El método del boxeador José Luis Serrano para poner a Pablo Motos como un 'toro': "Es obediente, hace lo que le digo"

La afición por cuidarse y estar en plena forma física de Pablo Motos es muy conocida por los espectadores de El Hormiguero, que ven cómo el presentador ya está rozando los 60 años, pero que se cuida al máximo.

Hace unas semanas, Jorge Salvador, su socio en la productora 7yacción, mostró en el programa de Antena 3 lo que tomaba cada noche el presentador para cenar antes de comenzar la emisión. Una bebida a la que llamaban 'papota': "Es un batido de suero de leche de proteína, cacao puro, lino, fresas y leche de avena", explicó el valenciano.

No obstante, además de la alimentación, Motos cuida mucho su cuerpo, ya sea con Jorge Blanco practicando lucha, haciendo entrenamiento de fuerza con Ramón Gabaldón, con Keila Velón realizando Bikram yoga, meditando con el método Joe Dispenza, haciéndose tratamientos en la firma de belleza médica Maribel Yébenes o entrenando boxeo con José Luis Serrano Valero, fundador de los gimnasios de boxeo Fightland España.

José Luis Serrano Valero en una imagen promocional de su gimnasio Fightland. Imagen cedida

Una vez a la semana, el presentador acude al gimnasio del madrileño para practicar técnicas de boxeo, que le sirven para desconectar de una semana intensa de trabajo en El Hormiguero repleta de invitados.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con José Luis Serrano en una pausa de sus entrenamientos y desde su despacho en el gimnasio para contarnos como se inició en este deporte; su palmarés, dos veces Campeón de España de Boxeo y cinco veces Campeón de la Comunidad de Madrid; su paso por la banca antes de abrir los Fightland España (@fightlandspain) y acercar ese deporte a todo el mundo, siendo Pablo Motos uno de sus discípulos más destacados.

Un alumno disciplinado

Si hay algo en lo que destaca Pablo Motos es su disciplina, tanto en el ámbito laboral, como corroboran sus compañeros de El Hormiguero, como en el deportivo, donde no descuida nada de su alimentación ni forma física.

El presentador suele subir a su cuenta en redes sociales vídeos boxeando con José Luis Serrano, su entrenador en Fightland España, aunque sus seguidores también le han podido ver haciendo guantes con Ilia Topuria, Campeón Mundial de Peso Pluma de UFC, o con Omar Montes, ya que el cantante practicó boxeo antes de dedicarse al mundo de la música.

Que el valenciano acabara subido a un ring del gimansio de Serrano fue pura casualidad, ya que Serrano recuerda que una chica de uno de sus gimnasios estaba repartiendo propaganda, y le dio a Motos un folleto. El conductor del programa de Antena 3 sintió curiosidad y se acercó a preguntar: "Me llamaron para que le diera la primera clase... y de eso ya hace nueve años", recuerda.

PREGUNTA.– ¿Cómo ha evolucionado Pablo Motos como boxeador en casi una década? ¿Cómo ha ido cambiando su entrenamiento?

RESPUESTA.– No tiene nada que ver el Pablo que empezó con nosotros hace nueve años, que no sabía nada de boxeo, al de ahora. Hubo que enseñarle todo porque, aunque había hecho algo de artes marciales, nunca se había puesto unos guantes. Al principio le costó bastante, porque claro, no es lo mismo empezar en este deporte con 12 o 13 años que empezar ya mayor. Pero como tiene mucha fuerza de voluntad y trabaja un montón, enseguida fue cogiéndolo. Llevamos nueve años entrenando una vez a la semana y la evolución ha sido muy buena, hasta el punto de que hoy día tiene un nivel altísimo.

José Luis Serrano Valero en su juventud como boxeador, en una imagen de archivo. Cedida.

P.– ¿Se atrevería a enfrentarse a él en un combate?

R.– Nos enfrentamos muchas veces haciendo sparring, nos respetamos mucho y nos tratamos muy bien.

P.– ¿Cómo es el entrenamiento de Pablo Motos en la actualidad?

R.– Varía bastante, depende de la semana. Hacemos un entrenamiento estándar comenzando con algún tipo de calentamiento; después hacemos ejercicios de coordinación, sobre todo en el espejo; hacemos cambios de guardia; ejercicios de juego de piernas; y distintos movimientos de boxeo. Después empezamos con ejercicios más específicos de este deporte como combinaciones en manoplas en el ring a ritmo muy alto, donde también usamos palas. Luego introducimos distintos elementos como uno que se llama La Gobernadora (escudo redondo que permite al entrenador proporcionar al boxeador otro entrenamiento diferente al de las manoplas y el peto), que es para pegar duro y golpes curvos. Luego también metemos trabajo en el saco y, en días especiales, hacemos sparring, nos ponemos cascos y boxeamos el uno con el otro. Esa es una sesión de nuestros entrenamientos que suelen durar una hora.

P.– ¿Qué tipo de alumno es Pablo Motos?

R.– Es el alumno más disciplinado que he conocido, es perfecto. Digamos que es casi obsesivo con su entrenamiento, él quiere aprender y es muy obediente, ya que tiene plena confianza en mí y hace todo lo que le digo. Es totalmente obediente y trabajador al máximo, repite todo una y otra vez. Se lleva deberes para casa si algo no le sale bien y cuando vuelve al gimnasio, le sale perfecto. Lo da todo en los entrenamientos y hace lo que sea por aprenderlo bien. Si tuviera que ponerle un pero, es que es tan perfeccionista y quiere entrenar tanto que a veces cuesta decirle que hay que parar. Él siempre quiere darle una vuelta más.

P.– ¿Influye su edad, el entrenamiento o el estrés en las lesiones que ha sufrido? La de tríceps fue la última.

R.– Sí que influye la edad, pero vamos, los dos tenemos la misma y yo no he tenido lesiones. Influye más el estrés laboral en la lesiones que el deporte que se practica. También es verdad que no es lo mismo entrenar con 20 años que con que con 59. Pero él está fortísimo y puede entrenar a unos niveles muy altos. No he conocido a nadie de su edad que entrene a ese nivel. Y las lesiones, pues ha tenido algunas, han sido pocas porque han sido a lo largo de muchos años, pero lo bueno es que está muy fuerte y se ha recuperado siempre muy bien de todas ellas.

P.– ¿Le viene bien practicar boxeo para ese estrés diario en un programa en máxima audiencia? ¿Le ayuda a desahogarse?

R.– Con eso de desahogarse hay mucha leyenda. En el boxeo estás concentrado en lo que estás haciendo, no pones cara a nadie con quien has tenido un problema en la del rival o el entrenador. Es verdad que este deporte desestresa muchísimo, pero centrado en lo que estás haciendo, y ese mismo esfuerzo que haces, esa concentración, te hace desconectar de otras cosas. Pablo es un personaje público, es muy perfeccionista, su programa lleva 19 años siendo el más visto de la televisión y sigue trabajando al máximo para hacerlo. En esa vida tan estresante le viene muy bien el deporte y, concretamente, el boxeo, porque, como él siempre me dice: "El día que entreno contigo es el mejor de la semana, mi momento favorito".

P.– ¿Qué otros personajes conocidos han entrenado con usted en Fightland España?

R.– Desde Carmen Chacón, la que fue ministra de Defensa, a Julen Lopetegui, el que ha sido entrenador del West Ham esta temporada, o el presentador Alonso Caparrós. También hacemos Team Building de empresas en el gimnasio con gente de LinkedIn, Google o los propios trabajadores de El Hormiguero como Marron, Juan Ibáñez, Manuel Linares, Damián Mollá…

Del boxeo a la banca, y de vuelta

José Luis Serrano Valero comenzó a interesarse por el boxeo desde muy pequeño, ya que le impactó mucho la película Rocky II, y decidió que él quería imitar a Balboa sobre un ring. Comenzó a entrenar en el antiguo Palacio de los Deportes (actual Movistar Arena) y, con 15 años, se convirtió en el primer boxeador juvenil de España.

Con 17 debutó como amateur, compaginando estudios y entrenamientos, licenciándose en Ciencias Económicas y Empresariales, además de ser diplomado en Finanzas y Dirección Bancaria. En el ámbito deportivo, el madrileño es entrenador nacional por la Federación Española de Boxeo, árbitro internacional, CrossFit Trainer Level 1 y profesor de boxeo para el profesorado de Educación Física en centros educativos de la Comunidad de Madrid.

José Luis Serrano Valero (i) y Pablo Motos (d) durante una sesión de entrenamiento. Imagen cedida.

P.– ¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

R.– Fui boxeador durante 11 años, disputé 104 combates, con un récord de 92 victorias, solo perdí en nueve ocasiones, ninguna por KO, y permaneciendo invicto durante cinco años seguidos. Con 26 años lo dejé porque estaba estudiando. Luego empecé a trabajar en banca y ya no lo podía compaginar. Además, no quería vivir del boxeo, aunque mira ahora.

Llegué a ser director de oficina, luego director de zona, director territorial de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero llegó un momento en que la entidad en la que yo estaba no iba bien, la iba a absorber otro banco y nos dieron la oportunidad de acogernos a un ERE. Yo podía haberme quedado porque era alto de directivo, pero con otro socio que tenía por aquel entonces decidí montar los gimnasios.

Eso fue hace diez años, cuando el boxeo era muy diferente a lo que es ahora. Solo se hacía boxeo en gimnasios específicos de boxeo donde iban chicos para ser boxeadores profesionales exclusivamente. Este deporte tenía muy mala fama y era una actividad marginal en muchos sentidos.

Casi no había mujeres boxeando y nosotros lo que quisimos fue llevar el boxeo al gran público, a todo el mundo, porque esto es una actividad que te pone súper en forma, que haces cardio y fuerza a la vez, que la puede practicar todo el mundo, que no se necesita mucho material, que es divertidísima, que se progresa rápidamente, te pone muy en forma. Fuimos a todos los gimnasios de boxeo que conocía, pero nos dijeron que eso no tenía futuro. Un década después, ellos nos copian los métodos.