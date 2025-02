Álvaro Pintado, el empresario de 20 años con ocho millones que critica el "malgasto" del Gobierno en TV

Cumplió los 20 años hace unos meses. Sin embargo, a pesar de su corta edad, Álvaro Pintado se describe como una persona "con ganas de tener el máximo impacto posible en el mundo". Podría parecer una frase que diría cualquier joven con ganas de encontrar su sitio en el mundo, pero el barcelonés afirma tener claro cómo conseguir ese impacto, "con dinero", cuenta a EL ESPAÑOL. Hasta el momento cuenta con una empresa valorada en 16 millones de euros y un patrimonio de 8 millones.

Para conseguir eso Álvaro comenzó desde temprana edad a emprender con diversos negocios hasta fundar hello.app, una compañía que se dedica a almacenar los archivos de sus clientes en diferentes dispositivos personales a cambio de un pago. Es decir, hello.app paga a alguien que tenga almacenamiento libre en su móvil para almacenar información en lugar de que se guarde en unos servidores como hacen otras compañías como Apple o Amazon.

Sin embargo, además de su innovadora tecnología, hello.app hizo historia cuando adquirió el dominio más caro en la historia de España por el precio de 100.000 euros. "Fue una estrategia de marketing. Nos ha conocido mucha gente por el dominio y hemos adquirido muchos usuarios", rememora Álvaro.

En su lado más personal, el joven emprendedor afirma no tener pareja ni muchos amigos porque las relaciones con amigos son a través de "burbujas" con gente con gustos o perspectivas similares. "Esa burbuja afecta en la manera de pensar. Yo quiero estar por encima de las burbujas para ver cuál es la realidad". Sin embargo, Álvaro confiesa disfrutar practicando kickboxing y muay thai en sus ratos libres.

Camino de hello.app

Si bien a día de hoy hello.app cuenta con cerca de 250.000 usuarios en todo el mundo y en vistas al millón de usuarios para el próximo año, para llegar a este punto hay que volver unos años atrás. En 2019 y con tan solo 15 años, Álvaro montó a través de Internet una compañía de importación y exportación de máquinas de minería de Bitcoin. En un principio fue un éxito pero con la caída del precio del Bitcoin, la minería dejó de ser rentable y tuvo que deshacerse del negocio. No obstante, este no sería el último acercamiento de Álvaro al bitcoin, al que afirma que "ha nacido para desestabilizar y plantar cara al sistema financiero tradicional".

Álvaro Pintado en su entrevista a EL ESPAÑOL. Irati de la Iglesia

Álvaro no tardaría en emprender nuevamente con un software de inteligencia artificial similar a chatGPT. "Pilló 160.000 usuarios en poco tiempo y se la acabé vendiendo a una persona en Argentina", recuerda Pintado. Al poco tiempo, el joven empresario lanza el libro El sistema financiero descentralizado donde explica todo el mundo de las criptomonedas. Y a los 17 años, todavía en Bachillerato, Álvaro monta la compañía hello.app.

"Cuando guardas información en el Cloud, el Cloud es un servidor en un sitio remoto al que las compañías pueden acceder y ver tu fotografía, la mía y toda la información. Nosotros lo que hacemos es que en vez de que la fotografía vaya directamente al Cloud, rompemos la fotografía como si fuese un puzzle en 100 piezas, cada parte de la fotografía la guardo en un móvil distinto", explica Álvaro. De esa forma hello.app lo que hace es conectar a gente que quiere guardar información con gente que cede espacio de almacenamiento libre a cambio de un precio.

Este precio puede suponer de 5 a 10 euros al mes a los usuarios que ofrecen su almacenamiento. Sin embargo, para Álvaro lo que hace hello.app tiene más una carga social que económica: "Es un sistema en el que el beneficio en vez de que se lo llegue la corporación, se lo lleva la gente de manera individual. La información es más segura, está mejor guardada, es más eficiente porque no creamos más hardware, utilizamos el que ya existe, y hacemos que Internet esté más democratizado para que dependa de todos y no de tres compañías que lo monopolizan todo".

hello.app a día de hoy está valorada en 16 millones de euros. Ese crecimiento en gran medida se ha debido a su mejor estrategia de marketing: comprar el dominio más caro en España. "Invertimos en un dominio, son 100.000 euros de activo en el balance. Luego adquirimos un montón de notoriedad de marca. Nos ha reportado a lo mejor un millón de euros en publicidad de marca para que la gente nos conozca", asegura Álvaro. De cara a seguir creciendo, Pintado tiene clara que estrategia seguir: hacer locuras. "Nos definimos por hacer cosas diferentes a lo que todo el mundo hace. Seremos sponsors del Girona, por ejemplo, para hacer el show de: ‘Esta joven compañía es sponsor del Girona'".

Impuestos en España

Hace unas semanas, Álvaro se hizo viral después de su aparición en el programa La Sexta Xplica donde criticaba el sistema de impuestos en España. "Yo no tengo ningún problema con pagar impuestos porque son para mantener el ritmo de vida que tenemos", asegura Álvaro. "El problema viene cuando se dirigen a cosas injustificadas y que son para perder el dinero o malgastarlo. El Ministerio de Igualdad destina cientos y cientos para nada. Y hay campañas que destinan decenas de millones de euros para convencer a un niño de que puede ser una niña".

Sin embargo, a pesar de criticar duramente al Gobierno, Pintado defiende que él no vota ni tampoco apoya a ningún partido político. "Si votar sirviera de algo estaría prohibido. Quien manda es el dinero y las corporaciones. Los políticos únicamente ejecutan y se llevan mala fama si se equivocan", declara Álvaro.

Así, de cara a problemas que afectan a los jóvenes españoles como es el problema de la vivienda, Álvaro cree que "si de entrada metemos a más gente no se va a solucionar el problema". Pintado señala la inmigración ilegal como una cuestión a resolver antes de solucionar otros problemas dentro del país. "No puede ser que haya chavales que no tengan ni vivienda, gente mayor sin casa u okupadas cuando después estamos financiando la entrada de gente ilegal que viene aquí a delinquir y meten mala fama a todos inmigrantes legales que vienen a trabajar".

Álvaro Pintado sujetando su billetera de bitcoin física. Irati de la Iglesia

Inversión en criptos

A día de hoy el patrimonio de Álvaro está cerca de los ocho millones de euros. "Excepto lo que tengo en acciones no líquidas en hello.app, tengo todo mi patrimonio en una billetera de bitcoin física". El joven emprendedor ve las criptomonedas como el futuro del sistema financiero y por eso ha decidido apostar por almacenar gran parte de su fortuna en bitcoins. "Un grupo de élites ha convertido un sistema en el que le dan valor a un papel que no vale nada y nos lo tenemos que creer porque lo dicen. Pero el bitcoin vale 70.000 dólares porque todos creemos que vale 70.000 dólares. El poder del pueblo es siempre inquebrantable", afirma Pintado.

Por esa razón, bajo su deseo de alcanzar el máximo impacto en el mundo, Álvaro tiene pensado lanzar el año que viene un fondo de inversión con activos inversores y un fondo de cobertura de 100 millones de euros. "La idea es crear este fondo y empezar a influir y afectar a la gente de manera positiva, respetando lo que es la verdad y que la gente puede opinar lo que quiera".

Así, con este fondo de inversión, Álvaro tiene en mente crear su proyecto más ambicioso: un banco descentralizado. "Será el primero de la historia, hará lo mismo que un banco normal pero única y exclusivamente de criptomonedas", afirma el joven emprendedor. "Hemos creado un sistema donde la gente va a poner su dinero porque va a recibir interés. Pon que tengo 1.000 dólares en bitcoin, puedo ponerlos en el banco y me voy a permitir de crédito 750 dólares. Con esto tengo 1.750 dólares en bitcoin. Este dinero es tuyo, la cuestión es que tú en un plazo me tienes que devolver 750 euros, y cuando me lo devuelvas, el beneficio que has tenido sobre esto te lo quedas y recuperas tus 1.000 dólares. Es un avance histórico poder hacer un préstamo en criptomonedas porque es algo que no se había hecho antes".