en cualquier universidad pública o privada de España sin pasar por el trámite de la Selectividad.