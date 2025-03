Quitín Mira, el 'Amundsen' murciano que recorrerá 800 km en el Ártico canadiense con 59 años y "sin avituallamientos"

800 kilómetros sobre el hielo polar canadiense arrastrando un trineo de 120 kilos de víveres: esa es la aventura que va emprender a pie Francisco Mira (Santomera, 1965), que se hace llamar 'Quitín'; junto a Sechu López y José Trejo, a partir de este sábado en la expedición 'Mar de Hielo 2025'. A sus 59 'palos' ni el frío, ni los osos polares, ni los "45 días de caminata" intimidan a este montañero incansable que afronta este reto "con tranquilidad, sabiendo que es una prueba más mental que física", según explica a EL ESPAÑOL.

La expedición a la que se enfrenta el santomerano está lejos de ser un desafío para todos los públicos. La distancia que tendrán que recorrer a pie es equivalente a la que separa Murcia de Bilbao por carretera. Además, se trata de una ruta que recorre una de las regiones más inhóspitas del planeta, conocida como Paso del Noroeste, con temperaturas medias de -35 grados, y atravesando un mar helado.

"Vamos a pasar por el Polo Norte magnético de La Tierra. Fuera de la Antártida, es la zona más fría del planeta, solo ha habido una expedición anterior a este lugar, en 2021". El montañero ha dado a conocer este viernes todos los detalles de su aventura en el Palacio de San Esteban de Murcia, tras haber sido recibido por el presidente autonómico, Fernando López Miras.

El recorrido sigue la estela de la célebre expedición de John Franklin de 1845, en la que desaparecieron dos barcos y 129 tripulantes. Fue en 1906 cuando el noruego Roald Amundsen -el primer hombre en llegar al Polo Sur- logró atravesarlo por primera vez con éxito. Aunque el paso ha permanecido inaccesible para la mayoría en los últimos años debido al hielo.

Quitín Mira, trepando el monte Ama Dablam (Nepal). Cedida

Pero esto no echa para atrás al veterano montañero de Santomera, que ha protagonizado expediciones a montañas icónicas por todo el mundo: las del Aconcagua (Argentina), el Kilimanjaro (Tanzania), el Mont Blanc (Francia), el Pico Lenin (Kirguistán)... También ha alcanzado el Polo Norte Geográfico y el Hielo Patagónico Sur (Argentina y Chile).

Esta expedición a la que se enfrenta ahora es "totalmente autónoma, con cero emisiones de carbono, y por eso no vamos a hacer avituallamientos. Lo llevaremos todo encima: comida, combustible, alimentación... ", explica el expedicionario. "Pensamos completar la travesía en 42 días, pero llevamos víveres para 45, por si acaso".

Quitín Mira detalla que tienen previsto "avanzar a un ritmo de unos 18 o 20 kilómetros diarios. Salimos de la población de Resolute Bay, y terminaremos en Gjoa Haven, en la región canadiense de Nunavut", donde al llegar, colocará una pica con la bandera de la Región de Murcia. "Estas dos son poblaciones inuit".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López MIras (i), entrega al explorador Quitín Mira (d) la bandera que colocará al finalizar la expedición 'Mar de Hielo 2025'. CARM

Los inuits son los pueblos conocidos popularmente en Occidente como esquimales. Sin embargo, el santomerano recalca que "a ellos no les gusta que se les llame así, porque eso significa 'el que come carne cruda, caníbal'. Prefieren que se les llame inuit, porque significa 'persona'".

Y es que esta expedición no está planteada solo como un desafío deportivo, sino que tiene un "componente etnográfico": "Vamos a grabar un documental sobre las costumbres ancestrales que se están perdiendo de la población inuit que vive en esa zona". "Vamos a estar una semana conviviendo con ellos, viendo cómo pescan, cómo cazan... Tenemos un contacto allí al que vamos a acompañar para poder grabar".

El gran peligro de la expedición reside en la propia naturaleza. No en vano, estos tres exploradores van a caminar sobre hielo la mayor parte del tiempo. Por esta razón, Quitín Mira explica que "lo que puede hacer que la travesía se paralice es que tengamos una vía de agua muy grande".

Quitín Mira, este jueves, haciendo los últimos entrenamientos antes de la expdición 'Mar de Hielo 2025'. Cedida

"Iremos sobre el mar congelado, son placas que están en movimiento. Si nos encontramos con vías de agua de dos o tres kilómetros, seguramente la expedición habrá terminado, salvo que consigamos dar la vuelta por otro lugar". El problema de esta estrategia es que implica "dar rodeadas kilométricas, y eso es algo que no podremos hacer todos los días".

La experiencia de este montañero que lleva "40 años haciendo expediciones" es la mayor garantía de éxito de esta aventura: "Mi primera experiencia en el Ártico fue en el Polo Norte geográfico en 2005". Por esta razón, asegura que él y sus compañeros son "tres personas con mucha veteranía en montaña y situaciones complicadas y sabemos que aún a pesar de su dureza, estamos preparados para afrontarlo".

Osos polares

Por otro lado, el expedicionario santomerano explica que la ruta se desarrolla en "la zona con más osos polares del planeta". Quitín comenta, entre risas, que no quiere "ni verlos", ya que son animales que "pueden perseguir a sus presas durante días si están hambrientos".

"Sin embargo, también es una zona muy rica en focas, entonces pensamos que no se atreverán a complicarse con nosotros si ya tienen alimento". Y es que estos animales solamente son agresivos si tienen hambre o se sienten amenazados: "Lo peor sería encontrarse con un oso hambriento, ese va a por todas, y es capaz de olerte a cinco kilómetros de distancia".

Una foto de archivo de la WWF de un oso polar. WWF

En cualquier caso, los exploradores cuentan con equipamiento para protegerse de estos grandes animales, que pueden llegar a superar fácilmente los 400 kilos: "Llevamos bengalas para asustarles y también un perímetro con cargas explosivas que colocaremos por las noches alrededor de la tienda, a tres metros, para despertarnos si un oso se acerca".

"También llevamos un rifle con balas, pero dispararles es siempre el último recurso". Estos gigantes de pelo blanco se encuentran amenazados por el deshielo. WWF estima que, en la actualidad, solamente deben quedar "22.000 y 31.000 ejemplares en todo el mundo".

En cuanto al apartado económico, Quitín Mira declara que esta expedición les ha supuesto una inversión a los tres exploradores de "25.000 euros por cabeza". El proyecto cuenta con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Santomera.

El alcalde santomerano, Víctor Martínez, que ha acompañado al explorador durante su reunión con Fernando López Miras, define esta aventura como "una hazaña histórica" que invita a reflexionar sobre el medio ambiente: "Si es posible que Quitín recorra 800 kilómetros con emisiones cero, imagínense lo que podríamos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día".

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez (i), en el Palacio de San Esteban este viernes con el presidente autonómico, Fernando López Miras (c) y el explorador Quitín Mira (d). CARM

Quitín Mira asume con 59 años un reto de gran exigencia física y mental. Pese a todo, no se atreve a afirmar si esta será su última expedición de estas características: "Llevo cuatro décadas haciendo expediciones, montañas, viajes, escaladas, travesías polares... Quizás ninguna tan dura como esta. Pero me puede pasar como otras veces en las que digo que seguramente será la última, y luego no lo es".