Soledad Vaz, la odontóloga detenida por ejercer sin título: Antonio necesitaba implantes y se quedó con dos tornillos

"Tengo puestos implantes de mala calidad, se me rompieron el primer día". Con esta declaración, una de las afectadas, I.V.R, narra a EL ESPAÑOL el calvario que lleva viviendo desde que en 2021 decidiera acudir a la Clínica Dental DENTALUZ, Huelva, para colocarse unos implantes y realizarse un puente dental-prótesis dental que sustituye a los dientes perdidos-.

"Cuando reclamé, la dentista me dijo que la perfección no existe. También me colocaron un puente mal hecho, lo que me ha provocado problemas en dientes sanos de morder mal. Después de dos meses con dolores en todo el lado derecho de la cara, me solucionaron el problema, pero las secuelas en mis piezas sanas se han quedado y puede que las pierda incluso. De esto sí se desentendieron".

La causante de todos los problemas de I.V.R. es Soledad Vaz, detenida este lunes por llevar desde agosto ejerciendo de odontóloga sin título, según una denuncia interpuesta por el Colegio de Odontólogos de Huelva.

"Tanto para el puente como para los primeros implantes me dijeron que cuando terminase el tratamiento me lo solucionaban, cosa que no ha ocurrido y que ya no podrá ocurrir".

A pesar de no haber finalizado el tratamiento, la paciente tuvo que pedir financiación para pagar el procedimiento completo por un total de siete mil euros. "Al principio pagaba en efectivo, poco a poco, según me iban haciendo, porque tenía algo ahorrado, pero con tarjeta no me dejaban. El resto lo tuve que financiar".

I.V.R. no es la única persona a quien han dejado a mitad del proceso. Antonio Landero (39), declara para el periódico que también ha sufrido daños tras comenzar en septiembre de 2024 la técnica del implante en DENTALUZ. Antonio pagó 3.000 euros por que Soledad Vaz le colocara dos implantes.

"Una vez que me pusieron los tornillos en noviembre del año pasado me dijeron que tenía que esperar como dos meses y, pasado un mes, me citaron para que fueran en diciembre. Esa cita nunca la tuve porque cerró. Lo que tengo ahora mismo puesto en mi boca es una prótesis que yo pagué aparte en otro dentista porque me dejaron sin dientes".

Antonio.

La supuesta dentista y directora del local, Soledad Vaz, abandonó Huelva dirección Motril, Granada, tras cerrar la consulta en diciembre de 2024 por, como aparece en los carteles de la clínica,"falta de personal", donde finalmente ha sido detenida el pasado fin de semana como presunta autora de un delito de intrusismo profesional.

En su página web se describe como higienista bucodental y directora de DENTALUZ, no obstante, los pacientes han manifestado que fue ella una de las "dentistas" que los atendía en más de una ocasión y quien les realizó varios de los tratamientos citados.

"Me trató también un doctor que dejó de ir al año o así, y ya después iban contratando a dentistas diferentes que no duraban ni un mes y, mientras no había ningún dentista, lo hacía ella. Lo único que no hacía era poner anestesia y esas cosas, pero todo lo relacionado con puentes e implantes sí que intervenía", manifiesta I.V.R.

En agosto de 2024 el Colegio de Dentistas de Huelva denunció al centro de la Calle José Fariñas nº71 y puso en alerta a la Brigada de Policía Local de Huelva, que comenzó la investigación y atestiguó que la dentista realizaba tareas propias de una odontóloga.