David Carrillo, el número 3 del MIR de 2025 con 40 matrículas de honor en Medicina: la especialidad que escogerá

Ha sido el número 3 en el MIR de 2025, pero su currículo ha sido brillante desde siempre. A nadie de su entorno le sorprendió en especial que el joven alcanzase el tercer mejor resultado en el examen a Médico Interno Residente celebrado hace menos de un mes. Desde muy niño, el chico ha arrasado a nivel académico. Sólo en el grado de Medicina, por ejemplo, David Carrillo Nieto (Barcelona, 2000) obtuvo más de 40 matrículas de honor y un 9,57 sobre 10 de promedio.

Esto ha repercutido en que el médico barcelonés haya tenido que pagar menos de la mitad de la carrera en la Universidad de Barcelona. Sus excelentes calificaciones permitían que David Carrillo tuviese gratuidad en una asignatura por cada matrícula de honor que lograse. Superó las 40. Pero la brillante trayectoria no terminó en la universidad, sino que, tras ella, David Carrillo ha firmado el tercer mejor MIR.

Concretamente, el MIR del catalán tiene 169 aciertos, 31 fallos y cero respuestas en blanco, lo que equivale a una puntuación provisional de 122,09, según los datos del Ministerio de Sanidad. O todo o nada. David Carrillo firmó un all in valiente, ya que los fallos en este examen bajan la calificación final. Pero a él le dio igual. Confiaba en sí mismo y en su trayectoria. Ahora, gracias a tan buen resultado, elegirá lo que quiera. “Haré la residencia en dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona”, ha confesado a EL ESPAÑOL.

El Hospital Clínic Barcelona, donde David Carrillo quiere hacer la residencia en dermatología. Agencias

Ese derecho, no obstante, se lo ha ganado con mucho esfuerzo. Ya en sexto de carrera, mientras el médico seguía acumulando matrículas de honor en la Universidad de Barcelona, David Carrillo comenzó a preparar el MIR con la academia CTO. Compaginaba la universidad con la academia hasta que terminó la primera en junio de 2024. “A partir de ahí, me dediqué a estudiar en exclusividad el MIR. Eso sí, en verano hice tres o cuatro viajes, con calma, porque creo que la vida social es importante. Pero a partir de noviembre empecé a estudiar cada día desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche”, explica a este medio.

Es más, el joven cuenta que durante tres meses sólo estudiaba con tres parones al día: “Paraba 10 minutos para ducharme, 10 minutos para comer y 10 minutos para cenar. Fue duro, pero ha valido la pena”. Pese a que parece que David Carrillo sólo estudia, lo cierto es que su vida social es amplia. Es cierto que ha estado tres meses sentado solo con sus apuntes, prácticamente, pero no es menos cierto que él valora mucho el tema social y sus amigos. “Hice buenas amistades en mi etapa universitaria, que conservaré toda la vida. No todo es estudiar”, dice el joven. Con alguno de ellos está ahora en Tailandia, descansando y celebrando su MIR.

Una trayectoria dorada

El brillante resultado del MIR de David Carrillo es sólo la punta del iceberg de una dilatada trayectoria dorada. En ella, no sólo rozó la perfección en Medicina, con un 9,57, sino que obtuvo más de 40 matrículas de honor. David lo hizo perfecto, por ejemplo, en las asignaturas de Dermatología o Enfermedades Infecciosas, de quinto de carrera; o en Anatomía Patológica General o Farmacología General, de tercero.

Tiene un currículo académico, por tanto, dorado. Pero más allá de lo puramente curricular, David Carrillo acumula otros éxitos en el campo de la medicina a nivel extracurricular. Ejemplo de ello son la medalla de oro en la iGEM 2022 International Synthetic Biology Competition; el primer premio a la Mejor Comunicación en el Congreso Internacional de Radiología para Estudiantes de Medicina; o el segundo premio en la VII Competición Nacional de Radiología para Estudiantes de Medicina.

Previamente, para acceder a la carrera de Medicina, David Carrillo había obtenido un 13,706 sobre 14 en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Es decir, casi la perfección. A nivel de idiomas, el chico maneja el inglés con fluidez y tiene nociones de alemán. Eso siempre será un plus si, en algún momento, el médico quisiera abandonar España. Pero de momento David Carrillo quiere hacer la residencia de dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona.

Pregunta.– David, ¿por qué harás dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona?

Respuesta.– Fue uno de los hospitales donde hice las rotaciones y es pionera en dermatología. Me gustaría hacer ahí la residencia porque conozco cómo funciona y, además, está cerca de mi casa, lo cual me permitirá seguir cerca de mi familia y mis amigos. Además, desde que hice las prácticas y cursé la asignatura en quinto de carrera, el campo de la dermatología y su temario me encantaron.

Los otros del top 5

Aunque es verdad que David Carrillo acumula un exitoso bagaje, EL ESPAÑOL ha podido averiguar qué harán, a partir de ahora, los otros cuatro médicos con las mejores notas en el MIR de 2025. Oleg Logunov, el médico ruso que ha conseguido este 2025 la mejor calificación, elegirá a priori cirugía cardiovascular, una especialidad que ya ejercía en su Rusia natal. Este estudiante de la Universidad Estatal de Medicina de San Petersburgo está afincado en Valencia junto a su mujer, Dolla Logunova, que será radióloga.

El resto del top 5 de los mejores MIR de 2025, a excepción de la número 4, la citada Dolla Logunova, elegirán dermatología o, al menos, está en la quiniela final de sus decisiones. La razón de esto, según fuentes médicas, es que “en Medicina, por desgracia, muchas veces hay que hacer guardias para ganar un salario bueno. Sin embargo, hay especialidades como dermatología o cirugía estética en la que se gana decentemente sin las guardias”. Y eso se traduce en calidad de vida. David Carrillo lo sabe y, por ello, será dermatólogo.