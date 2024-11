Brianeitor, el 'streamer' con atrofia muscular nominado a un Goya: "Antes me miraban con pena, hoy me admiran"

El popular streamer Brianeitor, Brian Albacete Oliver, nació un 11 de mayo de 2002. El joven almeriense padece desde su nacimiento una enfermedad llamada atrofia muscular degenerativa que le ha provocado que, desde temprana edad, tenga una movilidad reducida y una dependencia del 87%. Sin embargo, eso no ha impedido a Brian dar paso a sus dos grandes pasiones: los videojuegos y la actuación. "Soy un privilegiado", confiesa en conversación con EL ESPAÑOL.

En 2022, el joven decidió aventurarse a hacer directos siguiendo la estela de otros streamers, como su ídolo, TheGrefg, y con mucho éxito en poco tiempo. "Mi crecimiento fue rápido, en seis meses tenía casi dos millones de seguidores y vídeos con más de diez millones de visitas", rememora Brian. "Era una absoluta barbaridad", afirma el joven. Brian ya no era Brian, sino Brianeitor.

Sus directos jugando a videojuegos como Fall Guys a través de Twitch luego eran resubidos a TikTok y a YouTube, donde el streamer acumulaba cada vez más millones y millones de visitas. Pero no eran los videojuegos los que atraía a sus seguidores, era la personalidad tan original de Brianeitor lo que les hacía disfrutar de sus vídeos: "Les gusta mucho mi humor, porque soy una persona que está de cachondeo, siempre me meto con mi enfermedad y hago bromas sobre ello. Eso a la gente le impacta mucho. Sorprende que una persona que ha sufrido tanto en la vida sea capaz de reírse de sí mismo".

El joven almeriense aterriza en Madrid para hablar de su vida en el Congreso para Jóvenes, que presenta la Fundación Lo Que De Verdad Importa, frente a 6.000 jóvenes de toda España. "Estoy un poco nervioso porque son chavales muy jóvenes e influenciables, pero también estoy muy contento de que les vaya a servir mi charla y experiencia de vida para motivarles a que nunca se rindan", reconoce Brian.

De hecho, Brianeitor no duda en mostrar su orgullo de que su historia sirva de inspiración para muchos otros jóvenes con enfermedades similares a la suya. "Me llegan mensajes de gente con discapacidades que dicen que gracias a mí han ganado fuerza, han ganado ganas de vivir cosas y tienen motivación. Me llena muchísimo", admite el joven streamer.

Brianeitor streameando. Cedida

El cielo como único límite

Dos años después, y con una carrera dentro del stream más establecida, la vida de Brianeitor ha dado un giro de 180 grados a cuando era Brian. "Antes la gente me miraba con lástima y pena, y ahora me miran con admiración e ilusión. Se ponen contentos cuando me ven. Es maravilloso", confiesa el joven. Sus vídeos siguen acumulan millones de seguidores, y aunque reconoce que de vez en cuando le llegan haters que se meten con su enfermedad, siempre ha optado por hacer oídos sordos y "saber ver los comentarios positivos antes que los negativos".

Ese mismo 2022 que empezó a streamear, a finales de año se hacía oficial: Brianeitor fichaba por Team Heretics, el famoso club dedicado a los e-Sports. Ahí Brian consiguió hacer realidad uno de sus sueños: conocer a TheGrefg. "Les gustó mi forma de ser. Fue un sueño porque sigo al club desde que se fundó. Unirme a ellos me abrió más oportunidades de ir a otros eventos y estar en un equipo con gente tan grande", afirma Brianeitor.

En todo este camino como streamer, Brianeitor no dudó dos veces en dar su salto al cine cuando se le abrieron las puertas de la mano de Javier Fesser (Campeones). "Recuerdo que llevaba tres meses creando contenido, cuando me llegó el casting de Campeonex. En un principio el papel era para una chica, pero cuando el director me conoció, le encantó mi forma de ser y mi carácter, decidió cambiar todo el guión", apunta el joven streamer. Una vez llegó al set de rodaje, su día a día se convirtió en un sueño hecho realidad. "Llegaba a mi casa a las 12 de la noche con ganas de ducharme y dormir para levantarme a las seis de la mañana y seguir rodando".

Brian en la gala de los Goya. Cedida

Dicha actuación le valió para obtener una nominación a los Goya en la categoría de mejor actor revelación. "Si ya era inesperado ser protagonista de una película tan importante, estar nominado a un Goya fue todo un shock. La experiencia de estar en la gala y conocer a toda esa gente fue increíble. Ojalá todo el mundo lo pudiera vivir", apunta Brian.

Además, gracias a su 'padrino', Javier Fesser, Brian estrenó el pasado año su propio documental: La vida de Brianeitor. "Javier le contó a Álvaro Longoria que tenía que hacerme un documental pero Álvaro al principio no le veía futuro a ese proyecto hasta que me entrevistó para el making of de CampeoneX. Ahí se dio cuenta de que había un proyecto interesante para hacer un documental", afirma Brian. El documental seguía su vida durante un año y llegó a ser estrenado en el Festival de San Sebastián.

A día de hoy después de ser streamer de éxito, actor de cine y contar con su propio documental, sorprende saber cuál será el próximo salto profesional de Brianeitor, su nuevo reto. Sin embargo, la filosofía del joven es disfrutar del hoy y no pensar en el mañana. Eso sí, asegura que su sueño ahora mismo es seguir en el mundo de la actuación, donde confiesa que está trabajando en algunos proyectos para el año que viene. El único límite para soñar de Brian es el cielo.