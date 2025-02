Lorena Quiles, la "disciplinada" jueza que investiga el supuesto maltrato a la hija de Anabel Pantoja: "No le meten goles"

"Es una jueza muy disciplinada, a ella no le meten goles", manifiestan las fuentes jurídicas cercanas a EL ESPAÑOL sobre Lorena Quiles Vallejo, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana al frente del 'caso Anabel Pantoja'.

Desde el pasado mes de enero la influencer y su pareja, David Rodríguez, se han visto envueltos en un "infierno" mediático por un posible delito de maltrato infantil relacionado con las lesiones que presentó su hija Alma en un informe médico elaborado por el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. En este sentido, la investigación sobre la bebé se está alargando porque hay una prueba "muy importante" y "más exhaustiva", tal y como afirmó el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver. Hasta ahora, el foco mediático se había puesto sobre ello, pero no han alumbrado a quien va a tomar la última decisión.

La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la voz de alarma el 17 de enero, y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirmó la incoación de diligencias previas cuatro días después a los padres de la pequieña de apenas 3 meses de edad. A raíz de estos acontecimientos numerosas voces expertas como la del juez del caso Asunta, José Antonio Vázquez Taín, o la del abogado denunciante de este suceso, Jesús Alexis Bethencourt, han dado su opinión al respecto; pero Quiles ha preferido mantenerse en la sombra.

La pareja paseando por Madrid, en mayo de 2024. Gtres

El 'caso Anabel Pantoja' se trasladó posteriormente al juzgado regentado por la togada, pues los supuestos hechos tuvieron lugar en Mogán, el municipio donde reside la familia y bajo la jurisdicción de Quilmes. Si bien la jueza ha intentado estar alejada de los medios, la viralidad de los hechos no ha tardado en salpicarla, y este periódico trae en primicia su carrera.

La togada en la sombra

"Es una jueza con las ideas muy claras y que no deja pasar nada por alto" informan las fuentes jurídicas de este digital. De hecho, Quiles solicitó la ampliación de los informes médicos de la recién nacida a principios de febrero de 2025, y las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que estuvo la familia antes de ingresar a la niña en el centro hospitalario.

"Quiles no pasa desapercibida y no es nada fácil enfrentarse a ella, es muy puntillosa e investiga al detalle todo lo que hace y todo lo que le compete. Va a tener las cosas muy claras cuando termine de estudiar lo ocurrido", mencionan a este medio.

Bethencourt, el letrado con más influencia en este causa, ya declaró en una entrevista para Tardear que "la posibilidad de que se archive la investigación es de una entre millón". Los testimonios a los que ha tenido acceso este diario siguen su corriente, ya que cuando se trata de "un caso de menores, con informes médicos de por medio, mediático y con un comunicado oficial del TSJC, archivarlo no es una opción".

"Quiles no es una jueza mediática, nunca se ha enfrentado a un litigio con estas características, pero eso no significa que le quede grande. Es más, está más que preparada para afrontar la causa. En su juzgado se tratan procedimientos menores, pero Lorena está muy cualificada. Ella es muy seria y disciplinada, va a llevarlo sin problemas. Todavía no se ha pronunciado, pero pronto lo hará", aseguran.

Anabel Pantoja y su pareja el día que Alma cumplió un mes de vida.

La trayectoria de la letrada

"Me he enfrentado en muchos juzgados con Quiles y es muy buena. No es sencillo discutirla nada, tiene mucha presencia", señala una de las fuentes. La jueza ingresó en la Carrera Judicial en 2013, por oposición libre, y siete años después ascendió a la categoría de magistrada.

A lo largo de su trayectoria jurídica la jueza ha pasado por diferentes localidades. Comenzó como Juez de Adscripción Territorial (JAT) al TSJ canario en Santa Cruz de Tenerife entre 2013-2015. Después pasó a formar parte como refuerzo de las salas del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria (2015-2020), también como JAT.

Este juzgado está especializado en asuntos de Derecho de Familia y en procedimientos relativos a la capacidad de las personas -al igual que el número 3 y 5 de la misma sede-. En ellos se tratan cuestiones relacionadas al nombramiento de tutores, regímenes de visitas, guarda y custodia de menores, internamientos involuntarios… Entre otras materias, por lo que esta causa le viene a la jueza como "anillo al dedo".

"Lorena está muy acostumbrada a este tipo de juicio, ha tratado durante muchos años con casos similares por lo que este no es nada nuevo para ella. Quiles es de las que escarba a fondo, sabe lidiar perfectamente con problemas familiares, informes médicos y psicológicos, quitar y otorgar custodias, considerar preparados o no a los cónyuges para cuidar de sus hijos…", indican a EL ESPAÑOL.

En el 2020 Quiles ascendió a la categoría de magistrada en el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana, desde donde lleva la investigación de la niña de Anabel Pantoja. "Aquí es muy querida. Lorena es una jueza muy moderna, de presencia angelical incluso, pero de carácter serio. Se la conoce por su profesionalidad y por indagar hasta el fondo en los asuntos que juzga", resaltan sus conocedores.

La pareja después de salir del hospital. Gtres

El 'caso Anabel Pantoja'

La investigación a Anabel Pantoja y a David Rodríguez por el presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma sigue abierta casi un mes y medio después. Los progenitores se encontraban en un centro comercial cuando la pequeña empezó a experimentar una "crisis puntual" en el momento que su padre le cambiaba el pañal. Asustados por los lloros de la bebé los padres acudieron a la Clínica Roca pero, debido al grave estado de salud de Alma la trasladaron al Hospital Matern Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde ingresó en la Unidad de Medicina Intensiva.

Alma estuvo hospitalizada 18 días, desde el 9 al 27 de enero. En este periodo los sanitarios responsables de su salud observaron lesiones en la bebé que consideraron incompatibles con causas accidentales, por lo que redactaron un informe médico; el desencadenante de toda la polémica.

Las voces de la investigación

Bethencourt, el abogado denunciante, ya declaró para EL ESPAÑOL que "los padres no dan una razón de cómo su hija ha podido sufrir un traumatismo craneoencefálico. No es que no den una explicación coherente, es que no ofrecen una explicación para ello". Al presentar esta lesión se activó el protocolo judicial de maltrato infantil, sin mediar antes una investigación de las unidades especializadas en esta materia: la UFAM de la Policía Nacional o el EMUME de la Guardia Civil. Eso sí, los progenitores de Alma comunicaron que la bebé está "sana y feliz" y que están viviendo una "situación muy injusta".

Expertos en materia legal como el juez Taín explicaron en El programa de Ana Rosa que "hay informes médicos de la causalidad. Ya está explicada y el origen no es natural, es violento, y ahora hay que ver si es accidental o no". "La niña tiene lesiones y, por tanto, un daño que hay que valorar. ¿Ha curado del todo? ¿Le quedan secuelas? No es el mismo delito si has causado secuelas o no", continuó.

Además, el juez del caso Asunta añadió que "espera equivocarse, pero lo que parece es que están planteando el juicio. Si hubiera una inocencia clara no harían falta los informes médicos". Los padres, por su parte, han decidido llevar defensas separadas al proceso judicial. Esta práctica es habitual en este tipo de causas y tiene la finalidad de que uno de los cónyuges quede exonerado en el caso de que el otro tenga que responder ante la justicia al final de la investigación. De hecho, la influencer y el fisioterapeuta han reforzado su equipo legal en el tema de lo penal.

Lo que en un principio parecía un hecho que se iba a cerrar con rapidez, perace que no va a tener un sentencia a corto plazo. ''Es lo contrario de lo que se dijo en el primer momento, la juez que lleva el caso de instrucción tiene un tiempo de seis meses", explicaba Luis Pliego para TardeAR. Y así es, tal y como han asegurado las fuentes jurídicas de este medio Lorena Quiles investigará hasta el fondo este suceso para esclarecer los hechos.