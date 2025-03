El innovador método de Ingrid Mosquera, la 'youtuber' nombrada mejor profesora de España en la Universidad

Ingrid Mosquera (A Coruña, 1976), doctorada en Filología Inglesa, empezó a ejercer de profesora en la Universidad de su ciudad de manera fortuita, sin ella saber muy bien cómo había llegado hasta ahí... o tal vez sí.

La recién nombrada mejor profesora en cateogría de Universidad siempre había sentido predilección por la enseñanza, pero como ella declara al periódico EL ESPAÑOL, "aunque tuviera vocación de docente, una parte de mí siempre había querido ser juez", así que se matriculó en Derecho para abandonarlo a los pocos meses por falta de motivación.

Tras la renuncia, se inscribió, sin saber muy bien qué hacer, en Filología Inglesa, pero siempre con el pensamiento de desempeñarse como catedrática. "Estaba un poco perdida, pero sí, siempre quise ser profesora. También ayudó estar en el mismo edificio que Magisterio y, curso de educación que veía, curso al que me apuntaba".

Conseguida la acreditación para trabajar en la Universidad, vio su sueño de pequeña cumplido, sin embargo, tras varios años en la Universidad de Coruña, de un día para otro, tuvo que abandonarla. "Fue un momento duro, pero a la semana siguiente ya estaba trabajando", admite Ingrid.

En cuanto se vio sin trabajo, comenzó a buscar y se encontró con una de las mejores oportunidades de su vida. "Me postulé para el anuncio y, ese mismo día, ya estaba haciendo la entrevista. El lunes siguiente empecé a trabajar en la Universidad Internacional de La Rioja, que es online. De eso hace ya más de 14 años".

Gracias al cambio tan radical que supone pasar de modelo presencial a online, Ingrid ha sido nominada por segundo año consecutivo, siendo este cuando se consagrara como vencedora en la condición de Universidad por los premios EDUCA ABANCA -el año pasado quedó en segundo lugar con una diferencia de dos puntos-.

La plataforma educativa Educa y la Obra Social ABANCA entregaron el sábado pasado en A Coruña los VIII Premios EDUCA ABANCA, que destacan a los mejores docentes de 2024. Estos premios, organizados desde 2017 con la colaboración de Afundación, buscan reconocer la labor de los educadores en diversos niveles de enseñanza.

La ceremonia, a la que asistieron 380 personas, contó con la presencia de autoridades como el consejero de Educación de Galicia, Román Rodríguez, y el subsecretario de Educación del Ministerio, Santiago Roura. Durante el evento, se premiaron a siete docentes en distintas categorías y se otorgaron reconocimientos a 61 profesionales por su dedicación y excelencia en la enseñanza.

Ingrid Mosquera junto al premio EDUCA ABANCA que le acredita como la mejor profesora en categoría de Universidad Ingrid Mosquera Cedida

A pesar de lo gratificante que es recibir un premio así y que sean tus propios alumnos los que te consideren la mejor profesora de la Universidad, Ingrid confiesa que no volverá a enviar los documentos requeridos para la nominación. "Ahora considero que este año si vuelvo a salir nominada, no voy a entregar los papeles porque considero que es un momento muy bonito y que, además, al final muchos profesores quedamos a dos puntos, a tres. Yo el año pasado quedé a dos del primero entonces, considero que es bonito dejar que tus compañeros puedan vivir este momento. Yo ya he sido la mejor, pues ahora que puedan disfrutar de este momento otras personas."

Versatilidad del profesor

Ingrid, cuando decidió embarcarse en el proyecto de una Universidad online, temió por no saber adaptarse a este modelo, pero encontró la solución a través de las distintas herramientas interactivas que encontraba por Internet y del conocimiento de sus compañeros de la Universidad. "Cuando llegué a la Universidad online fue como, uh, ¿y ahora qué hago? porque no los estoy viendo, pero he aprendido gracias a escuchar a los compañeros, de lo que hacen en sus clases...".

En cuanto a la metología, considera que no ha cambiado el método de enseñanza pese al cambio de modalidad, sólo ha evolucionado. "Cuando estaba en la Universidad de Coruña daba clases de inglés técnico y nos íbamos todos fuera de clase y los ponía a correr de un lado para otro. Mi perspectiva siempre fue la de pasárnoslo bien. Siempre he intentado que haya diferentes roles para que nadie se tenga que sentir violento por hacer algo que no le apetezca".

Actualmente no puede desarrollar sus clases así, pero intenta que no difiera de su modelo antiguo. "Pocuro hacer bastantes actividades para que todos participen y que puedan trabajarse tanto en las sesiones en directo como en diferido, para no olvidarnos nunca de las personas que no puedan estar presentes ese día".

Canal de 'Youtube'

Uno de los momentos más satisfactorios de la vida de la catedrática fue hace cinco años cuando comenzó a dar charlas educativas junto a catedráticos, psiquiatras y profesionales de todos los gremios gracias a los vídeos de Youtube que subía. "Tengo un programa educativo que ahora también está en Spotify y tiene página web. Este logro supuso un antes y un después porque, gracias al contacto con todos ellos, mis clases han mejorado un mil por cien".

Ingrid Mosquera en una de sus charlas educativas Ingrid Mosquera Cedida

Cuando estaba la Universidad de Coruña, Ingrid comentaba a sus compañeros las herramientas que había ido descubriendo por Internet y se las explicaba de manera telefónica o por email, pero al ser tan "pesada" esta labor, decidió abrirse un canal en Youtube y subir los vídeos. "Ahí salió la idea de, explicándoselo a compañeros, pues me pareció más sencilla la idea de hacer vídeos y subirlos a Youtube para que pudieran verlos".

Cuando comenzó a subir en visitas, se le empezó a conocer en lo que ahora conocemos como 'X' y de ahí, al programa educativo inaugurado en 2020. "Se me empezó a conocer un poco en Twitter a través de los vídeos que hacía de herramientas en Youtube".

En esta red social se pueden encontrar numerosos videotutoriales destinados a herramientas digitales para el trabajo en el aula de los docentes."Subía vídeos muy sencillos sobre herramientas digitales, porque al estar yo en una universidad online, pues al final estás probando a ver qué puedes hacer en clase para que el alumnado participe".