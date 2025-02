Francisca y Teresa, contra el techo de cristal sindical: dos mujeres se postulan para dirigir UGT y CC OO en Murcia

Francisca Sánchez (Almería, 1974) y Teresa Fuentes (Molina de Segura, 1976) podrían lograr un hito en la historia de la lucha sindical de la Región de Murcia: situar a dos mujeres al frente de los sindicatos mayoritarios. En el caso de Fuentes, por Comisiones Obreras (CC OO), y en el de Sánchez, por la Unión General de Trabajadores (UGT).

De momento, todo indica que una lo puede tener más fácil que la otra candidata para ponerse al frente de una secretaría general. "La candidatura de Francisca Sánchez ha sido consensuada por las tres federaciones", tal y como confirman fuentes de UGT a EL ESPAÑOL. "Aunque todavía hay tiempo por si alguien más se quisiera presentar, pero es muy posible que sea la única candidata".

El panorama es similar en el bando de Comisiones Obreras. La propia candidata Teresa Fuentes afirma que "de momento no hay nadie más" en la carrera por la secretaría general. En caso de situarse dos mujeres al frente de los sindicatos mayoritarios de la Región de Murcia, se plantearía un escenario interesante en la negociación colectiva de convenios, en una comunidad donde históricamente manda el bloque político de la derecha y que es uno de los principales territorios electorales de Vox.

Los perfiles de ambas son diferentes. Francisca Sánchez explica a EL ESPAÑOL que lleva "diez años" vinculada a su sindicato. Es doctora licenciada en Medicina y Cirugía, con una trayectoria profesional de "casi 25 años" tanto en el sector privado en empresas como "Nivea, Audi o Seat", como en el público en los servicios de emergencias de los hospitales Santa María del Rosell y Santa Lucía, ambos de Cartagena. De hecho, aunque nació en Almería, se considera "cartagenera de adopción".

Por su parte, Teresa Fuentes cuenta con una dilatada trayectoria sindical. "Llevo trabajando 15 años en CCOO, y desde hace cinco he estado dirigiendo la Federación de Servicios", detalla a este diario. Además, es técnico superior en química industrial, un sector al que ha dedicado más de una década. Se ha atrevido a dar un paso al frente hacia la candidatura por su "compromiso con las causas sociales" y "por esa parte feminista, hay que romper techos de cristal".

Pero antes de ponerse al frente de los sindicatos, deben ser elegidas en los congresos que las dos organizaciones tienen previsto llevar a cabo en primavera: UGT el 28 de marzo, y CCOO el 22 y 23 de mayo. La candidatura de ambas surge por el mismo motivo: los secretarios generales de los dos sindicatos, Antonio Jiménez y Santiago Navarro, han anunciado que no optarán a la reelección.

- ¿Cuáles serían sus principales objetivos en caso de ser designadas secretarias generales?

- Francisca Sánchez: Mi reto fundamental es que se mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores, sean del sector que sean; que nadie tenga que sufrir penalidades como las que yo misma he tenido que soportar. El objetivo es trabajar en equipo y negociar las cosas con talante e insistencia.

- Teresa Fuentes: Abrir el sindicato a la sociedad para que la gente sepa lo importante que es organizarse. Estamos en una Región con los cuartos salarios más bajos del Estado, y es importante reforzar la negociación colectiva para aumentar el poder adquisitivo de la gente.

Luego, tenemos otro problema: los sectores agroalimentario y servicios, que están bastante precarizados. Hay que estar ahí para mejorar esas condiciones, y lograr que sean sectores atractivos donde la gente quiera trabajar. La línea va a ser intentar que la gente sepa que la unión hace la fuerza y se pueden cambiar las cosas.

Teresa Fuentes, hace unos días, en un acto de CCOO para la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores CCOO

- ¿Cómo está la situación laboral de la mujer en la Región de Murcia?

- Francisca Sánchez: Si la mujer ocupara el papel que debe en la sociedad, no hablaríamos de esto en ninguna entrevista. Nos queda trabajo. En mi nivel profesional, podemos irnos a cualquier hospital y ver que aun siendo mayoritariamente mujeres las que componen los servicios, los jefes son hombres.

La cuestión es que, a igualdad de condiciones, ¿por qué siempre se elige a un hombre? No solo eso, sino que el problema es que hay mujeres incluso más capacitadas que hombres, y no acceden a ese puesto. Por eso son tan importantes los sindicatos. Si contribuimos a unos mejores derechos laborales, habrá mejor bienestar social.

- Teresa Fuentes: Las mujeres siguen teniendo el máximo de jornadas reducidas, que además son jornadas parciales no deseadas. Ellas quieren trabajar a jornada completa, pero muchos sectores que están feminizados, como el del comercio, lo que más ofrecen es esta contratación parcial. Por otro lado, la brecha salarial está en el 27%, los hombres cobran 5.500 euros más al año que las mujeres en la Región de Murcia, según datos de 2024.

Todavía queda mucho por conseguir. Y en el tema de la representatividad, sigue habiendo muchos más hombres en puestos de dirección que mujeres. Y también es importante que las mujeres salgamos al mercado laboral, y que los hombres entren al interno del hogar. Está comprobado que las mujeres somos el género que más está medicalizado, precisamente por esas cargas de trabajo tanto fuera como dentro del hogar.

Antes de volcarse por completo en la actividad sindical, las dos candidatas para dirigir UGT y CCOO aseguran haber sido víctimas de discriminación por su género en el ámbito laboral. Teresa Fuentes explica que "en una empresa donde estuve, todas las trabajadoras eran mujeres y los jefes eran hombres; ellos eran los que dirigían y nosotras las analistas en el laboratorio y por supuesto las que menos cobrábamos".

Pero peor es la situación que expone Francisca Sánchez, que según cuenta, ha tenido que luchar en el pasado para intentar conseguir una conciliación familiar que asegura que "no existe": "Soy madre divorciada, tengo un hijo con una alta dependencia, con una discapacidad importante, y he sufrido muchísimo".

Francisca Sánchez, en la sede de UGT Región de Murcia.

"He vivido la impotencia de tener una custodia única con un hijo con gran dependencia y que te denieguen una reducción de jornada, cuando en un mismo servicio hay otros trabajadores que sí que la tienen de jornada y ninguno cumple con esa premisa", amplía Sánchez.

- ¿Por qué han decidido dar este paso para aspirar a ponerse al frente de UGT y CCOO?

- Francisca Sánchez: Realmente me lo han ofrecido, porque querían una persona luchadora, que estuviera implicada en ciertos temas, con experiencia laboral amplia… Aunque quizá esa pregunta tendrían que responderla mis compañeros, para mí es un gran honor y una responsabilidad estar la única en la lista y que haya un consenso de las tres federaciones que componen la UGT de la Región sobre mi candidatura.

- Teresa Fuentes: Dar este paso es porque cuando Santiago Navarro comentó que no quería continuar, creo que tocaba de forma natural que una mujer se hiciera cargo, por los cambios que está habiendo en la sociedad. Además, la gente que me conoce sabe que estoy muy comprometida con diversas causas sociales. Cuando puedo echar una mano lo hago, por eso tengo también una asociación de ayuda a personas refugiadas, 'Amigos de Ritsona', desde hace más de ocho años.

- ¿Qué les parece que en los dos sindicatos mayoritarios de la Región de Murcia haya mujeres aspirando a la secretaría general por primera vez?

- Francisca Sánchez: Me parece que es un gran avance, algo bueno y que puede favorecer mucho a que consigamos determinadas cosas. Sin embargo, esto no significa que se vayan a abandonar los derechos de los hombres, sino que se va a luchar por los derechos en igualdad. Es un pequeño pasito, y a pequeños pasitos se hace el camino.

- Teresa Fuentes: Sinceramente estoy feliz, porque creo que tocaba ya. Con este tipo de decisiones que se están tomando en los principales sindicatos de la Región, estamos avanzando muchísimo en igualdad. La realidad es que hay mujeres que estamos dispuestas a dar el paso, y eso es muy significativo. Que esto no se haya dado antes en la Región de Murcia no quiere decir que no haya pasado ya en otras Comunidades Autónomas, donde ya está ocurriendo.